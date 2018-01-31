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Также: Абаринов, Россия, Российско-американские отношения, Внутренняя политика США, Колонки, Политика, США, Президент, Право, Мир, Общество | Персоны: Владимир Абаринов, Владимир Путин, Дональд Трамп, Андрей Илларионов, Андрей Пионтковский

статья Список как отписка

Владимир Абаринов, 31.01.2018
Владимир Абаринов
Владимир Абаринов
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статья Статья

Попали в Россию

Игра в треугольнике Трамп-Америка-Россия по-настоящему только начинается, и этим объясняется практически все. Поскольку ничего еще не решено и проблема распознавания врагов, отделения мух от котлет, столпов режима от провозвестников грядущей оттепели и Сечина от Авена отложена на завтра и послезавтра.

Илья Мильштейн
31.01.2018
статья Статья

Отказался вдруг

Трампу удобно противостояние с Кремлем. А вот Путину противостояние с Белым Домом крайне невыгодно. Для того чтобы обезопасить себя, он должен был бы демонстративно помогать американскому президенту в его конфронтации с Пхеньяном. Но это не рецепт для Путина. Вера в собственное величие - плохой советчик.

Виталий Портников
18.01.2018
статья Статья

Зима тревоги

Закон гласит, что не позднее чем через 180 дней после его вступления в силу министр финансов должен направить Конгрессу подробный доклад. Срок этот истекает 1 февраля. С этим положением закона и связаны надежды поборников максимального ужесточения санкций и страхи русских олигархов.

Владимир Абаринов
29.12.2017

"Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!"

Примерно такой была реакция Москвы на "кремлевский список", публикации которого ждали с тревогой, близкой к истерике. Откуда взялись эти завышенные ожидания, понять трудно. Закон, во исполнение которого составлен доклад, никаких новых санкций не предусматривает - он лишь кодифицирует прежние. Президент был и остался противником закона. Он подписал его нехотя, потому что Конгресс легко преодолевал президентское вето. Было ясно, что исполнять закон администрация намерена от сих до сих - лишь бы прямо не нарушать его букву.

Взвинтили ожидания авторы статьи на сайте Атлантического совета: Андерс Ослунд, Дэниел Фрид, Андрей Илларионов и Андрей Пионтковский. Эти эксперты, выдавая желаемое за действительное, писали, что "кремлевский доклад", во-первых, "пошлет сигнал российским политическому и деловому классам о том, что их интересы как индивидуумов могут быть лучше соблюдены, если они будут дистанцироваться от путинского режима", а во-вторых - станет основой для применения к фигурантам набора мер против отмывания денег и других финансовых преступлений.

Такое смешение жанров вряд ли возможно. Любой закон имеет свою строго определенную сферу применения. В данном же случае назначение "кремлевского доклада" не вполне понятно - он никак не вписывается в структуру закона и вряд ли имеет целью функцию устрашения. В конце концов, мало ли докладов пишется в Вашингтоне! Но, несмотря на терпеливые разъяснения, олигархи нервничали, нанимали лоббистов и прямо-таки напрашивались на список.

Результат получился именно такой, какой бывает, когда правительство занимается отписками.

"Этот доклад, - объясняет Минфин США, - не является "санкционным списком". Включение физических или юридических лиц в данный доклад, приложения к нему или его секретную часть не вводит санкций и никоим образом не должно интерпретироваться как введение санкций в отношении этих физических и юридических лиц... Более того, само по себе включение отдельных физических или юридических лиц в данный доклад... не означает, не влечет за собой и не создает каких-либо запретов или ограничений на ведение дел с указанными лицами ни для американских, ни для иностранных граждан".

Авторы статьи, взбудоражившей олигархов, не скрывают своего разочарования. Андерс Ослунд пишет, что в последний момент некое высокопоставленное должностное лицо "выбросило на помойку проделанную экспертами работу и заменило ее списком чиновников президентской администрации и правительства и 96 миллиардеров из списка Forbes". Таким образом, это лицо "сделало неэффективным закон и превратило в пародию санкции США в отношении России в целом... Если эти извлечения из кремлевского телефонного справочника и возымеют какой-либо эффект, это будет сплочение российской элиты вокруг Путина".

Андрей Илларионов, ссылаясь на Ослунда, описывает случившееся уже как аппаратную или даже политическую интригу: "...вчера в администрации США возникли непреодолимые препятствия по обнародованию ранее согласованной открытой части доклада. В чем причины возникших возражений относительно публикации ранее подготовленной версии доклада, пока неизвестно. Перед сотрудниками трех ведомств внезапно возникла задача создания по сути совершенно новой версии открытой части доклада в течение нескольких часов, остававшихся до истечения дедлайна в полночь 29 января".

Илларионов возлагает надежды на закрытую часть доклада, о которой, впрочем, "известно немногое".

На самом деле горькая истина состоит в том, что администрация и не собиралась вводить никаких новых санкций - по ее мнению, действующих вполне достаточно. Министр финансов Стив Менушин пообещал вчера сенаторам, что санкции будут, но не сразу. Во всяком случае, никакого крайнего срока у Минфина нет.

Вероятно, аналитикам следует прежде всего исходить из того, что Дональд Трамп не верит во вмешательство России в американские выборы: по его мнению, это вмешательство придумали демократы для оправдания своего поражения. Следовательно, и наказывать Россию за это мнимое вмешательство президент не считает нужным.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Владимир Абаринов, 31.01.2018
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Илья Мильштейн

Бестактно и бесконтактно

Илья Мильштейн, 13.11.2017

Обама был прямой враг, который по классификации Владимира Владимировича гораздо лучше предателя. Иное дело Трамп. Предатель он или не предатель, но что у этого человека творится в голове, чего от него ожидать и как с ним обращаться, совершенно непонятно.
Владимир Абаринов

Вечное дитя

Владимир Абаринов, 19.01.2018

У него есть комплексы и фобии - например, страх старения - отсюда инфантилизм, превращающий его в юнгианский архетип "вечное дитя" (рuer aeternus). Можно говорить применительно к Трампу о Персоне, то есть публичной личине, и Тени - темной, подсознательной стороне его личности, об Аниме - деструктивном женском начале в его характере, но все это не выходит за пределы нормы.
Виталий Портников

Президент двойного действия

Виталий Портников, 09.11.2017

Для россиян Путин как яд, который приводит к постепенному и неотвратимому параличу всего государственного и общественного организма. А для иностранцев он самый настоящий антибиотик, инъекция которого позволяет выздороветь, укрепиться и реалистично посмотреть на свое состояние.
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