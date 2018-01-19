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Также: Абаринов, Внутренняя политика США, Российско-американские отношения, Здоровье, Колонки, США, Общество, Мир, Политика | Персоны: Владимир Абаринов, Дональд Трамп, Рекс Тиллерсон

статья Вечное дитя

Владимир Абаринов, 19.01.2018
Владимир Абаринов
Владимир Абаринов
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статья Статья

Отказался вдруг

Трампу удобно противостояние с Кремлем. А вот Путину противостояние с Белым Домом крайне невыгодно. Для того чтобы обезопасить себя, он должен был бы демонстративно помогать американскому президенту в его конфронтации с Пхеньяном. Но это не рецепт для Путина. Вера в собственное величие - плохой советчик.

Виталий Портников
18.01.2018
статья Статья

Из искренности возгорится

Уголовное дело против сотрудника администрации такого ранга, пусть и бывшего, - событие экстраординарное. Флинн - центральная фигура Рашагейта. Его согласие давать показания может стать началом схода снежной лавины. Недаром президент Трамп просил директора ФБР Джеймса Коми прикрыть дело, а когда тот отказался, уволил его.

Владимир Абаринов
04.12.2017
статья Статья

Бестактно и бесконтактно

Обама был прямой враг, который по классификации Владимира Владимировича гораздо лучше предателя. Иное дело Трамп. Предатель он или не предатель, но что у этого человека творится в голове, чего от него ожидать и как с ним обращаться, совершенно непонятно.

Илья Мильштейн
13.11.2017

20 января в полдень по вашингтонскому времени президентству Дональда Трампа исполнится ровно год. Всего год, а надоел он так, что кажется, будто он президентствует сто лет.

Благословенны страны, где граждане не помнят имени главы правительства. 45-й президент США слишком назойлив, его чересчур много, он как булгаковская чума-Аннушка: "где бы ни находилась или не появлялась она - тотчас же в этом месте начинался скандал". За это время каких только диагнозов ему не поставили - от нарциссизма и паранойи до нейросифилиса.

Дошло до того, что психиатры пишут коллективные письма, призывая лейб-медика провести обследование президента на предмет его психического здоровья, и собирают подписи под петицией с требованием его принудительного отстранения от должности. На эти инсинуации главный врач Белого Дома Ронни Джексон ответил, что в ходе недавнего медосмотра президент по его собственному настоянию прошел тест оценки когнитивных функций и показал отличный результат. Тест этот, так называемый монреальский, может пройти онлайн любой желающий и на этом основании объявить себя "стабильным гением". Не пройдет его разве что пятилетний ребенок. Зато теперь президент Трамп может утверждать, что у него "высочайший балл" и именно поэтому он решит северокорейскую проблему, которая оказалась не по зубам его предшественникам.

Как бы то ни было, он нормален. У него есть комплексы и фобии - например, как мы узнали из книги Майкла Вулффа, страх старения - отсюда инфантилизм, превращающий его в юнгианский архетип "вечное дитя" (рuer aeternus). Можно говорить применительно к Трампу о Персоне, то есть публичной личине, и Тени - темной, подсознательной стороне его личности, об Аниме - деструктивном женском начале в его характере, но в любом случае все это не выходит за пределы нормы.

Более того. Трампа можно воспринимать и как сознательного и очень эффективного манипулятора общественным мнением. Забывая, что на каждый чих не наздравствуешься, публицисты и политики всем скопом набросились на "говенные дыры", возникла бурная движуха, а президент любуется на весь этот хайп и очень доволен - снова удачный троллинг! Он говорит коряво и сварливо, спорит до посинения, даже когда ему предъявляют аудиозапись, врет с три короба, он каждой бочке затычка, целая армия фактчекеров трудится не покладая рук, а ему все божья роса, потому что слова окончательно утратили свой смысл, и мы все медленно тонем в болоте многословной бессмыслицы.

