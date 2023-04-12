Территория страха
От редакции
Провалив зимнее наступление на Донбассе и получив международный ордер на арест своего главаря, террористическая Россия в удобном кресле председателя Совбеза ООН жмет на все рычаги "асимметричной эскалации". Размещение ядерного оружия в Беларуси, усиление террора против "недобитого подполья" на оккупированных территориях Украины, захват в заложники американского репортера, публикация чудовищных "игиловских" видео, усиление шпионской и диверсионной активности на объектах критической инфраструктуры в Европе (а возможно, и слив секретных документов Пентагона) - все это попытки "гибридной" игры на повышение в преддверии украинского контрнаступления. Нарушая табу, повышая градус наглости и жестокости, террорист всегда на шаг впереди.
Но самая успешная эскалация происходит внутри России. Только тут кремлевские стратеги способны проводить стремительные спецоперации с эффектом внезапности - такие, как принятие закона об электронных повестках в армию. Тут все у них пока работает безотказно - и думский принтер, и маховик репрессий (валом пошли дела о шпионаже, терроризме и госизмене), и система доносительства, и "электронный ГУЛАГ". А главное - у населения не иссякает запас покорности.
Вводя новые правила призыва и мобилизации, с запретом на выезд и поражением уклонистов в имущественных правах, Кремль демонстрирует свое ключевое преимущество - неисчерпаемый "мясной" ресурс. Затяжная война для россиян - бесконечное садомазохистское наслаждение: они с радостью получают по сусалам и с удовольствием при случае режут головы.
Новый виток репрессий и мобилизационного законотворчества - это новый уровень страха и насилия. Вся Россия превращается в территорию террора. Государственная монополия в этом деле уже нарушена. Практики, обкатанные в Чечне и оккупированной части Донбасса, непременно войдут в российский быт. Главарей русских боевиков, как выяснилось, можно взрывать не только в донецком лифте, но и в питерском баре. В этой "новой нормальности" - с распоясавшимися спецслужбами, частными армиями, вооруженными зэками - отсидеться в тепле не удастся никому.
И если в Украине, подвергшейся жестокому нападению, несомненно существует тыл, то на территории страны-агрессора негде спрятаться.
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