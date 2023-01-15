

На открытии "Юрты несокрушимости" в Киеве. Фото автора



"Юрты несокрушимости" в украинских городах - нечто большее, чем просто гуманитарная помощь одного народа другому. В украинском свободолюбии силен дух степи, и как раз его принятие во многом сделало Украину более европейской.



События февраля 2022 года затмили месяц, который ему предшествовал. Хотя уже он был кровопролитным и пугающим. Внезапная российская интервенция в Казахстан под видом борьбы с терроризмом, как и сам масштабный всплеск насилия в стране перед этим, выглядели словно разыгранной спецоперацией - первым шагом к насильственному созданию СССР 2.0. Именно так это восприняли тогда в США. Путинские, как обычно, все отрицали, но одновременно раздувались от гордости. Когда они точно так же внезапно ретировались из Казахстана, стало совершенно непонятно: что это было-то? Это остается загадкой до сих пор. Одно ясно - кремлевская "барбаросса" если и планировалась, то захлебнулась. Путин из Казахстана ушел ни с чем. При "обновленном" Токаеве, которого можно было заподозрить в сговоре с ним по отстранению семьи Назарбаева от власти, Казахстан не пошел на опасное сближение с Россией, оставшись себе на уме. Хотя елбасы и перестал быть елбасой, а Токаев получил необходимый апгрейд и прокачку, чем во многом обязан Путину.



Впрочем, Казахстан не находится в односторонней экзистенциальной зависимости от России, в отличие от лукашенковской Беларуси. У него достаточно ресурсов, чтобы позволить себе независимую политику. Плюс есть альтернативный центр силы под боком. Масштабное присутствие западного капитала. Кроме того, казахам повезло быть неславянским народом. Они не связаны с Россией душной мифологией особого единства. Наследственная связь с Золотой Ордой позволяет им смотреть на Россию немножко с ироническим прищуром. Да и Путина, кажется, больше не увлекает евразийство. У него явно воспалился расизм. Поэтому когда кремлевские пропагандисты заводят речь о притязаниях на Казахстан, они всего лишь грозятся отнять у него часть территории, без розовых пузырей про братство.



То, что Казахстан находится в списке объектов имперских притязаний России, естественным образом заставляет многих казахов чувствовать свое родство с украинцами. Их государство точно так же объявляют "искусственным" и "никогда раньше не существовавшим". Казахский язык - "выдуманным", а усилия по его развитию и расширению сферы использования - "нацизмом".







Отсутствие общей границы, разный политический уклад, разное этническое происхождение и культура - казахи и украинцы могли бы быть довольно далекими друг от друга народами. Если бы Украина оставалась в парадигме изнурительной борьбы с Россией за первородство, то есть наследие Киевской Руси. Не то чтобы этот спор вовсе прекратился (сейчас просто совсем не до этого), но в Украине, к счастью, стала достаточно популярной более модерная, она же и более инклюзивная трактовка своей истории. Согласно которой прообразом современной Украины является Запорожская Сечь. Соответственно, козаки (через "о", чтобы не было смешения с их российской версией) - непосредственные предки современных украинцев.



Почему такая версия более "модерная", думаю, понятно без объяснений. (Можно разве что заметить, что чем древнее себя кто-либо пытается изобразить, тем больше он рискует оказаться в мире сказок и фантазий. И тем выше опасность возникновения зуда по поводу "исконных земель".) А вот про "инклюзивность" стоит объяснить отдельно. Тогда и станет понятно, при чем тут Казахстан.



Дело в том, что сосредоточенная на Киевской Руси версия истории - более мифологизированная в силу объективных причин - тюркский, степной элемент маркировала как чужеродный, враждебный. Что по сути раскалывало Украину надвое. Порождая теории извечного противостояния "леса" и "степи", где степь выступала в роли источника опасности и объекта колонизации. По этой схеме еще с 2004 года кремлевские политтехнологи форсировали искусственный разлом украинского общества. Стараясь закрепить в украинцах мысль, что эти две части чужие друг другу и "вместе им не сойтись". Одной части внушали мысль, что лучше избавиться от "Дикого поля" как от балласта, а другой - что им лучше уйти от испорченных литовским и польским влиянием заблудших наследников Киевской Руси. Вот, дескать, если посмотреть на электоральную карту, говорили когда-то, то видно невооруженным глазом, что перед вами карта середины XI - первой половины XIII веков, где электорат Партии регионов (и коммунистов) - половецкие зимовья, а остальное - русские княжества...



Случилась парадоксальная вещь: чем больше Украина пыталась удержаться на одной "европейской" ноге, тем больше оказывалась в расставленной "азиатской" ловушке. И наоборот: включая в себя ранее отбрасываемый тюркский, степной элемент - становилась более цельной и... европейской. В то время как Россия, несмотря на дежурные реверансы в сторону "мультикультурности", как раз всячески стремится достичь некоей "расовой чистоты" в своей исторической мифологии. И она сегодня - кровавая, варварская и архаическая деспотия.



Модерная версия украинской истории ломает (московскую по сути) схему. Козаки - народ Великой Степи. История их взаимоотношений с другими степными народами многомерна. Русь и Половецкая Степь представляли собой единое образование, пронизанное большим количеством родственных, дружеских, политических и экономических связей. Это не извечная война, а симбиоз, взаимообмен, интеграция. Таким образом две искусственно разобщенные части Украины естественным образом сшиваются.



С чего бы казахи были чужими для народа, один из главных легендарных героев которого - это козак Мамай? Многочисленных тюркских элементов в украинской культуре и языке в этом тексте, конечно, не перечислишь.



Как бы неожиданная (на самом деле, закономерная) близость казахов и украинцев должна быть вполне очевидна из сказанного выше: это два народа Великой Степи, государства которых были основаны "вольными людьми". Что в случае казахов стало этнонимом. И теперь, когда представители обоих народов хотят подчеркнуть свою близость, они в первую очередь говорят о свободолюбии и неприятии имперского диктата. При этом казахи, по моему субъективному мнению, наиболее европеизированный народ Средней Азии. Который обязательно добьется смены политического уклада. Авторитаризм им совсем не к лицу.



Хочется верить, что контактов между казахским и украинским народами к обоюдной пользе будет больше. А империя, которая пытается затащить всех в какое-то фантасмагорическое прошлое, рухнет.