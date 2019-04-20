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Накануне публикации отчета Мюллера обозреватель телекомпании Fox News с прической приказчика Шон Хэннити, лояльный Трампу до лизоблюдства, вещал в своем ток-шоу:

В четверг министр юстиции Барр откроет доступ к докладу Мюллера, который будет отредактирован лишь незначительно, в соответствии с требованиями закона. И это станет последним гвоздем в гроб крупнейшей американской конспирологической теории о сговоре с Россией. Для так называемых журналистов The Washington Post и The New York Times все кончено. Они получили Пулитцеровскую премию фактически за то, что состряпали фальшивку. По-честному, премию надо отобрать. Думаю, ее надо присудить настоящим журналистам, авторам настоящих расследований, которые каждый вечер участвуют в моих теле- и радиошоу, - людям, которые были правы все это время... Мы следовали истине, доказательствам, надлежащей процедуре. Печально, что этого нельзя сказать о своре журналюг. Они публиковали свой антитрампистский мусор, ложь, пропаганду, снова и снова пользуясь анонимными источниками. Разумеется, они просто исполняли заказ демократов. Они неотделимы от устроенного ими кризиса. И в четверг они захотят - нетрудно предсказать, в последний раз - наброситься на президента Трампа с фальшивым, лживым возмущением, которое они наловчились изображать. Это всегда было их целью, они это делали всеми силами, и вот у них остался всего один день.

В четверг ничего не закончилось, а только началось. На самом деле журналистам WP и NYT после публикации отчета надо присудить еще какую-нибудь премию: практически все, о чем они сообщали, подтвердилось. Ни одна строчка отчета не опровергает, а лишь подтверждает "фальшивку". Америка может гордиться такой журналистикой.

Иное дело - юридическая квалификация действий Дональда Трампа и его окружения. Скрупулезно собрав и изучив факты, Роберт Мюллер решил, что их недостаточно, для того чтобы вменить фигурантам Рашагейта сговор с Кремлем. В одних эпизодах спецпрокурор не увидел состава преступления, при расследовании других нить оборвалась, третьи уголовно ненаказуемы по определению.

Так, например, установлено, что сотрудники избирательного штаба Трампа и он сам распространяли продукцию пригожинской фабрики троллей, а когда тролли, выдавая себя за американских общественников, просили помочь им с агитматериалами, лишь бы втереться в доверие, охотно отзывались на их просьбы. Однако следователи Мюллера не нашли свидетельств того, что сотрудники штаба знали, что имеют дело с иностранцами.

Некоторые подозрительные совпадения не получили удовлетворительного объяснения за недостатком улик. Вот лишь одно из таких совпадений. 7 октября 2016 года The Washington Post опубликовала видео, в котором Трамп говорит похабщину о женщинах. Не прошло и часа, как WikiLeaks опубликовала первую порцию документов, похищенных хакерами ГРУ с почтового сервера главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. Внимание прессы и публики было успешно переключено на новый предмет. Имела ли место в данном случае координация, спецпрокурору установить не удалось.

Читая доклад, не перестаешь поражаться, как много вертелось вокруг Трампа всевозможных проходимцев хлестаковского пошиба. 45-й президент США в бытность бизнесменом был, увы, крайне неразборчив в связях. Остался он таким и в качестве кандидата в президенты. Свой штаб он собирал с бору по сосенке. В нем оказалось много людей, стремившихся выслужиться, доказать боссу свою полезность. Они хватались за любое предложение с российской стороны и по недостатку опыта давали себя одурачить такой же, как они сами, шантрапе, в свою очередь искавшей, чем бы поживиться.

Чего стоит хотя бы "племянница Путина", с которой молодого советника Трампа Джорджа Пападопулоса познакомил выходец с Мальты, лондонский профессор и гость Валдайского форума Джозеф Мифсуд. У Пападопулоса закружилась голова от лучезарных перспектив, он собрался "делать историю" и примчался к начальству с идеей личной встречи Трампа с Путиным. Повествование о совещаниях Пападопулоса с российскими контрагентами напоминают знаменитое заседание "Союза меча и орала", проходившее под лозунгом "Заграница нам поможет".

Еще одна история того же сорта - о том, как Майкл Коэн клюнул на приманку дамы, представившейся женой некоего Дмитрия Клокова, который будто бы близок к Путину и способен организовать встречу кандидата Трампа с российским президентом. Погуглив, Коэн решил, что речь идет о тяжелоатлете Клокове, и штангист, когда этот сюжет получил огласку, не знал куда деваться от вопросов прессы.

При чтении отчета создается впечатление, что Россия занималась в отношении команды Трампа фишингом: забрасывала невод наугад - авось что-нибудь да попадет в сети. В двери избирательного штаба кто только не стучался. И интернет-продюсер, бывший депутат Госдумы от "Единой России" Константин Рыков, просивший интервью у Трампа в августе 2015 года, и дива фэшн-индустрии Мирослава Дума, передавшая Иванке Трамп приглашение для ее отца от вице-премьера Сергея Приходько, и мошенник-рецидивист Генри Окнянский, предлагавший советнику и старинному другу Трампа Роджеру Стоуну компромат на Хиллари Клинтон всего за два миллиона долларов. Но характерна и готовность клевретов Трампа встречаться с любой рванью, пообещавшей "грязь на Клинтон". Одна из таких фишинг-операций оказалась удачной: те, кто ее организовывал, нажали на правильные кнопки, и гостья из России была приглашена в святая святых - на 25-й этаж нью-йоркской Трамп-башни, где изложила свой компромат старшим советникам Дональда Трампа. Это была Наталья Весельницкая.

Нет, спецпрокурор Мюллер работал не зря. И совсем не клеветали на президента WP и NYT - все это мы читали на их страницах прежде. Мюллер лишь перепроверил и подтвердил правдивость этих публикаций.