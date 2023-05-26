

Надписи, которые оккупанты заставляли узников делать на стенах пыточной тюрьмы в Херсоне. Фото автора



Вымечтанный Путиным "русский мир" действительно существует. Такой, где украинцы не говорят на украинском языке, поют Газманова и гимн России, читают исключительно русскую и советскую литературу, славят Путина и Шойгу, а все украинское, напротив, поносят. Существует он, правда, только на отдельных изолированных территориях. И требует поддержания определенных условий. Проще говоря, такие островки "русского мира" обустроены в специальных тюрьмах. Напоминающих по функционалу лагеря в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Впрочем, есть разница. Отлаженная безжалостная машина по насильственному переформатированию идентичности в Китае, кажется, справляется со своей людоедской задачей. Ее российский аналог, где все делается, к счастью, через любимое место Пригожина, способен порождать только ненависть.



"Медуза" опубликовала материал о российских тюрьмах, где содержат мирных украинцев, захваченных на оккупированных территориях. В свое время мне довелось пообщаться с одними из первых или даже первыми некомбатантами, которые были освобождены из российского плена, где содержались без каких-либо на то оснований. Во-первых, это максимально простой способ пополнения обменного фонда. Естественно, преступный, но когда это останавливало российских оккупантов. Во-вторых, поле экспериментов для геноцидальной практики стирания идентичности.



Этими освобожденными были пятеро мужчин разного возраста. Четверо из них провели в плену 109 дней. Их вывезли сначала в Гомель, затем в Курск, а оттуда в Севастополь. Это были работники конюшни и пилорамы из-под Гостомеля. Конюшня была создана для иппотерапии - реабилитации детей с особенностями развития. Когда двоих ее работников уже взяли в плен, конюшня горела. Они рвались спасти коней. Говорили россиянам: дайте хоть выпустить их, что вы за люди такие, как вы будете жить с тем, что сожгли лошадей, которые детишек лечили. Им ответили: "Ничего, свечку в церкви поставим".



То, что мужчины были гражданскими, не спасло их от пыток и издевательств. Сломанные ребра и челюсти, разбитые носы, выбитые зубы, простреленные руки и ноги - это то, что они пережили сами или видели, что сделали с другими пленными. Пожилого мужчину застрелили только потому, что он говорил по-украински. Один молодой парень не выдержал пыток - умер.



"Сходить на прививку" - так называли их палачи регулярную "процедуру" пытки электрошокером. Им также устроили имитацию газовой камеры: по одному заводили пленных в так называемую "прожарку", изолированный бокс за тяжелой металлической дверью, зажигали там мусор и угрожали, что сейчас пустят газ. Часть пленных в курской колонии содержалась в настолько сыром и холодном помещении, что там любой порез приводил к гангрене. Для некоторых это заканчивалось ампутациями.



Кроме физических пыток, пленники подвергались изощренным психологическим издевательствам. Приветствовать тюремных надзирателей нужно было пионерским салютом. Их заставляли читать и пересказывать советские книги - о пионерах-героях, биографию Сталина и т.п. Заучивать и петь российский гимн, а также целый набор "патриотических" русских песен: "Небо славян", "Мы русские, с нами бог!", "Дядя Вова, мы с тобой" и несколько песен Газманова. Иногда петь приходилось до шести часов кряду. Если кто-то плохо пел, избивали или заставляли приседать до 150 раз.



Ну и как, спрашиваю, полюбили вы в итоге это все? "Мы теперь на физическом уровне все русское ненавидим", - отвечают.



Примерно то же самое я слышал ото всех узников, которым удалось выжить в российских застенках на оккупированных территориях. Разве что "репертуар" физических и психологических пыток мог незначительно отличаться. Но всюду и везде "русскость" пытались навязать издевательствами. Всюду получая обратный эффект. Это наводит на мысль, что целью было не столько "культуртрегерство", сколько садизм сам по себе. В этих истязаниях как будто нет китайской прагматики, как нет ее в массированных обстрелах гражданских объектов в украинских городах - есть просто жажда нанести урон и причинить страдания. Мучители не рассчитывают, что у них получится "по-хорошему". По свидетельству бывшего узника, с которым поговорила "Медуза", русские тюремные палачи истязают украинцев со словами "Россия - светоч цивилизации и спасение человечества. Что вы выебываетесь?"



Еще одна характерная черта - пленным рассказывают небылицы о положении на фронте. Не просто привирают или преувеличивают, а буквально создают фантастическую реальность. "Русский мир" - это пыточный иллюзион, фантасмагория, возможная только в атмосфере насилия и в отсутствие информации.