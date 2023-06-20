



От редакции



В марте 2022-го Алексей Навальный призывал россиян "забить собой тюрьмы и автозаки", чтобы остановить войну. Теперь главный политзек и его команда решили действовать методами "классической политической кампании" - анонсировали большой антивоенный агитационный проект. Чем непрогляднее российская фашистская тьма, тем лучезарнее их затеи. Всем нынче хочется "родиться обратно", повернуть время вспять - так почему бы не вернуться к неуспешному проекту 2012 года "Добрая машина правды" (ДМП).



Попытки воздействовать на путинские "элиты" путем санкционных послаблений кончились скандалом. Значит, пора поработать с "электоратом".



Больше года исследователи отчаянно тыкали в разверзшуюся бездну палочками "партизанской социологии", чтобы доказать, вопреки очевидности, что россияне не поддерживают войну. И вот теперь оказалось, что поддерживают, но уже можно начинать их переубеждать. Именно сейчас российское население, понеся заметные потери, наконец дозрело до ДМП, суетливо уговаривает нас Леонид Волков с интонациями коммивояжера. Да-да, он вновь возглавил "предвыборный штаб".



Навальный прямо пишет, что охотно воспользуется пригожинской риторикой про бездарных генералов, отсутствие снарядов и зажравшуюся "элиту".



"Интервью Пригожина смотрели? Ну оно же при всем своем людоедстве - антивоенное. Повар там прямым текстом говорит, что всё, война проиграна. Сценарий победы - по его выражению, "оптимальный" сценарий, при котором мы заберем себе то, что уже хапнули, - вряд ли возможен. Элита все украла, а ее дети за границей. Генералы - тупые воры. Оружие наше плохое, снарядов нет. Вообще-то в таком стиле всегда говорил ФБК, но сейчас это говорит главный сторонник войны и один из главных ее командиров".



Навальнисты готовы посоревноваться с Пригожиным по части патриотизма - с помощью опытных маркетологов и новейших достижений в области искусственного интеллекта. "Офшорные колл-центры", "хакатоны в разных городах" - узнаваемый волковский айти-размах, с привычными уже рисками для активистов в РФ и неизбежными репутационными потерями для ФБК. Когда мы осторожно намекнули в твиттере, что моральную и антропологическую катастрофу такого масштаба не "пофиксить" технократическими средствами, гневу навальновских энтузиастов не было предела.



Хорошо хоть, что они больше не предлагают Западу вложиться в интернет-агитацию на русском языке вместо поставок оружия Украине.



"Избавление придет изнутри", - внушает нам Волков. Ему вторит Екатерина Шульман: "Утешение можно найти в понимании, что внешнее положение будет производной внутреннего". Обаятельный политолог навевает сон золотой о "демократизации второго шанса": то, что страна "пока в более-менее функциональном состоянии", повышает вероятность этого сценария, а не наоборот. Ее коллега Кирилл Рогов открытым текстом говорит о нежелательности полного разгрома РФ.



Так работает добрая машина нормализации: разудалые агитпроекты, терапевтическая политология, бодрые мародерские репортажи из Мариуполя.



Нет, никакая русская ДМП не заведется и не поедет, как бы прекрасно она ни была придумана. Если и есть на свете Добрая машина правды, то за рулем ее сидят украинцы.



Есть те, кто доказывает, что россиян можно переубедить, и те, кто намерен их победить. Помогайте не первым, а вторым!