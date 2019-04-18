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В Вашингтоне опубликован отредактированный вариант отчета специального прокурора Роберта Мюллера, который расследовал возможный предвыборный сговор Дональда Трампа с Кремлем, а также возможное препятствование правосудию со стороны президента.

Расследование продолжалось 23 месяца. За это время Мюллер издал 500 ордеров на обыск, 2300 повесток и предъявил обвинения 37 фигурантам. Семеро из них заключили сделку с правосудием, признали себя виновными и согласились сотрудничать со следствием.

Фигурантами дела являются в общей сложности 332 человека. Из них 84 так или иначе участвовали в президентской кампании Трампа, 35 - бывшие или действующие сотрудники администрации, 26 работали в переходной администрации избранного президента Трампа, 14 связаны с компанией президента Trump Organization, 87 - иностранцы.

Министр юстиции Уильям Барр постарался максимально затруднить для журналистов и законодателей пользование отчетом и минимизировать трудности для Белого Дома. Накануне публикации The New York Times сообщила, что должностные лица Минюста неоднократно обсуждали с юрисконсультами Белого Дома содержание отчета. Журналисты же и Конгресс получили его отредактированную версию после пресс-конференции Барра и, следовательно, не смогли задать министру вопросы по содержанию отчета. Члены Конгресса, имеющие допуск к гостайне, имеют возможность прочесть более полную версию отчета. Сам Мюллер в публикации своего отчета не участвовал и никаких комментариев пока не давал.

На пресс-конференции Барр оправдывал свое решение предварительно ознакомить с отчетом юристов президента существующим порядком. "Этот запрос, - сказал он, - соответствовал Закону об этике в правительстве, который предоставляет лицам, значащимся в отчете спецпрокурора, возможность прочесть отчет перед публикацией. Личным адвокатам президента не разрешалось вносить какую-либо правку, и они не просили об этом.

Барр, еще будучи частным лицом, выражал свое негативное отношение к расследованию Мюллера в записке, которую он по собственному почину послал в Минюст, а в марте в письме на имя руководителей профильных комитетов Конгресса сделал вывод, который отсутствует в отчете. Мюллер писал, что он "не утверждает, что президент совершил преступление, однако и не оправдывает его". А Барр и его первый зам Род Розенстайн "пришли к выводу, что свидетельств, полученных в ходе расследования спецпрокурора, недостаточно, для того чтобы установить, препятствовал ли президент правосудию".

Политические оппоненты Трампа считают, что Барр исказил содержание отчета, - именно по этой причине они добивались его публикации.

Имеющиеся в опубликованном 448-страничном варианте вымарки помечены четырьмя цветами в соответствии с причинами сокрытия информации. Это прежде всего сведения, представленные обвинением большому жюри, - для их огласки требуется отдельная процедура. Во-вторых, это сведения, составляющие гостайну. В-третьих, данные, разглашение которых может нанести ущерб еще не законченным расследованиям. И в-четвертых - нарушающие тайну личной жизни и наносящие ущерб репутации "третьих сторон", имеющих лишь отдаленное отношение к Рашагейту.

В отчете подробно описано, как в 2016 году Россия пыталась воздействовать на умонастроения американских избирателей, для чего сотрудники "фабрики троллей" - Агентства интернет-исследований, финансируемого Евгением Пригожиным, - сеяли "общественную рознь" в социальных сетях, а офицеры российской военной разведки взломали серверы Демократической партии и похитили негативную информацию о Хиллари Клинтон и ее советниках. Этот компромат был опубликован на двух зарегистрированных специально для этой цели сайтах, а также передан WikiLeaks.

Активность в соцсетях, пусть и злонамеренная, - не преступление, поэтому Пригожину и его троллям предъявлены заочные обвинения в различных видах мошенничества, которое они совершили в ходе выполнения своей задачи. Офицеры ГРУ обвиняются в хакерстве.

Спецпрокурор и его следователи не нашли фактов, подтверждающих сговор избирательного комитета Трампа с троллями или ГРУ. Что касается координации с WikiLeaks, то она уголовно ненаказуема. То же самое относится и к контактам советников Трампа с должностными лицами РФ.

Вопрос о возможном препятствовании президента правосудию более сложен. Мюллер расследовал обстоятельства увольнения директора ФБР Джеймса Коми, который, по его словам, отказался исполнить настойчивую просьбу президента - закрыть дело бывшего советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна. Мюллер не утверждает, что президент совершил преступление, однако и не оправдывает его. Спецпрокурор предоставил министру решать, имеется ли в действиях президента состав преступления. Министр решил, что состава нет.

Вместе с тем Мюллер подчеркивает в отчете, что он так и не смог получить устные показания президента, хотя переговоры на эту тему длились около года. Сразу после этого сообщения следует вымаранный текст. Как писали ранее некоторые газеты со ссылкой на анонимные источники, спецпрокурор пытался получить у министра разрешение направить Трампу повестку, но министр такой санкции не дал.