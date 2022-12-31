

Фото: Силы теробороны ВСУ



От редакции



2023-й должен стать годом победы Украины и годом конца России. Это из новогоднего видеообращения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, и у нас не может быть других пожеланий нашим читателям.



В уходящем году случилось самое страшное, непоправимое - но не "немыслимое", не "невозможное". Сегодняшнее горе на украинской земле - закономерный итог многолетней российской безнаказанности.



То, как Украина приняла бой, изменило мир. Когда Зеленский говорит, что украинцы сплотили Запад, объединили Европу, защитили ценности, вернули словам смысл - в этом нет ни капли преувеличения. Украинцы, сегодняшние лидеры свободного мира, гибнут каждый день - молодые, прекрасные, полные сил. Эту боль невозможно вместить. Такой чудовищной ценой творится мировая история.



Все постсоветское тридцатилетие будет переосмыслено как подготовка к этому решающему сражению. Сейчас мы видим Запад в процессе пересборки. Все стратегии, схемы, формулы, основанные на трусливом, прекраснодушном, предательском или корыстном нежелании видеть угрозу и называть вещи своими именами, дискредитированы навсегда. Происходящее сегодня невозможно "развидеть". Вместо пресловутого тумана войны наступает ослепительная ясность.



Украина срывает маски, отменяет двуличие, диктует повестку, будь то реформа ООН или новая конфигурация ЕС. Огромными мучениями и кровью будет обеспечен новый дизайн миропорядка.



В 2023 году Россия больше не великая держава со "сферой влияния" и "интересами", которые необходимо учитывать. Гигантская бензоколонка с ракетами сбрасывает последние козыри и перестает быть даже бензоколонкой. Да, у русской машины убийств есть еще запас денег и ракет, но она обречена на ликвидацию. Ее месседж Европе - суп из хомяка или из бобра, агрессивное убожество. Скоро должны быть арестованы грязные русские миллиарды, обрублены мерзкие щупальца - агентурные сети, "бессмертные полки", аналитические и культурные центры.



Русское зло питалось двусмысленностью, недосказанностью, редакторской недобросовестностью. Эвфемизмы сделали возможной патологическую безнаказанность российского терроризма. Правда украинской отечественной войны отменяет "гибридность". Кровь, холод, месть - простые страшные вещи, не терпящие экивоков.



Все, кто продолжает лелеять мечту о русской гражданской общности, кто "малыми делами", творческими достижениями или героическими жертвами работает на русскую нормализацию, кто играет в "настоящую социологию" или говорит об "архитектуре безопасности" с российским участием - просто обслуживает зло, продлевает агонию империи и отдаляет великую украинскую победу, будь он хоть совестливый властитель дум, хоть папа римский.



Русофобия - единственно возможная здоровая реакция организма западной цивилизации. Нам не нужен "мир без войны". Нам нужен мир без России.



С Новым годом! Помогайте ВСУ - это единственный способ остаться человеком.