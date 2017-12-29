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Также: Абаринов, Российско-американские отношения, Внутренняя политика США, Президент, Экономика, Право, Колонки, США, Россия, Общество, Мир, Политика | Персоны: Владимир Абаринов, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джон Маккейн, Бенджамин Кардин, Андрей Илларионов, Андрей Пионтковский, Мария Захарова, Герман Греф, Дмитрий Песков

статья Зима тревоги

Владимир Абаринов, 29.12.2017
Владимир Абаринов
Владимир Абаринов
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статья Статья

Президент двойного действия

Для россиян Путин как яд, который приводит к постепенному и неотвратимому параличу всего государственного и общественного организма. А для иностранцев он самый настоящий антибиотик, инъекция которого позволяет выздороветь, укрепиться и реалистично посмотреть на свое состояние.

Виталий Портников
09.11.2017
статья Статья

Не валяй дурака с Америкой

Когда Путин напал на Украину, с ним общались как с подростком-второгодником, доказывающим свою силу в младших классах. Но теперь американцы будут обращаться с ним как с взрослым. Теперь ему придется понять, что означает настоящее американское раздражение. Вряд ли это то, чего он добивался.

Виталий Портников
16.06.2017
статья Статья

Наказание без отступления

Теперь, когда принят закон о санкциях, говорить о внутриполитической борьбе как-то неуместно. Кто с кем борется? В нижней палате за него проголосовало 419 человек против 3, в Сенате - 98 против 2. Это называется консенсус. Но МИД все равно говорит и о борьбе, и о русофобии.

Владимир Абаринов
31.07.2017

Российский бизнес с тревогой ждет новых американских санкций. В особенной опасности ощущают себя "форбсы". По утверждению интернет-издания The Bell, они спешно нанимают юристов и лоббистов в Вашингтоне, но и те отвести угрозу не в силах. "Непонятно ничего, - говорит один из них, уже наведавшийся в столицу США. - Ни кто работает над этими санкциями, ни кто составляет санкционный список, ни какие в нем будут критерии, ни источники информации, которые лягут в основу".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, как водится, предупреждает, что Москва будет "отвечать зеркально", президент Сбербанка Герман Греф говорит, что по сравнению с новыми санкциями "холодная война покажется детской забавой", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявляет: "В случае, когда в адрес России вводятся различные рестрикции, они, конечно, не могут оставаться без соответствующего ответа". А сам президент обещает продлить амнистию для возвращающихся капиталов.

Тем временем иностранные инвесторы усиленными темпами выводят капиталы из России и аналитики предсказывают "лавинообразный" отток средств нерезидентов.

Откуда этот страх? Судя по всему, его источником стала статья "Как определить кремлевскую правящую элиту и ее агентов", опубликованная на сайте Атлантического совета (русский перевод здесь). Ее авторы Андерс Ослунд, Дэниел Фрид, Андрей Илларионов и Андрей Пионтковский пишут, что в начале февраля Министерство финансов США представит Конгрессу доклад "об олигархах и полугосударственных компаниях Российской Федерации", который должен содержать "идентификацию наиболее значительных политических фигур и олигархов в Российской Федерации, определяемых их близостью к российскому режиму и их состоянием". Авторы статьи предлагают критерии этой идентификации. 4 декабря Форум свободной России в Вильнюсе, руководствуясь этими критериями и дополнив их, утвердил "список Путина". В раздел списка под названием "Золотые дети" внесены, в частности, Путина-Тихонова Е., Путин И. и Кабаева А., в раздел "Соловьи" - Гундяев В. (Кирилл) и Андрей Норкин, в раздел "Зарубежные агенты" - Шредер Г., Берлускони С. и Киссинджер Г., в раздел "Пособники" - Гергиев В., Пореченков М., Стоун О.

О каком докладе идет речь? Его требует от Минфина закон "Противодействие противникам Америки посредством санкций", принятый Конгрессом этим летом и подписанный президентом Трампом 2 августа. Закон кодифицировал санкции, введенные ранее президентскими указами. Для более гладкого прохождения санкции против России объединили в один документ с санкциями против Ирана и Северной Кореи. Закон принимался в обстановке активного противодействия администрации Трампа. Президент полагал, что он связывает ему руки и мешает вести политический торг, а также ставит в невыгодное положение американский бизнес. Однако поддержка закона в обеих палатах была настолько могучей, что применять президентское вето было совершенно бессмысленно - Конгресс легко преодолевал его. Сенат принял закон 98 голосами против двух, Палата представителей - 419 против трех. Президент нехотя подписал его, присовокупив заявление о том, что это "плохая сделка". Было ясно, что правительство будет исполнять закон в минимальном объеме.

28 сентября сенаторы Джон Маккейн и Бенджамин Кардин, вносившие законопроект в верхнюю палату, решили поторопить президента. Они направили ему письмо, в котором призвали его применить закон "в самом полном масштабе" и тем самым "защитить американские интересы". Особенное внимание сенаторы просили уделить секторальным санкциям против оборонного сектора и разведки и энергетической отрасли, а также помощи демократическим институтам в Европе и странах бывшего СССР. Они напоминали президенту, что 1 октября - крайний срок введения санкций против оборонного сектора России.

Спустя без малого месяц администрация ответила списком компаний, к которым можно было бы применить санкции. В списке значились АО "Адмиралтейские верфи", концерн "Алмаз-Антей", концерн "Калашников" и другие "фамильные бриллианты" российского оборонпрома, а также ФСБ, СВР, ГРУ и их подрядчики. При этом Госдеп, которому закон вменяет в обязанность составление списка, пожаловался на сложность задачи и нехватку кадров, а должностные лица администрации подчеркивали, что это пока всего лишь набросок списка.

Теперь приближается новый дедлайн. Закон гласит, что не позднее чем через 180 дней после его вступления в силу министр финансов после консультаций с директором Национальной разведки и государственным секретарем должен направить Конгрессу подробный доклад, о котором шла речь выше. Срок этот истекает 1 февраля. С этим положением закона и связаны надежды поборников максимального ужесточения санкций и страхи русских олигархов.

Но пока нет никаких признаков того, что администрация уложится в срок, а главное - что добросовестно исполнит закон. Например, указ об исполнении "глобального закона Магнитского" Дональд Трамп подписал с опозданием на 11 дней против дедлайна, причем из российских граждан в санкционном списке фигурирует лишь один человек - сын генпрокурора Артем Чайка. Более злостных нарушителей прав человека и коррупционеров в России не нашлось. Это насмешка над законом.

Так что вполне может статься, что и на этот раз тревога окажется ложной.

Комментарии 60 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Владимир Абаринов, 29.12.2017
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Илья Мильштейн

Вызывая огонь на себя

Илья Мильштейн, 27.11.2017

Во-первых, пусть американцы скажут спасибо, что покамест их вообще не гонят и не глушат. А во-вторых и в-главных, совершенно непонятно, куда ставить телегу, оценивая происходящее. И что там прежде самозародилось: гонения на Маргариту Симоньян или свежий закон.
Илья Мильштейн

Бестактно и бесконтактно

Илья Мильштейн, 13.11.2017

Обама был прямой враг, который по классификации Владимира Владимировича гораздо лучше предателя. Иное дело Трамп. Предатель он или не предатель, но что у этого человека творится в голове, чего от него ожидать и как с ним обращаться, совершенно непонятно.
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