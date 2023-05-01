Также: Колонки, Россия, Украина, Война, Общество, Политика, Европа, Мир | Персоны: Николай Клименюк, Марат Гельман, Альфред Кох, Михаил Ходорковский, Алексей Навальный

статья За мир без контрибуций

01.05.2023

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Фото из твиттера Марка Фейгина

Российские политэмигранты по инициативе Михаила Ходорковского провели в Берлине "объединительную" конференцию. Ее уже называют "одной из самых значимых попыток самоорганизации антивоенной антипутинской России", хотя соратники Алексея Навального ее бойкотировали. На мероприятии удалось согласовать совместную декларацию, которую предлагается подписать всем желающим. Точку зрения нашей редакции на этот документ наилучшим образом отражает комментарий берлинского журналиста Николая Клименюка, опубликованный на его странице в Фейсбуке.

Николай Клименюк:

Группа разной степени одиозности деятелей от имени "российских демократических сил" выступила с очередным призывом к россиянам объединиться. Эта "декларация" более-менее начинается призывом "восстановить международно признанные границы РОССИИ" и более или менее заканчивается призывом "воздержаться от публичных конфликтов в демократических и антивоенных движениях", что читается как "не смейте ругать и увольнять наших мальчиков и девочек за фашистоидный бред, который они несут, и за аморальные поступки, которые они совершают". Такое "если путин есть, то все дозволено".

Ну что тут сказать? За странной формулировкой "восстановить границы россии" слышится призыв не допустить ее распада. А это в свою очередь конфликтует с пунктом "осуществление имперской политики внутри страны и за ее пределами недопустимо", поскольку прекращение имперской политики россии означает ее самороспуск.

Отдельного внимания заслуживает страдательный залог: "российские войска должны быть выведены со всех оккупированных территорий; международно признанные границы россии должны быть восстановлены; военные преступники должны быть преданы суду, а жертвам агрессии - выплачены компенсации". Интересно, а КТО это все должен сделать?

За формулировкой о "компенсациях жертвам агрессии" скрывается отказ от репараций. Ну или по крайней мере отсутствие согласия по этому поводу.

Но самый лицемерный пункт, на мой взгляд, вот этот: "Мы выражаем солидарность с теми россиянами, кто несмотря на чудовищные репрессии имеет смелость выступать с антипутинских и антивоенных позиций, и с теми десятками миллионов, кто отказывается соучаствовать в преступлениях режима".

Что еще за десятки миллионов? Где эти миллионы "сознательных отказников"? Отказ - это активное действие, в отличие от неучастия. Уклоняться и избегать в российских условиях - совсем не плохо, но это далеко не то же самое, что отказываться. Это абсолютно манипулятивная формулировка, которая создает иллюзию сопротивления там, где его нет.

С другой стороны, когда люди типа Альфреда Коха или Марата Гельмана призывают отказаться от "публичных конфликтов", то это даже как-то умиляет.

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01.05.2023
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