

Плакат на акции в Кардиффе // ФБ-страница Елены Знатковой



Режим Путина, вернувший в Европу ужасы большой войны, которых она не знала с 1945 года, формировался постепенно, в течение более чем двадцати лет. Но сегодня его основные черты вполне определились.



В основе его идеологии лежат:



представление о мире как о поле вечной борьбы за доминирование;



пренебрежение к праву (как национальному, так и международному) и культ силы как универсального средства достижения политических целей;



отрицание равенства между людьми и странами, а также субъектности народов, которые рассматриваются лишь как материал в руках правящих элит (своих - в "сильных" странах, чужих - в странах "слабых");



неверие в демократию, рассматриваемую как обман и манипуляция со стороны господствующей "плутократии".

Эта идеология навязывается обществу при помощи гигантской пропагандистсмкой машины, использующей "версальский синдром" и восходящие к радикально-консервативным идеям XIX века представления об исключительности и превосходстве "русской цивилизации", ее особой "высокодуховности". Эта "высокодуховность" трактуется как готовность подчинять интересы личности "высшим интересам" государства. "Русская цивилизация" противопоставляется западной (англосаксонской), основанной на приоритете "частных интересов". По сути, главным преимуществом "русской цивилизации" объявляется пренебрежение к правам человека.Тотальная государственная пропаганда подкрепляется репрессиями за выражение несогласия. Сегодня в РФ людей бросают в тюрьмы за то, что они называют войну войной и осуждают путинскую агрессию. Подавлена любая неугодная властям гражданская активность. Одновременно достраиваются низовые звенья машины идеологической обработки, прежде всего через систему образования. Расширяется идеологический контроль над сферой культуры. Происходит переход от так называемой "авторитарной деполитизации общества" к чисто тоталитарной "массовой политической мобилизации".Все эти черты роднят режим Путина с нацистским режимом Гитлера. Об этом же говорит объявление украинского народа искусственным "недонародом" и откровенная заявка на насильственное "стирание" его национально-культурной идентичности. А главное, режим Путина вознамерился продиктовать миру свои правила "нового международного порядка", что фактически означает заявку на мировое господство. Декларируемая режимом Путина цель низвержения лидерства "коллективного Запада" в современном мире не является чисто пропагандистской. Режим Путина действительно рассматривает евроатлантическую цивилизацию как своего экзистенциального врага. Чтобы лишить ее лидерства, он стремится низвергнуть ее ценности и принципы: верховенство права, приоритет прав человека, равенство народов, их право на свободный выбор как собственной власти, так и своих союзников. Путин стремится навязать миру тот же порядок без правовых и моральных ограничений на насилие и жестокость, который стремился навязать миру Гитлер.Все это позволяет прямо назвать режим Путина нацистским, а самого Владимира Путина - новым Гитлером. Разумеется, путинский нацизм модифицирован и адаптирован к условиям постиндустриальной эпохи. Но суть его та же. Современный миропорядок создавали победители Гитлера. В его основе - отрицание гитлеризма как эталонного абсолютного зла и недопущение его возвращения. Сегодня это зло вернулось. Идет война за мироустройство, за образ жизни. И в ней нужна готовность к лишениям и жертвам. А для этого угроза должна быть осознана и названа.