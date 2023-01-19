Сопротивление: между фронтом, тылом и тюрьмой
Ведет ли Украина диверсионную войну на российской территории? Сможет ли она опереться на партизанское движение в регионах?
Противники путинского режима спорят о целесообразности поджогов военкоматов, команда Навального создает подпольную сеть штабов.
Акций реального сопротивления пока немного. О них в основном становится известно из российских официальных сводок - скупых и заведомо неправдивых.
После большого перерыва российские силовики отчитались о новых арестах юных "рельсовых партизан" - на этот раз в Бурятии и Чувашии. Более обширную категорию политзеков образуют российские добровольцы, собиравшиеся воевать в рядах ВСУ. Теперь это карается как госизмена.
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18 января стало известно, что в Улан-Удэ трое молодых людей задержаны по подозрению в "поджоге транспортной инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ".
По данным телеграм-канала "Осторожно, новости", 17-летний Даниил С., 18-летний Константин К. и 19-летний Евгений Г. устроили 13 и 16 января два поджога релейных шкафов "самопальными горючими веществами". Утверждается, что это вызвало задержку движения грузовых поездов на 40 минут. Общая сумма ущерба оценивается в 350 тысяч рублей.
Телеграм-канал SHOT пишет, что бурятские партизаны "засветились на камерах"; при обыске у них изъяли гвоздодер, бутылку из-под растворителя и зажигалку.
Рельсовые партизаны из Бурятии
Прокремлевские каналы утверждают, что партизаны действовали не из убеждений, а за деньги - за каждый поджог релейного шкафа им якобы заплатили по 30 тысяч рублей.
Против этих юношей возбуждено дело по части 1 статьи 281 УК (диверсия), им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
- 18 января Baza сообщила, что УФСБ по Чувашии якобы нашла в Телеграме группу, которую вели двое администраторов из Украины и в которой предлагалось за деньги совершать теракты в России. По версии ФСБ, заработать таким образом решил 18-летний Артем Бегоян: 6 декабря он вместе с подельником попытался поджечь релейный и батарейный шкафы на перегоне Алатырь-Светотехника в Чувашии, 8 декабря они хотели сделать то же самое на станции Алатырь, а 13 декабря Бегоян с двумя другими подельниками вернулся на перегон и все же устроил поджог. Сперва полиция возбудила три уголовных дела - одно по статье об уничтожении имущества (167 УК), еще два - о приготовлении к этому преступлению. По информации Baza, позднее "вскрылась история" с телеграм-группой, и на Бегояна и неустановленных лиц завели дело о теракте, совершенном по предварительному сговору (пункт "а" части 2 статьи 205 УК). Бегоян взят под стражу, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
- В начале ноября Советским райсудом Уфы были арестованы четверо местных студентов, которым вменялась серия поджогов электротехнического оборудования на железной дороге. 18-летние Фаррухжон Зокиров, Мустафа Шахбазов, Эмин Садыгов и 17-летний Амин Садыгов обвиняются в организации терактов в составе организованной группы (пункт "а" части 2 статьи 205 УК). Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Как утверждается, они как минимум пять раз пытались повредить электротехническое оборудование, выступая против войны в Украине и "рассчитывая дестабилизировать работу органов власти" в Башкортостане. РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что студенты подожгли пост секционирования на перегоне Черниковк - Шакша (1634-й километр) Демской дистанции электроснабжения, а на перегоне Дема - Блокпост (1606-й километр) - пункт управления разъединения контактной сети и четыре релейных шкафа. Двое из четырех предполагаемых поджигателей, по данным РБК, были задержаны 27 октября сотрудниками УФСБ по Башкортостану при попытке поджечь пост секционирования Правая Белая главного хода Куйбышевской железной дороги.
Mash утверждал, что Зокиров согласился на "сомнительную работу", то есть на предложение от анонима уничтожать трансформаторы вдоль железнодорожных путей, из-за финансовых трудностей и, возможно, взял друзей в долю.
Судя по информации в открытом доступе, россияне, пытавшиеся вступить в ряды ВСУ, образуют более многочисленную категорию политзеков, чем юные "рельсовые партизаны". В этом случае корыстные мотивы чаще всего не упоминаются.
В России вынесен уже целый ряд приговоров несостоявшимся добровольцам ВСУ. По числу таких судебных процессов лидирует Брянск. Несколько россиян, собиравшихся воевать в Украине против оккупационной армии, арестованы и ждут суда.
Илья Куцев в суде
Всего с начала полномасштабной войны в Украине в Брянский облсуд поступило шесть дел о "покушении на участие в НВФ".
В материалах следствия указано, что Улукшонов ранее учился в одном из красноярских техникумов и был "ярым противником внутренней и внешней политики" России. В июне 2021 года он попытался попасть в США через Мексику, чтобы получить политическое убежище, но ему отказали и депортировали на родину.
Следователь в разговоре с матерью Максима упомянул, что его контактом в Украине была Ника Черника - администратор сервера в мессенджере Discord, объединяющего фанатов одной из японских компьютерных игр. Максим был активным пользователем этого сервера. Сама Черника уверяет, что Максим писал ей уже из Белгорода и жаловался, что ему не дают пересечь границу. "Я отвечала, что, ну неудивительно, на что ты вообще надеялся?" - говорила она. Максиму грозит до 7 с половиной лет колонии.
