Обращение политзаключенного Алексея Навального

Мы - Россия - хотим быть нацией мира. Увы, мало кто назовет нас такими сейчас.

Но давайте хотя бы не станем нацией испуганных молчунов. Трусов, которые делают вид, что не замечают агрессивной войны, развязанной нашим явно безумным царьком против Украины.

Я не могу, не желаю и не буду молчать, глядя, как псевдоисторический бред о событиях столетней давности стал поводом для того, чтобы русские убивали украинцев, а те, защищаясь, убивали русских.

Двадцатые годы XXI века, а мы смотрим новости о людях, горящих в танках, и разбомбленных домах. Смотрим по телевизору самые настоящие угрозы начать ядерную войну.

Я из СССР. Я там родился. И главная фраза оттуда, из моего детства, - "борьба за мир". Я призываю всех выходить на улицы и бороться за мир.

Путин - это не Россия. И если есть что-то в России сейчас, чем можно гордиться больше всего, так это те 6835 человек, которые были задержаны, потому что - без всякого призыва - вышли на улицы с плакатами "Нет войне".

Говорят, не может призывать на митинг тот, кто на него не пойдет и не рискует быть арестованным. Я уже в тюрьме, поэтому мне, кажется, можно.

Ждать нельзя ни дня. Где бы вы ни были. В России, Беларуси или на другой стороне планеты. Выходите на главную площадь вашего города каждый будний день в 19:00 и в 14:00 в выходные и праздники.

Если можете делать шествие - делайте в выходные. Да, в первый день может выйти мало народа. А во второй - еще меньше. Но мы должны, стиснув зубы и поборов страх, выходить и требовать прекращения войны.

Каждого арестованного должны сменить двое пришедших.

Если для прекращения войны мы должны забить собой тюрьмы и автозаки, мы забьем собой тюрьмы и автозаки.

Все имеет цену, и сейчас, весной 2022 года, эту цену должны платить мы. Больше некому. Давайте не "быть против войны". Давайте бороться против войны.