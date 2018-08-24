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На постсоветском пространстве политтехнологи зачастую имеют дело с людьми, начисто лишенными даже тени политических убеждений. Людьми, для которых имеют значение только деньги и власть - да и то только как средство заработка денег. Политтехнологу приходится придумывать за такого клиента политические взгляды, создавать ему партию, переписывать биографию.
На постсоветском пространстве политтехнологи зачастую имеют дело с людьми, начисто лишенными даже тени политических убеждений. Людьми, для которых имеют значение только деньги и власть - да и то только как средство заработка денег. Политтехнологу приходится придумывать за такого клиента политические взгляды, создавать ему партию, переписывать биографию.
Эти двое утверждают, что никогда раньше не были знакомы, но между ними связь такой силы, которая не всегда возникает даже между близко знакомыми людьми. Это связь взаимного знания фактов, доступных только им одним. Настоящее интимное переживание, которое в политике встречается очень редко.
Эти двое утверждают, что никогда раньше не были знакомы, но между ними связь такой силы, которая не всегда возникает даже между близко знакомыми людьми. Это связь взаимного знания фактов, доступных только им одним. Настоящее интимное переживание, которое в политике встречается очень редко.
Невиданный в истории позор, предательство интересов Америки - пресс-конференция двух президентов в Хельсинки вызвала практически единодушную реакцию у американских комментаторов и политиков, включая влиятельных республиканцев. Дональд Трамп фактически выразил недоверие собственным спецслужбам и во всем подыграл Владимиру Путину. Подборка откликов.
Невиданный в истории позор, предательство интересов Америки - пресс-конференция двух президентов в Хельсинки вызвала практически единодушную реакцию у американских комментаторов и политиков, включая влиятельных республиканцев. Дональд Трамп фактически выразил недоверие собственным спецслужбам и во всем подыграл Владимиру Путину. Подборка откликов.
В расследовании, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, произошел решительный перелом. Редкий день президент, его адвокаты и сторонники не обвиняли Мюллера в том, что он расследует дутое дело и охотится на ведьм. Мюллер на нападки не отвечал. Он работал. Дело попалось исключительно сложное. Иногда казалось, что он исчерпал свои процессуальные возможности и все закончится наказанием второстепенных фигур по второстепенным обвинениям. Обвинения против российских граждан не имеют реальной судебной перспективы.
Однако мандат спецпрокурора позволяет ему расследовать факты, о которых становится известно в ходе основного расследования. Мюллер воспользовался этой возможностью для того, чтобы воздействовать на лиц, осведомленных насчет сговора Трампа с Москвой. Генералу Майклу Флинну хватило обвинения по легкой статье. Он подписал признание в том, что лгал агентам ФБР о своих контактах с российским послом Сергеем Кисляком, и теперь дает показания. О чем он рассказывает Мюллеру, мы не знаем. Суд, который должен вынести ему приговор, уже несколько раз откладывался по просьбе спецпрокурора - видно, генерал рассказал еще не все. В том же самом сознался Джордж Пападопулос в обмен на снисхождение. Он тоже сотрудничает со следствием. Но в штабе Трампа он был мелкой сошкой и мало что знает.
Иное дело Пол Манафорт. Он возглавлял штаб с марта по август 2016 года. Если сговор был, он не может о нем не знать. Но и прижать его к стенке гораздо труднее.
Спецпрокурор постарался сделать неприемлемой цену отказа от сотрудничества с ним. Деятельность Манафорта в качестве консультанта и лоббиста Виктора Януковича, Олега Дерипаски и Рината Ахметова ФБР расследует с 2014 года. Манафортом интересовались также ЦРУ, Агентство национальной безопасности и отдел Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями. В 2016 году, еще до выборов, его поставили на прослушку. Мюллер затребовал эти материалы, перепроверил их, допросил свидетелей, санкционировал обыск в доме Манафорта и предъявил ему обвинения, по которым он мог провести за решеткой остаток жизни. Аналогичные обвинения были предъявлены протеже и младшему партнеру Манафорта Рику Гейтсу. Но Манафорт от сделки отказался. Гейтс же не выдержал давления и стал главным свидетелем на процессе Манафорта.
Если бы судья Ти Эс Эллис позволил, прокуроры яркими красками обрисовали бы сотрудничество подсудимого с коррумпированным режимом Януковича и связанными с ним украинскими олигархами. Но судья постоянно не давал им блеснуть красноречием - его не интересовало, откуда взялись деньги, которыми расплачивались с Манафортом, он не желал даже слышать слово "олигарх", считая, что оно имеет негативную окраску. Во всяком случае мы узнали, что свои украинские гонорары Манафорт размешал в офшорах, чтобы вывести их из-под налогообложения, а потом отмывал различными способами.
Возможность заключить сделку с правосудием оставалась и в ходе судебных слушаний. Но защита Манафорта сделала ставку на раскол жюри присяжных: в американском суде вердикт выносится единогласно, и одного голоса может хватить для того, чтобы суд был объявлен несостоявшимся. Присяжные, как правило, не разбираются в бухгалтерии, а личность главного свидетеля адвокаты постарались скомпрометировать. Расчет частично удался, но слишком уж много эпизодов вменялось подсудимому. Манафорт признан виновным по 8 из 18 пунктам. По остальным 10 пунктам, как мы сегодня знаем, одна из присяжных голосовала "не виновен", и переубедить ее так и не удалось.
