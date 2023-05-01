Безнадежный тыл
Украинское наступление начинается с серии точных ударов в российском тылу - на оккупированных территориях и в самой РФ. После живописного субботнего пожара на нефтебазе близ Казачьей бухты в Севастополе пришли новости о подрыве опоры ЛЭП под Петербургом и одной из самых успешных железнодорожных диверсий: на Брянщине пущен под откос грузовой состав с горючим и материалами для строительства пограничных укреплений.
- На перегоне Унеча - Рассуха "из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта" сошли с рельсов локомотив и семь вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба брянского правительства. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что на 136-м километре железнодорожных путей Брянск - Унеча сработало неустановленное взрывное устройство. Baza пишет, что поезд состоял из 60 вагонов и вез нефтепродукты и пиломатериалы.
На месте происшествия начался пожар. Там работают городские пожарные расчеты, туда же направлены пожарный и восстановительный поезда. Также на месте работают оперативные службы. Движение поездов на этом участке приостановили.
Результат атаки брянских партизан на железнодорожный состав рашистов с топливом и стройматериалами pic.twitter.com/WuFqAMqPFB— Грани.Ру (@GraniTweet) May 1, 2023
После начала полномасштабной войны в Украине российские силовики неоднократно отчитывались о задержаниях подозреваемых в диверсиях на железной дороге. Зачастую заявляется, что диверсанты получали задания от неких анонимов в интернете или же от "украинских кураторов".
- Как сообщил 1 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в 00:01 на территории Сусанинского поселения Гатчинского района области была подорвана опора линии электропередачи. По словам чиновника, возле второй опоры был найден "неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство". Позже губернатор сообщил, что взрывотехники сняли и разминировали заряд со взрывателем. Населенные пункты и гражданская инфраструктура не были обесточены - сеть переключилась автоматически.
В Ленинградской области подорвана опора ЛЭП. На другой опоре взрывное устройство не сработало. География весенних диверсий обширна pic.twitter.com/izoP7S11Wn— Грани.Ру (@GraniTweet) May 1, 2023
- В последние дни новости о диверсиях на территории РФ приходят чуть ли не ежедневно. 30 апреля телеграм-канал SHOT сообщил, что неизвестные подожгли релейный и батарейный шкафы на станции Нижний Тагил в Свердловской области. Батарейный шкаф выгорел полностью, релейный - частично. Днем ранее тот же телеграм-канал написал, что неизвестный поджег релейный шкаф в Новосибирской области между станциями Ипподром и Обь. 27 апреля РИА "Новости" со ссылкой на "представителя экстренных служб" передало, что украинский беспилотник якобы пытался нанести удар по Курской АЭС, но атака была отражена силами ПВО.
Z-общественность бьет тревогу. "Убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, сегодняшние (первомайские. - Ред.) подрывы ЛЭП и железнодорожных путей свидетельствуют о том, что на территории РФ действуют несколько диверсионных групп с налаженными каналами снабжения, основными и резервными базами, подельниками из числа местных", - пишет, например, блогер Сергей Колясников. А бывший лидер донецких террористов Игорь Гиркин (Стрелков) призывает ввести военное положение: "Как десятки раз говорилось ранее, без военного положения и перевода тыла на военные рельсы враг будет делать в нашем тылу все, что только хочет".
В столице ощущается легкая паника. По ночам в городе дежурят патрульные группы из работников госучреждений. Перед ними поставлена задача - "постоянный визуальный контроль небесного пространства на предмет выявления неопознанных летательных аппаратов".
В Москве из бюджетников создали мобильные группы по высматриванию беспилотников. Будут работать круглосуточно с 27 апреля по 9 мая pic.twitter.com/hmh4aK5V3W— Грани.Ру (@GraniTweet) April 28, 2023
Первый успех бдительных патрулей - знаменитому режиссеру сорвали съемку.
Житель Подмосковья на нервной почве разгромил собственную квартиру и весь подъезд.
Две женщины в Москве вызвали полицию, решив, что звезды в ночном небе - это украинские беспилотники.
Россияне с тревогой ждут прилета не только дронов, но и голубей из натовских биолабораторий.
Жители Белгорода обороняются от бандеровских голубей. Ну и кошки тоже личности подозрительные pic.twitter.com/ZMVVR82Ilf— Грани.Ру (@GraniTweet) May 1, 2023
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