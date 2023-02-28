

Последствия атаки беспилотника на нефтебазу в Туапсе



28 февраля. Последний день зимы. К этому моменту европейцы должны были замерзнуть, доесть последних хомячков, устать от войны и потребовать от своих правительств прекратить оказывать поддержку Украине. Украинцы должны были замерзнуть еще сильнее, ослепнуть от жизни в постоянной темноте, ограбить последние склады с продуктами и требовать от Зеленского подписать капитуляцию. В уничтожение отопительной и электрической инфраструктуры были вбуханы миллиарды долларов.



"Вот мы всю осень ржали и по-мальчишески, со слезами на глазах, гоготали от взрывов в Киеве, Днепропетровске, от черного ночного Львова. Мемы рисовали. Генерал Армагеддон, смотрите, гордость наша, сейчас всех разъебет... И чо? Где тот конец света обещанный? Где каменный век? Ау!.. У них есть свет. У них есть тепло. У них есть железные электрифицированные рабочие дороги. По которым также прямо сейчас в нашу сторону едут сотни единиц бронетехники", - сетует военкор Заставный.



Массированные атаки России значительно уменьшились из-за истощения запасов ракет и состояния пусковых установок, требующего ремонта. Даже в годовщину полномасштабного вторжения, а Путин известен своей страстью к нумерологии, удары не наносились. "Потому что они не могут себе этого позволить", - объяснил Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ.



Украина провожает зиму серией успешных ударов по военной инфраструктуре в тылу врага на оккупированных территориях. А также символически очень важной атакой дронов на собственно российской территории. География масштабная - от южных границ до Центрального федерального округа. Некоторые БПЛА пролетели свыше 400 километров. Как минимум один из них поразил цель: в результате удара по НПЗ "Роснефти" в Туапсе произошел пожар. Из-за "неизвестного объекта в воздухе" в Петербурге временно был закрыт аэропорт Пулково, в воздух поднимали истребители. Дроны также были замечены в Белгороде, Подмосковье и Брянской области. По некоторым данным, упавший в Подмосковье беспилотник не был сбит, а резко потерял высоту, возможно, из-за того, что кончилось горючее, и повредил крыло, зацепившись за деревья. Аппарат упал под Коломной рядом с объектом "Газпрома". Как отметили некоторые Z-каналы, всего в 100 километрах от Кремля - ему понадобилось бы 43 минуты, чтобы долететь до него.



В ряде российских регионов прозвучала воздушная тревога. В частности, в Воронежской, Белгородской областях, а также в Краснодарском крае. Местные радиостанции и телеканалы оповещали о "ракетном ударе", призывая немедленно проследовать в укрытие на фоне звуков сирен. В МЧС России заявили, что это стало следствием взлома систем оповещения хакерами.



"У меня куча вопросов. Теперь это наша новая реальность? Сколько регионов будет в следующую атаку? У Минобороны есть план защиты наших городов? Кто-то готов дать гарантии безопасности нашим людям?" - нервничает Тина Канделаки.



Ой, а что же произошло? Вопросы, конечно, стоило задавать намного раньше. И совсем иные. Но и такие вопросы - уже хорошо. Как видно, достучаться до россиян гораздо эффективнее получается при помощи звуков воздушной тревоги и взрывов на инфраструктурных объектах. Увещевания с целью открыть глаза и разбудить совесть не работают. Альтернативная информация с фронтов в Украине игнорируется или просто не вызывает отклика. Опасения за собственную безопасность - вызывают. И чем сильнее будут такие опасения, тем больше шансов на внезапное "прозрение". Едва ли большинство россиян, поддержавшее у телевизоров агрессию против соседней страны, ожидало, что у них однажды выбьет из рук ведра с попкорном.