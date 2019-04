В четверг министр юстиции Барр откроет доступ к докладу Мюллера, который будет отредактирован лишь незначительно, в соответствии с требованиями закона. И это станет последним гвоздем в гроб крупнейшей американской конспирологической теории о сговоре с Россией. Для так называемых журналистов The Washington Post и The New York Times все кончено. Они получили Пулитцеровскую премию фактически за то, что состряпали фальшивку. По-честному, премию надо отобрать. Думаю, ее надо присудить настоящим журналистам, авторам настоящих расследований, которые каждый вечер участвуют в моих теле- и радиошоу, - людям, которые были правы все это время... Мы следовали истине, доказательствам, надлежащей процедуре. Печально, что этого нельзя сказать о своре журналюг. Они публиковали свой антитрампистский мусор, ложь, пропаганду, снова и снова пользуясь анонимными источниками. Разумеется, они просто исполняли заказ демократов. Они неотделимы от устроенного ими кризиса. И в четверг они захотят - нетрудно предсказать, в последний раз - наброситься на президента Трампа с фальшивым, лживым возмущением, которое они наловчились изображать. Это всегда было их целью, они это делали всеми силами, и вот у них остался всего один день.

