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Игра в треугольнике Трамп-Америка-Россия по-настоящему только начинается, и этим объясняется практически все. Поскольку ничего еще не решено и проблема распознавания врагов, отделения мух от котлет, столпов режима от провозвестников грядущей оттепели и Сечина от Авена отложена на завтра и послезавтра.
Игра в треугольнике Трамп-Америка-Россия по-настоящему только начинается, и этим объясняется практически все. Поскольку ничего еще не решено и проблема распознавания врагов, отделения мух от котлет, столпов режима от провозвестников грядущей оттепели и Сечина от Авена отложена на завтра и послезавтра.
Трампу удобно противостояние с Кремлем. А вот Путину противостояние с Белым Домом крайне невыгодно. Для того чтобы обезопасить себя, он должен был бы демонстративно помогать американскому президенту в его конфронтации с Пхеньяном. Но это не рецепт для Путина. Вера в собственное величие - плохой советчик.
Трампу удобно противостояние с Кремлем. А вот Путину противостояние с Белым Домом крайне невыгодно. Для того чтобы обезопасить себя, он должен был бы демонстративно помогать американскому президенту в его конфронтации с Пхеньяном. Но это не рецепт для Путина. Вера в собственное величие - плохой советчик.
Закон гласит, что не позднее чем через 180 дней после его вступления в силу министр финансов должен направить Конгрессу подробный доклад. Срок этот истекает 1 февраля. С этим положением закона и связаны надежды поборников максимального ужесточения санкций и страхи русских олигархов.
Закон гласит, что не позднее чем через 180 дней после его вступления в силу министр финансов должен направить Конгрессу подробный доклад. Срок этот истекает 1 февраля. С этим положением закона и связаны надежды поборников максимального ужесточения санкций и страхи русских олигархов.
"Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!"
Примерно такой была реакция Москвы на "кремлевский список", публикации которого ждали с тревогой, близкой к истерике. Откуда взялись эти завышенные ожидания, понять трудно. Закон, во исполнение которого составлен доклад, никаких новых санкций не предусматривает - он лишь кодифицирует прежние. Президент был и остался противником закона. Он подписал его нехотя, потому что Конгресс легко преодолевал президентское вето. Было ясно, что исполнять закон администрация намерена от сих до сих - лишь бы прямо не нарушать его букву.
Взвинтили ожидания авторы статьи на сайте Атлантического совета: Андерс Ослунд, Дэниел Фрид, Андрей Илларионов и Андрей Пионтковский. Эти эксперты, выдавая желаемое за действительное, писали, что "кремлевский доклад", во-первых, "пошлет сигнал российским политическому и деловому классам о том, что их интересы как индивидуумов могут быть лучше соблюдены, если они будут дистанцироваться от путинского режима", а во-вторых - станет основой для применения к фигурантам набора мер против отмывания денег и других финансовых преступлений.
Такое смешение жанров вряд ли возможно. Любой закон имеет свою строго определенную сферу применения. В данном же случае назначение "кремлевского доклада" не вполне понятно - он никак не вписывается в структуру закона и вряд ли имеет целью функцию устрашения. В конце концов, мало ли докладов пишется в Вашингтоне! Но, несмотря на терпеливые разъяснения, олигархи нервничали, нанимали лоббистов и прямо-таки напрашивались на список.
Результат получился именно такой, какой бывает, когда правительство занимается отписками.
"Этот доклад, - объясняет Минфин США, - не является "санкционным списком". Включение физических или юридических лиц в данный доклад, приложения к нему или его секретную часть не вводит санкций и никоим образом не должно интерпретироваться как введение санкций в отношении этих физических и юридических лиц... Более того, само по себе включение отдельных физических или юридических лиц в данный доклад... не означает, не влечет за собой и не создает каких-либо запретов или ограничений на ведение дел с указанными лицами ни для американских, ни для иностранных граждан".
Авторы статьи, взбудоражившей олигархов, не скрывают своего разочарования. Андерс Ослунд пишет, что в последний момент некое высокопоставленное должностное лицо "выбросило на помойку проделанную экспертами работу и заменило ее списком чиновников президентской администрации и правительства и 96 миллиардеров из списка Forbes". Таким образом, это лицо "сделало неэффективным закон и превратило в пародию санкции США в отношении России в целом... Если эти извлечения из кремлевского телефонного справочника и возымеют какой-либо эффект, это будет сплочение российской элиты вокруг Путина".
Андрей Илларионов, ссылаясь на Ослунда, описывает случившееся уже как аппаратную или даже политическую интригу: "...вчера в администрации США возникли непреодолимые препятствия по обнародованию ранее согласованной открытой части доклада. В чем причины возникших возражений относительно публикации ранее подготовленной версии доклада, пока неизвестно. Перед сотрудниками трех ведомств внезапно возникла задача создания по сути совершенно новой версии открытой части доклада в течение нескольких часов, остававшихся до истечения дедлайна в полночь 29 января".
Илларионов возлагает надежды на закрытую часть доклада, о которой, впрочем, "известно немногое".
На самом деле горькая истина состоит в том, что администрация и не собиралась вводить никаких новых санкций - по ее мнению, действующих вполне достаточно. Министр финансов Стив Менушин пообещал вчера сенаторам, что санкции будут, но не сразу. Во всяком случае, никакого крайнего срока у Минфина нет.
Вероятно, аналитикам следует прежде всего исходить из того, что Дональд Трамп не верит во вмешательство России в американские выборы: по его мнению, это вмешательство придумали демократы для оправдания своего поражения. Следовательно, и наказывать Россию за это мнимое вмешательство президент не считает нужным.
Обама был прямой враг, который по классификации Владимира Владимировича гораздо лучше предателя. Иное дело Трамп. Предатель он или не предатель, но что у этого человека творится в голове, чего от него ожидать и как с ним обращаться, совершенно непонятно.
У него есть комплексы и фобии - например, страх старения - отсюда инфантилизм, превращающий его в юнгианский архетип "вечное дитя" (рuer aeternus). Можно говорить применительно к Трампу о Персоне, то есть публичной личине, и Тени - темной, подсознательной стороне его личности, об Аниме - деструктивном женском начале в его характере, но все это не выходит за пределы нормы.
Для россиян Путин как яд, который приводит к постепенному и неотвратимому параличу всего государственного и общественного организма. А для иностранцев он самый настоящий антибиотик, инъекция которого позволяет выздороветь, укрепиться и реалистично посмотреть на свое состояние.