Вердикт в отношении Манафортв - грозное предупреждение другим несговорчивым фигурантам Рашагейта.
Новость о вердикте застала президента в воздухе - он летел в Западную Вирджинию на очередной митинг своих сторонников. Сойдя с трапа, он заявил, что ему "очень грустно" слышать об участи Манафорта, что это "охота на ведьм" и "позор", но он лично не имеет к этому никакого отношения, как дело Манафорта не имеет отношения к мифическому сговору с Россией.
Никто из журналистов не успел спросить его о другой причине для грусти: в тот же час, когда в Вирджинии был объявлен вердикт по делу Манафорта, в Нью-Йорке предстал перед судом верный Личарда Трампа Майкл Коэн. Предстал для того, чтобы признать себя виновным в банковских и налоговых преступлениях, а также в нарушениях закона о финансировании избирательных кампаний. Нарушения состояли в плате за молчание двум дамам, утверждающим, что они были любовницами Дональда Трампа. Суммы эти считаются незаконным пожертвованием на президентскую кампанию Трампа, поскольку они значительно превосходят разрешенный предел и не значатся в финансовых отчетах штаба Трампа. Коэн заявил суду, что подкупил дам по поручению кандидата в президенты. Трамп впоследствии с лихвой возместил Коэну эти расходы.
Наутро президент в Твиттере похвалил Манафорта за смелость, а слово "правосудие" в отношении него заключил в кавычки: "Он, в отличие от Майкла Коэна, отказался "колоться" - сочинять истории, чтобы заключить "сделку".
С точки зрения Трампа, Коэн предал его и теперь заслуживает только презрения. На самом деле это Трамп предал и Манафорта, и Коэна. Как только Манафорту были предъявлены обвинения, президент стал твердить, что едва знает его, хотя в августе 2016 года говорил, что получил партийную номинацию благодаря именно Манафорту. Коэн, оказавшись под следствием, давал понять, что готов отказаться от сделки, но президент будто забыл о его существовании.
В среду адвокат Коэна Лэнни Дэвис появился в утренних ток-шоу всех национальных каналов и сделал сенсационные заявления. Его клиенту есть что рассказать спецпрокурору Мюллеру, сказал он. В частности - знал ли Трамп заранее о взломе компьютеров Демократической партии. В другом интервью он сообщил, что Коэн прозрел после американо-российского саммита в Хельсинки: "Его беспокоит будущее нашей страны, во главе которой стоит человек, вступивший в союз с господином Путиным".
Трамп ответил на разоблачение Коэна так: платить любовницам за молчание - обычная практика богатых людей, заплатил он из собственного кармана, так что никакого преступления тут нет. Штука в том, что заплатил-то он не тогда, когда спал с ними, а когда огласка могла помешать его избранию. Дональд Трамп по своему обыкновению пытается обратить всю историю в фарс, заболтать ее. Но для многих людей в Вашингтоне это драма.
Требуя от подчиненных "личной преданности" себе, президент не признает никаких своих обязательств по отношению к ним. Это противоречит вашингтонской этике. Да и любой другой тоже. Манафорт остался лояльным, Коэн "предал" - а результат один и тот же.
Читая отцов-основателей, видишь, что они были не слишком высокого мнения о человеческой природе и именно по этой причине изобрели хитроумную систему сдержек и противовесов. Но с другой стороны, они все же верили в моральные ценности государственных мужей. "Все, что способно влиять на сознание человека, - клятва, совесть, любовь к родине, семейные привязанности и родственные узы - является гарантией их порядочности", - писал, например, Джон Джей в "Федералисте". В конечном счете вся американская политическая система держится на джентльменском соглашении, конвенции. Общество потому и называется цивилизованным, что блюдет civility - свод неписаных правил, не позволяющих приличному человеку лгать, хамить и делать подлости.
В 2000 году итог президентских выборов был решен Верховным судом, семью голосами против двух, и проигравшему Альберту Гору не пришло в голову оспаривать это решение. В 2016 году Дональд Трамп упорно отказывался ответить, признáет ли он результаты выборов, если проиграет, и заранее называл их "сфабрикованными". Он и после победы долго твердил, что демократы сфабриковали результат и что на самом деле он выиграл и по избирателям, и по выборщикам. Беда не в том, что Трамп косноязычен или носит галстуки по колено. Трамп - нарушитель конвенции, и это очень серьезная проблема.
Манафорта осудят по статьям американского уголовного кодекса, но если бы существовал специальный кодекс ответственности за преступления, совершенные за время избирательной кампании, его можно было бы судить за развращение несовершеннолетних избирателей. Потому что постсоветские общества не приучены ни к рациональному выбору, ни к дальнейшей ответственности за свой выбор.
Что касается вмешательства, то президент Путин сказал ему, что это не Россия. "Я не вижу никакой причины, почему это должна быть она". "Кому же вы верите: президенту Путину или собственной разведке?" - спросили его. "Я верю и той, и другой стороне", - ответил Трамп.
Трамп будет встречаться с Путиным в расчете договориться с российским коллегой. И мир будет следить за этой встречей "затаив дыхание". Но не нужно ничего такого делать со своим дыханием. Нужно просто выдохнуть. Потому что эта встреча завершится ничем.