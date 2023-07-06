

Похороны Виктории Амелиной. Фото из телеграм-канала мэра Львова Андрея Садового



Во Львове хоронили писательницу Викторию Амелину. Хрупкая трогательная Виктория стала жертвой ракетного обстрела Краматорска, во время которого был атакован ресторан в центре города. То ли Симоньян, то ли Скабеева - я их путаю - бодро отчиталась об убийстве украинских генералов.



В оккупированном Бердянске все еще не могут похоронить Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова, подростков, то ли убитых российскими силовиками, то ли погибших в бою с оккупантами.



В Москве в больницу доставили искалеченных в Грозном журналистку Елену Милашину и юриста Александра Немова, так и не попавших на суд над Заремой Мусаевой.



А в Минске другой суд приговорил к восьмилетнему тюремному заключению Эдуарда Бабарико, сына бывшего кандидата на пост президента страны. На самом деле вся вина Виктора Бабарико перед белорусским правосудием состоит в том, что он хотел участвовать в президентских выборах. А вся вина Эдуарда Бабарико - в том, что он сын претендента.



Это новостная лента одного дня. Только одного. Просто задумайтесь, в каком кошмаре мы живем из-за засевших в Кремле вурдалаков, из-за одуревшего Путина, из-за никогда не приходившего в сознание Медведева, из-за говорящего тупыми лозунгами Патрушева, из-за безумного тупого совка Лукашенко, из-за всей этой братии. Эти люди сделали зло обыденностью. Когда-то убийство писателя было сенсацией. Когда-то избиение журналиста оказывалось на первых полосах мировых изданий и еще долго не забывалось. Когда-то об убийстве детей силовиками говорили с ужасом.



Теперь это просто новости. Просто. И еще не самые страшные. Самые страшные будут, когда Путин, например, подорвет Запорожскую АЭС или сбросит ядерную бомбу. Самые страшные - это когда уничтожают Каховскую ГЭС и сразу же гибнут десятки людей, а все вокруг превращается в пустыню. Теперь мы с ужасом реагируем только на глобальное зло. Мы даже радуемся: искалечили, но не убили? Это наша победа, боятся нас. Посадили на 8 лет? А ведь могли бы расстрелять, стареет белорусский диктатор... Мы даже не замечаем, что стали воспринимать тюремное заключение по надуманному обвинению как свидетельство слабости диктатуры или даже доказательство сотрудничества с ней. Потому что настоящих врагов Путин или Лукашенко убивают. Таковы новые нормы нашей жизни рядом с огромным пространством российско-белорусского концлагеря, территорию которого бандиты все время норовят расширить с помощью военной силы. Человека можно скомпрометировать, просто не убив. Репутация теперь только у мертвых. Так было и в сталинские времена: живой мог оказаться доносчиком, а мертвый по крайней мере молчал.



Это и есть их самая главная победа над нами. Зло как норма. Убийство как норма. Грабеж как норма. Изнасилование как норма. Садизм как норма. Цинизм как норма. Даже когда некоторые из них пытаются сделать вид, что ужаснулись происходящему, они выглядят хищниками в еще большой степени. Люди, возмутившиеся издевательством над Милашиной и Немовым, ни слова не сказали о военных преступниках, убивших Амелину. Так было и до "большой войны", когда многие уважаемые общественные деятели и журналисты, падавшие в обморок из-за приговора Навальному, ни слова не говорили о приговорах политзаключенным в Крыму. Потому что это другое.



Нет, это то же самое. Это деградация, когда люди воспринимают зло как норму и реагируют на зло избирательно. Это то, что не позволяет рассчитывать на перемены в России в обозримом будущем. Государство, которое производит преступления в виде ленты беспрерывных новостей, - самый настоящий вечный двигатель зла. Возможно, это и есть самое выдающееся историческое изобретение русского народа.