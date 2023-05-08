



Весь год Кадыров и Пригожин были словно Бивис и Баттхед: тандемом двух отвязных придурков, которые уделывали системный военный истеблишмент. Они начинали казаться лидерами наиболее радикального крыла партии войны и набирающей силу контрэлиты. Им уже присягали такие мастодонты, как Дугин. Тот и вовсе намекал, когда российская армия оставила Херсон, что царя пора принести в жертву, раз уж он мышей не ловит. Все это давало надежду на то, что альянс Кадырова с Пригожиным станет катализатором распада путинской системы и ускорит поражение России. Дошло до того, что Пригожин публично назвал "интересной идеей" возможность развернуть танки и пойти на Москву.



События прошлой недели поначалу как будто максимально близко подводили к началу конца. Сначала удар по Кремлю, потом угрозы Пригожина уйти из-под Бахмута. Истеричные, ультимативные, за гранью фола. То и другое могло взорвать ситуацию. Но после удара по Кремлю именно Кадыров с Пригожиным неожиданно сделали деэскалационные заявления. Еще более неожиданной стала ссора Кадырова с Пригожиным. Их альянс, очевидно, распался.



Сразу после пригожинского ультиматума - об уходе ЧВК "Вагнер" из Бахмута после 9 мая - Кадыров выступил в роли эдакого кота Леопольда. Призвав "Сергея Кужугетовича" и "Евгения Викторовича" найти общий язык и "обняться". Пригожина он при этом назвал "старшим братом", а их обоих - "великими людьми". И заметил как бы мимоходом, что если вагнеровцы из Бахмута уйдут, туда зайдут его люди, делов-то. Пригожин поймал Кадырова на слове - и написал заявление на имя Шойгу о передаче позиций подразделениям спецотряда "Ахмат". Кадыров вышел из себя. Очевидно, он не имел в виду, что в самом деле готов заменить Пригожина в Бахмуте, это было просто фигурой речи. На этот раз он обратился к Пригожину совершенно иначе: "Ты мне всегда говорил, что живешь по мужским правилам. Поэтому я тебе по понятиям говорю: ты должен сделать то, то и то. С тобой свяжутся люди и тебе объяснят". Не хватало разве что концовки - не то отправишься вслед за Татарским, например. Кроме того, Кадыров как бы отодвинул Пригожина плечом от Путина: у тебя нервы сдали, а нужно, чтобы президента окружали люди, готовые идти до конца, - это же он нас "сделал людьми".



Никакого публичного ответа Кадырову со стороны Пригожина не последовало. Зато появилось заявление о том, что Минобороны выделит ЧВК "Вагнер" нужное количество боеприпасов и даст Суровикина в помощь. Поэтому никто никуда не уходит.



Что все это значит? Если кого-то интересовал вопрос, кто "круче" - Кадыров или Пригожин, на него теперь есть однозначный ответ. На этот раз Пригожин выглядит заигравшимся выскочкой, которого поставили на место. Сделали это достаточно унизительно, но крыть ему оказалось нечем. Путинская система показала как будто большую устойчивость, чем можно было ожидать. Кадыров и Пригожин были на коротком поводке, вся их "своя игра", если она вообще имела место, в один момент прекратилась. В случае Кадырова - значительно раньше: он вышел "преображенным" после встречи с Путиным еще 13 марта и давай хвалить Минобороны с Генштабом. Теперь вот он сам указал на место Пригожину - не то чтобы возле параши, но ближе к ней. Надежды на то, что личные амбиции и якобы растущая самостоятельность этих двух фигур вот-вот обрушат систему, пока приходится признать несостоятельными. Сейчас очевидно, что они оба были искусственным альтернативным центром силы, в чьи задачи входило держать военный истеблишмент в страхе и раздувать пожар войны.



Есть, впрочем, и хорошая новость. В этом своем втором качестве они тоже как будто стали не нужны. Фитилек, похоже, приказано прикрутить. У обоих зазвучали нотки неуверенности и растерянности - вместе с осторожными намеками, более выраженными у Пригожина: мол, не пора ли вообще сворачиваться. Едва ли это какая-то тонкая игра. Путин явно трусит и подумывает сдать назад, отсюда перемена в поведении миньонов.



Еще одна хорошая новость заключается в том, что "весь этот спектакль" (выражение Кадырова) вызывает брожение умов. Во-первых, на фронтах. Так, Андрей Морозов, более известный как "Мурз", российский боевик в рядах незаконных вооруженных формирований на Донбассе, пишет: "Разумеется, любой комбриг, артиллерия которого давно не получает сопоставимое с вагнеровским количество снарядов, который потребовал бы на камеру на фоне трупов своих солдат "дайте снаряды или мы уходим", моментом поехал бы на подвал". Во-вторых, среди пропагандистов. Например, Стас Васильев, прокремлевский блогер, который работает на канале Соловьева, написал о своем страхе быть убитым и об отсутствии гарантий защиты со стороны государства. Которое он назвал "бесхребетным" и добавил, что его "тошнит от них всех". Закончил он свою тираду ссылкой на ультиматум Пригожина - мол, раз государство только такой язык понимает, не пора ли на него перейти.



Наконец, истерическое нежелание Пригожина и Кадырова терять своих людей в Бахмуте как бы намекает, что они уже смотрят в будущее через плечо Путина. И это будущее их настолько тревожит, что они боятся там оказаться без достаточного количества штыков. Пусть же их тревоги окажутся не напрасными.