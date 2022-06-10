С мирным протестом в России покончено, остались только партизанские методы.

Этой весной участились пожары на российских оборонных предприятиях и в НИИ. Часть из них, особенно в приграничных с Украиной районах, по всей вероятности, дело рук бойцов украинских Сил специальных операций. А вот к поджогам военкоматов по всей России украинские ССО вряд ли причастны.

Беларусь показала пример эффективной рельсовой войны: массовые диверсии на железных дорогах серьезно помешали переброске российских войск.

В России тоже участились железнодорожные происшествия, товарные вагоны регулярно сходят с рельсов. Лишь в редких случаях можно с уверенностью говорить об актах саботажа. У движения "Останови вагоны" есть сайт и телеграм-канал, но о реальных масштабах железнодорожной партизанщины судить трудно. Власти чаще всего объясняют происшествия техническими причинами или нарушением правил безопасности, наказание несут сотрудники железной дороги - ничего похожего на белорусскую кампанию жестоких репрессий против рельсовых партизан с десятками арестов и "покаянных" видеороликов.

Как хорошие русские могут помочь Украине.



RT это видео только из анонимных аккаунтов или если вы находитесь за границей pic.twitter.com/GSIi6lzAui — Грани.Ру (@GraniTweet) June 10, 2022

ИЗ ИСТОРИИ НЕМИРНЫХ АНТИВОЕННЫХ ПРОТЕСТОВ

Подготовил Борис Соколов

Один из самых известных такого рода произошел после нападения Англии на бурские республики Трансвааль и Оранжевая в Южной Африке, которое вылилось в Англо-бурскую войну 1899-1902 годов. Эта война вызвала протесты во многих европейских странах, и не всегда эти протесты носили мирный характер. В Бельгии 15-летний анархист Жан-Батист Сипидо 5 апреля 1900 года попытался убить принца Уэльского на Северном вокзале Брюсселя. Он дважды выстрелил из револьвера в окно поезда перед самым отправлением, но промахнулся и был тотчас же арестован. Присяжные оправдали Спиридо, хотя сам факт покушения не вызывал сомнений. Сразу после приговора он эмигрировал во Францию.

"Белая Роза"

Во время Второй мировой войны немецкие антифашисты совершали акты саботажа. Группа Сопротивления "Белая Роза", которую возглавляли студенты Мюнхенского университета Кристоф Пробст, Вилли Граф, брат и сестра Ганс и Софи Штоль и Александр Шморель (последний был эмигрантом из России), была названа так в честь антивоенного романа немецкого писателя Бруно Травена. Члены группы писали антивоенные листовки с призывами присоединиться к борьбе с нацистами. Листовки распространяли по адресам, произвольно выбранным из телефонного справочника. В другие города их отправляли с курьерами, которым доверяли.

3, 8 и 15 февраля 1943 года на стенах Мюнхенского университета и других зданий в Мюнхене были нанесены надписи "Долой Гитлера" и "Свобода". А 18 февраля в связи с ликвидацией армии Паулюса в Сталинграде "Белая Роза" распространила листовки с призывом к восстанию. Во время этой акции некоторые члены организации были арестованы. Вскоре "Белая Роза" была разгромлена. Пятеро ее руководителей были казнены.

Отличительной чертой "Белой Розы" было то, что она действовала без каких-либо контактов со спецслужбами государств антигитлеровской коалиции, а только исходя из собственных антивоенных и христианских убеждений. Члены "Белой Розы" надеялись достучаться до соотечественников, одурманенных нацистской пропагандой.

Поджог в Люстгартене

18 мая 1942 года подпольная еврейская коммунистическая группа электромонтера Герберта Баума, состоявшая из тех, кому удалось избежать депортации в лагеря и гетто, подожгла пропагандистскую антикоммунистическую и антисемитскую выставку "Советский рай", устроенную Министерством информации и пропаганды в берлинском парке Люстгартен. Выставка должна была продемонстрировать крайне низкий уровень жизни советского населения и будто бы имевшееся в СССР засилье евреев и ГПУ, а также слабость Красной Армии. Пожар оказался небольшим и не сорвал работу выставки. Через несколько дней почти все члены группы Баума были арестованы. Сам Баум умер в тюрьме до суда, а 20 членов группы, включая его жену Марианну, были казнены.

Подпольные группы и антифашисты-одиночки в Германии проводили акты саботажа, в частности, повреждали взрыватели на бомбах и снарядах, портили оборудование. Но масштаб этого саботажа был невелик, и он не мог оказать влияния на военные усилия Германии.

"Вьетконг победит"

Мощное американское движение против войны во Вьетнаме в некоторых случаях прибегало к немирным средствам. В 1965 году на одном из собраний организации "Студенты за демократическое общество" (СДО) представитель небольшой группы левого толка предложил поехать во Вьетнам и воевать там на стороне коммунистов-вьетконговцев. И вопрос этот обсуждали несколько недель. Большинство хотело ехать в коммунистический Северный Вьетнам только с гуманитарной миссией - помогать восстанавливать города после американских бомбардировок. Лишь очень немногие были готовы ехать сражаться против своих соотечественников.

В 1965 году члены оклендского отдела СДО выходили на рельсы и блокировали поезда с войсками, которые должны были проехать на территорию оклендской военной базы. Также по всей Америке практиковалось сжигание призывных свидетельств. Молодые радикально настроенные члены СДО стремились нанести материальный ущерб государству, которое тратит ресурсы на войну. В 1969 году некоторые активисты разрисовывали стены образовательных учреждений надписями типа "Долой свиней" и "Вьетконг победит".

В ноябре 1969 года несколько сот протестующих били витрины магазинов и стекла машин на улицах Чикаго под лозунгами "Сражение Вьетнама - это одно из сражений мировой революции. Это Сталинград американского империализма. Мы - часть Сталинграда. Мы партизаны, борющиеся в тылу противника". При разгоне были убиты 6 демонстрантов и ранены 28 полицейских.

В мае 1971 года тысячи демонстрантов блокировали правительственные учреждения, пытаясь парализовать их деятельность, но были довольно быстро разогнаны полицией. Армейские сборные пункты на местах в 1971 году 190 раз подвергались нападениям со стороны активистов антивоенного движения.

Вскоре после начала Вьетнамской войны возникло антивоенное движение военнослужащих GI movement, которое пыталось дезорганизовать вооруженные силы и таким образом добиться прекращения войны. Случаи саботажа и открытого неповиновения были отмечены в 1972 году на трех американских авианосцах, причем наиболее активными участниками бунтов были чернокожие моряки.