Пауки в треснувшей банке
Интрига, связанная с обещанием Пригожина вывести вагнеровцев из Бахмута 10 мая, как будто завершена. Он объявил, что снаряды ему дадут, а потому его люди остаются в Бахмуте. При этом обеспечивать договоренность о снарядах будет генерал Суровикин, по словам Пригожина, "единственный человек со звездой генерала армии, который умеет воевать". Суровикин теперь будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнер" во взаимодействии с Министерством обороны.
Также в район Бахмута, по всей видимости, собираются перебросить боевиков Кадырова. Глава Чечни обратился с соответствующим письмом к Путину: "Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу Вас дать поручения министру обороны Шойгу С. К. и директору Федеральной службы войск национальной гвардии Золотову В. В. издать боевые распоряжения о снятии подразделений "Ахмат" с других направлений и передачи им позиций ЧВК "Вагнер" в населенном пункте Артемовск и окрестностях". А заодно публично прошелся по Пригожину в видеообращении: "Мне обидно, что мой брат так ведет себя... Из него, и из меня, и из всех нас сделал людей один человек - это Владимир Владимирович Путин, поэтому мы обязаны ему жизнью... Женя, пока мы не дойдем до позиций, ты будешь в обороне. И когда мы начнем наступать, только тогда мы определим, куда тебе уйти дальше... Я по понятиям тебе говорю - ты должен сделать то, то и то. С тобой свяжутся люди и объяснят".
Эта тирада как будто должна свидетельствовать о глубоком конфликте между Пригожиным и Кадыровым. Как и последовавшее за ней заявление главы Чечни: "Вокруг частной военной компании столько шума подняли, а нужно было всего лишь закончить начатое, без лишних разговоров на весь интернет и весь мир. Добить, дожать имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность. Так же, как это делали другие подразделения в условиях нехватки и дефицита, когда освобождали в 2022 году такие же сложные города... Недосказанность в кое-каких моментах с командованием ЧВК осталась, но с этим мы разберемся. Не в чатах или телеграм-каналах, на виду у всех и на расстоянии друг от друга, а вживую, лицом к лицу".
История с мнимым исходом вагнеровцев из Бахмута с самого начала выглядела как спектакль. Никаких признаков того, что пригожинские на самом деле собираются покинуть этот участок фронта, не наблюдалось. Также не было никаких подтверждений того, что российские войска в районе Бахмута испытывают "снарядный голод". Наоборот, в последние дни интенсивность обстрелов украинских позиций здесь только усилилась. Во всяком случае, по свидетельствам как с украинской, так и с российской стороны, россияне в районе Бахмута используют в несколько раз больше снарядов, чем на других участках.
Шумиха вокруг заявления Пригожина понадобилась, чтобы отвлечь внимание общественности от того факта, что к 9 мая Бахмут взят не будет. Весьма вероятно, что вагнеровцам и регулярным частям, штурмующим город, была поставлена задача взять его именно к празднику, чтобы Путин, выступая на параде в Москве, мог объявить о большой победе российского оружия. А теперь Пригожин предлагает свое объяснение для ультрапатриотической аудитории: не получилось, потому что руководство Минобороны, то ли из-за своей бездарности, то ли вообще занимаясь саботажем, не обеспечило вовремя достаточно снарядов.
Но пиар-составляющей дело не ограничивается. Бросается в глаза, что не только Сергей Суровикин стал ответственным за связи между "Вагнером" и Минобороны, но и другой одиозный генерал, Михаил Мизинцев, "мясник Мариуполя", уволенный с поста заместителя министра, был назначен заместителем командующего ЧВК "Вагнер". Эти назначения не могли состояться без санкции верховного главнокомандующего. Неспроста сейчас такое внимание уделяется тому, чтобы вагнеровцами командовали боевые генералы, дружные с Пригожиным, и чтобы в район их расположения были подтянуты кадыровцы. Все это делается в ожидании наступления ВСУ, которого боятся Кремль и вся патриотическая общественность.
Весьма вероятно, что наступление начнется на этой неделе, может быть, даже 8 мая, когда истекает 58-часовой комендантский час в Херсоне, во время которого жителям вообще запрещено выходить на улицу. Несомненно, это часть подготовки наступления, возможно, отвлечение внимания.
Есть всего три варианта исхода атаки ВСУ, которая наверняка произойдет на юге. Первый вариант - украинская армия достигает ограниченного успеха. Например, захватывает Мелитополь или плацдарм на левом берегу Днепра. Или и Мелитополь и плацдарм одновременно. Такой исход как в России, так и в мире будет расценен как фактический провал наступления ВСУ. Правда, если украинцы возьмут Мелитополь, то шоссе, ведущее в Крым, будет перерезано. Однако российские войска наверняка построят дорогу в обход Мелитополя и сохранят сухопутную связь с Крымом. Повторить столь масштабное наступление ВСУ смогут не скоро, если вообще смогут, так как неизвестно, как быстро и в каком объеме союзники смогут в дальнейшем поставлять Украине вооружения и боеприпасы.
Однако ультрапатриоты на такой исход не рассчитывают. Их видный представитель Игорь Стрелков-Гиркин терпеть не может ни Шойгу с Герасимовым, ни Пригожина, ни Кадырова. Однако он солидарен с Пригожиным в скептической оценке способности россиян отразить наступление. Гиркин предсказывает: "Скоро нас будут бить". Если он прав, то реализуются второй или третий варианты. При втором украинские войска освобождают Херсонскую и Запорожскую области и выходят к крымским перешейкам. Российские группы войск "Днепр" и "Юг" неизбежно понесут тяжелые потери. И, наконец, третий вариант: для российских войск на юге и в Крыму наступит катастрофа, они утратят боеспособность, и начнутся солдатские бунты.
Если реализуется первый, относительно благоприятный для России сценарий, то группировка вагнеровцев и регулярных войск сможет остаться в районе Бахмута и продолжать наступательные действия на Донбассе. А вот в ином случае группировка вагнеровцев, десантных и иных частей Минобороны и кадыровцев в районе Бахмута будет брошена под руководством Суровикина и Мизинцева на юг спасать положение.
Конфликт между Пригожиным и Кадыровым выглядит как постановочный. Как известно, их взаимоотношения ухудшились после того, как Кадыров похвально отозвался о Шойгу и Герасимове. Но вполне можно допустить, что это попытка усыпить бдительность руководства Минобороны, которое могло быть встревожено соединением в одной группировке вагнеровцев, кадыровцев и оппозиционных Шойгу генералов. Постоянная часть ЧВК "Вагнер", которую Пригожин старается беречь и, в отличие от зэков, не использует для "мясных штурмов", по боеспособности превосходит регулярные российские войска. И вполне вероятно, что с помощью вагнеровцев Путин попытается переломить ситуацию, если на юге российские войска будут терпеть неудачи.
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