В июле были утверждены поправки в УК, в соответствии с которыми переход на сторону противника во время военных действий приравнивается к госизмене (статья 275 УК) - за это теперь грозит от 12 до 20 лет.
- Первым известным делом по статье о госизмене в новой формулировке стало дело 21-летнего москвича Савелия Фролова, который 30 октября был задержан на границе с Грузией. Пограничники при досмотре нашли в телефоне Фролова подписки на антивоенные каналы, переписки, в которых он выступал против войны в Украине, а также сообщения, касавшиеся легиона "Свобода России". После этого его отвезли во Владикавказ в полицию, а на следующий день арестовали на 15 суток. Затем Фролову дали еще 14 и затем 15 суток ареста, после чего 2 декабря было возбуждено дело о госизмене. Пока он сидел в ИВС, его посещали сотрудники ФСБ. По версии следствия, Фролов планировал через Грузию попасть в Стамбул, оттуда в Польшу, а затем в Украину, чтобы вступить в легион "Свобода России". Свою версию следователь ФСБ обосновал тем, что перед поездкой в Грузию Фролов купил камуфляжные штаны и тактические ботинки. По словам адвоката Фролова Евгения Смирнова, у его подзащитного не было ни шенгенской визы, чтобы попасть в Европу, ни билета в Турцию - он ехал в Тбилиси к друзьям. Подруга Фролова Малика Бахтиарова рассказала, что он недавно окончил колледж, выучившись на преподавателя физкультуры. Он работал инструктором по экстремальным видам спорта - рафтингу и каякингу, устаривал тренировки по ролевому фехтованию для детей, был актером в квестах и иногда подрабатывал на стройке. У них с Бахтиаровой были совместные планы на жизнь в Тбилиси.
Друг Фролова Никита рассказал The Insider, как к нему 29 ноября пришли сотрудники ФСБ, задержали и отвезли его в полицию. Ему зачитали его переписку с Савелием, расспрашивали его об арестованном. Силовики пытались с помощью специального оборудования получить доступ к телефону Никиты. Они обвинили его в том, что он готовит активистов для отправки на войну в Украину на стороне ВСУ и в целом занимается "антивоенной деятельностью". Никиту отпустили, взяв с него обещание сотрудничать со следствием, не покидать город и "не вытворять никаких глупостей". После этого он уехал из России. По словам Никиты, предположения ФСБ в отношении Фролова основаны на шуточной переписке. По статье о приготовлении к госизмене (часть 1 статьи 30 - статья 275 УК) Фролову грозит до 10 лет.
- Аресты "госизменников" продолжаются: 9 января брянское УФСБ отчиталось об аресте по этой статье жителя Брянска, который якобы неоднократно пытался выехать через Беларусь в Украину "для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований". Он уже получал официальное предостережение и при очередной попытке выезда в Украину был задержан, утверждают в УФСБ. За "покушение на госизмену" ему грозит до 11 лет 3 месяцев. 12 января стало известно о задержании на железнодорожной станции "Тверь" жителя города по подозрению в "приготовлении к госизмене" - он якобы хотел вступить в одно из подразделений ВСУ. Как утверждалось, задержанный через интернет "поддерживал связь с представителем украинской стороны, по рекомендации которого изучил маршрут выезда на территорию Украины, приобрел элементы военной экипировки, обмундирования и медицинские средства".
- 13 декабря ФСБ отчиталась о задержании в аэропорту Красноярска за "покушение на госизмену" жителя Абакана, который якобы попытался "через одну из стран СНГ" попасть в Украину и вступить в ВСУ. Речь шла о 60-летнем Игоре Покусине - основателе движения "Доколе", которое борется с произволом силовиков. Как утверждало издание Baza, Покусин собирался вылететь из Красноярска в Астану, чтобы потом через Молдову перебраться в Украину. Его задержали в аэропорту еще 24 июля, а уголовное дело завели тольео 7 декабря.
Активист проводил в Абакане одиночные пикеты, требуя оправдать своего сына Максима Покусина, которого в 2012 году осудили по делу о сбыте наркотиков. ФСБ утверждает, что ранее он "совершил акты вандализма в отношении административных зданий" в Хакасии и был привлечен к уголовной ответственности по делу о вандализме (часть 2 статьи 214 УК).
- В августе дело о попытке вступить в ВСУ завели на 29-летнего заключенного, отбывающего срок в ИК-1 в поселке Тлюстенхабль в Адыгее. Как утверждалось, он из колонии связался с "украинскими наемниками", пообещавшими ему крупное денежное вознаграждение за участие в войне в Украине. По данным телеграм-канала ASTRA, этого зэка зовут Григорий Кузнецов: он "публично" говорил о том, что действия России в Украине незаконны, а также выражал желание пойти воевать в легион "Свобода России". Донесли на него его сокамерники. До конца срока Кузнецову оставалось несколько месяцев, он сидел за уклонение от отбывания наказания. На него завели дело по новой статье - о покушении на участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства "в целях, противоречащих интересам Российской Федерации" (часть 3 статьи 30 - часть 3 статьи 208 УК). Кузнецову грозит до 15 лет.
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