Украинское наступление начинается с серии точных ударов в российском тылу - на оккупированных территориях и в самой РФ. После живописного субботнего пожара на нефтебазе близ Казачьей бухты в Севастополе пришли новости о подрыве опоры ЛЭП под Петербургом и одной из самых успешных железнодорожных диверсий: на Брянщине пущен под откос грузовой состав с горючим и материалами для строительства пограничных укреплений.





На перегоне Унеча - Рассуха "из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта" сошли с рельсов локомотив и семь вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба брянского правительства. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что на 136-м километре железнодорожных путей Брянск - Унеча сработало неустановленное взрывное устройство. Baza пишет, что поезд состоял из 60 вагонов и вез нефтепродукты и пиломатериалы.



На месте происшествия начался пожар. Там работают городские пожарные расчеты, туда же направлены пожарный и восстановительный поезда. Также на месте работают оперативные службы. Движение поездов на этом участке приостановили.



Результат атаки брянских партизан на железнодорожный состав рашистов с топливом и стройматериалами pic.twitter.com/WuFqAMqPFB — Грани.Ру (@GraniTweet) May 1, 2023



После начала полномасштабной войны в Украине российские силовики неоднократно отчитывались о задержаниях подозреваемых в диверсиях на железной дороге. Зачастую заявляется, что диверсанты получали задания от неких анонимов в интернете или же от "украинских кураторов".





На месте происшествия начался пожар. Там работают городские пожарные расчеты, туда же направлены пожарный и восстановительный поезда. Также на месте работают оперативные службы. Движение поездов на этом участке приостановили. После начала полномасштабной войны в Украине российские силовики неоднократно отчитывались о задержаниях подозреваемых в диверсиях на железной дороге. Зачастую заявляется, что диверсанты получали задания от неких анонимов в интернете или же от "украинских кураторов". Как сообщил 1 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в 00:01 на территории Сусанинского поселения Гатчинского района области была подорвана опора линии электропередачи. По словам чиновника, возле второй опоры был найден "неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство". Позже губернатор сообщил, что взрывотехники сняли и разминировали заряд со взрывателем. Населенные пункты и гражданская инфраструктура не были обесточены - сеть переключилась автоматически.



В Ленинградской области подорвана опора ЛЭП. На другой опоре взрывное устройство не сработало. География весенних диверсий обширна pic.twitter.com/izoP7S11Wn — Грани.Ру (@GraniTweet) May 1, 2023





В последние дни новости о диверсиях на территории РФ приходят чуть ли не ежедневно. 30 апреля телеграм-канал SHOT сообщил, что неизвестные подожгли релейный и батарейный шкафы на станции Нижний Тагил в Свердловской области. Батарейный шкаф выгорел полностью, релейный - частично. Днем ранее тот же телеграм-канал написал, что неизвестный поджег релейный шкаф в Новосибирской области между станциями Ипподром и Обь. 27 апреля РИА "Новости" со ссылкой на "представителя экстренных служб" передало, что украинский беспилотник якобы пытался нанести удар по Курской АЭС, но атака была отражена силами ПВО.

В Москве из бюджетников создали мобильные группы по высматриванию беспилотников. Будут работать круглосуточно с 27 апреля по 9 мая pic.twitter.com/hmh4aK5V3W — Грани.Ру (@GraniTweet) April 28, 2023

Жители Белгорода обороняются от бандеровских голубей. Ну и кошки тоже личности подозрительные pic.twitter.com/ZMVVR82Ilf — Грани.Ру (@GraniTweet) May 1, 2023