Воссев в Овальном кабинете, он очень удивился, что он теперь не председатель земного шара, что есть, оказывается, какие-то еще две независимые ветви власти, какое-то гражданское общество, которое смеет противоречить президенту, и что мало иметь большинство в Конгрессе - надо уметь убедить это большинство в своей правоте. Впрочем, убеждение пошло как по маслу, когда члены Конгресcа узнали, что налоговая реформа обогатит их лично. Это и есть главный итог первого года: американская политика стала откровенно аморальной. Когда крупнейший застройщик Нью-Йорка говорит, что в Америке ничего невозможно построить из-за зарегулированности бизнеса, когда он заявляет, что в Вашингтоне нет политика, который не ухватился бы за компромат на соперника, - неважно, что компромат предлагает иностранное правительство, - говорить об этике бессмысленно.

Во внешней политике курс Трампа - это изоляционизм. Госсекретаря Тиллерсона не видно и не слышно. Громогласные угрозы президента остаются пустым звуком. Слова "демократия" и "права человека" отсутствуют в его лексиконе. Его не интересуют бедственное положение 65 миллионов перемещенных лиц, гуманитарные кризисы, рост праворадикальных настроений в Европе. Он хотел бы забыть о существовании остального мира. Это глобальное отступление. Америка отказалась от роли лидера.

В Москве убеждены, что отношения США и России сегодня хуже некуда, но будут еще хуже. Своеобразная оптика. На самом деле, делая ставку на Трампа, Москва и мечтать не могла о большем. Вашингтон предоставил ей полную свободу рук, перестал путаться под ногами, не противоречит ни в чем. Такой идиллии в двухсторонних отношениях не было со времен Сталина и Рузвельта. Кремль должен благословлять "русофобов" Маккейна и Кардина, которые помогают ему хоть как-то оправдать тезис о враждебной политике США.

Республиканцам предстоит в этом году трудная кампания на промежуточных выборах в Конгресс. Они наверняка потеряют несколько мест, а может быть, и большинство в нижней палате. Это обычное явление первого срока. Но в 2020 году Дональд Трамп скорее всего будет переизбран. Во всяком случае сильных соперников в демократическом стане пока не видно. Но может статься, что конкуренцию ему составит однопартиец.

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Владимир Абаринов, 19.01.2018
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Владимир Абаринов

Штормовое предубеждение

Владимир Абаринов, 11.09.2017

Так, может, обеим сторонам и нужен такой режим - без казенного энтузиазма и умильных улыбок? Но этому modus vivendi скоро может прийти конец. Грядет новая мощная волна в расследовании Рашагейта. Сразу несколько комитетов Конгресса готовятся к продолжению слушаний, а спецпрокурор Роберт Мюллер скоро начнет допросы свидетелей.
Владимир Абаринов

Президент увяз

Владимир Абаринов, 18.05.2017

Теперь оказалось, что, согласно записям Коми, президент просил его закрыть расследование в отношении Майкла Флинна. "Надеюсь, вы найдете возможность оставить его в покое, - будто бы сказал Трамп. - Он хороший парень". "Согласен, парень хороший", - молвил Коми, но на просьбу отпустить хорошего парня с миром не откликнулся.
Владимир Абаринов

Громкий Дональд

Владимир Абаринов, 27.02.2017

Так жестче или мягче он собирается быть с Россией? Лично я не смог понять. Эта каша лезет и лезет из Белого Дома, как из горшка братьев Гримм, через глаза и уши она проникает в мозг, мы все отупеем за четыре года, утонем в этой вселенской смази. Он не противопоставляет "фальшивым" новостям свои правдивые - он внушает нам, что никакой разницы нет.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Уколоться и надуться

Илья Мильштейн, 23.01.2017

Вступивший в должность обижается ежедневно и ежечасно, и похоже на то, что новости про Трампа в течение ближайших месяцев будут однообразны. Про него что-то сказали, и он надулся. Ему задали вопрос, а он начал кукситься. Он провел встречу, в ходе которой расстроился, о чем тут же написал в твиттер. Эти новости навязнут в зубах, но читать их придется.

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