

Украинский флаг в Высокополье



Большое украинское наступление на юге, которого все так долго ждали, действительно началось и принесло первые успехи. Теперь об этом можно говорить с уверенностью, несмотря на заявления представителей Минобороны РФ и пророссийских блогеров о том, что контрнаступление на Херсонщине остановлено и отражено с большими потерями для ВСУ.



Что же на самом деле происходит на фронте? В первый день наступления, 29 августа, украинские войска смогли достичь тактической внезапности атаки на Херсонско-Бериславский плацдарм на двух из трех направлений главных ударов, продвинулись на расстояние до 10 км и прорвали первую полосу обороны (осталось еще две), освободив 4 села. Затем темпы украинского наступления замедлились. По утверждению российской стороны, это произошло из-за больших потерь ВСУ вследствие атак российской артиллерии, беспилотников и ударной авиации. В доказательство прокремлевские телеграм-каналы опубликовали видео больших потерь ВСУ в первый день контрнаступления - 10 танков и более 10 единиц другой бронетехники. Однако эти видео вступают в некоторое противоречие с данными независимого нидерландского расследовательского сайта Oryх.



Согласно этим данным, еще к исходу 23 августа подтвержденные видеофиксацией украинские потери в танках составляли 240 единиц. К исходу 28 августа они возросли до 244 единиц, а после начала украинского контрнаступления увеличились до 249 единиц к 31 августа и до 250 единиц к вечеру 4 сентября, причем за счет того, что 4 сентября одна из ранее потерянных боевых бронированных машин, снятых на видео, по каким-то основаниям была переквалифицирована в танк (либо был добавлен один подтвержденный танк, а одна ранее числившаяся подтвержденной бронемашина была сочтена фейком). В любом случае с начала наступления и до исхода 4 сентября подтвержденные видеофиксацией потери украинских танков составляют 6 единиц (причем необязательно все они были потеряны на юге). Это наводит на мысль, что по крайней мере часть выложенных в сеть видео с 10 уничтоженными в начале украинского контрнаступления украинскими танками расследователи Oryх признали фейками.



Ощутимая подвижка произошла 4 сентября, когда ВСУ освободили важный стратегический поселок Высокополье, крайний северный пункт российского плацдарма, ближе всего расположенный к Кривому Рогу. Высокополье уже около месяца находилось в полукольце украинских войск, и теперь российские войска вынуждены были оттуда уйти, причем с большими потерями. Это подтверждается данными сайта Oryx. За 4 сентября подтвержденные российские потери бронетехники сухопутных войск, включая воздушно-десантные, возросли на 118 единиц, включая 3 танка: до 3198 единиц, включая 1005 танков. При этом за 2 сентября они возросли только на 14 единиц, включая 4 танка, а за 3 сентября - только на 4 танка (подтвержденных потерь в другой бронетехнике в тот день не было). Столь резкий рост потерь бронетехники за 4 сентября позволяет предположить, что огонь украинской артиллерии значительно усилился, а российские возможности отвечать на него столь же значительно уменьшились из-за кризиса со снабжением: украинская артиллерия методично разрушает мосты через Днепр. Кроме того, уменьшились российские возможности маневрировать бронетехникой на плацдарме - очевидно, из-за нехватки горючего.





Украинские же потери в бронетехнике не возрастали с вечера 2 сентября и к исходу 4 сентября составили 866 единиц. Коэффициент потерь бронетехники сейчас составляет 3,69:1 в пользу Украины. 31 августа он составлял 3,66, а 2 и 3 сентября - 3,67. Это говорит и об относительном росте российских потерь в живой силе по сравнению с украинскими. Действительно, по оценке украинского Генштаба, если в течение многих дней перед 29 августа российские потери составляли 150-250 убитых в день, то с началом контрнаступления они достигают 350-450 убитых в день.Попробуем оценить потери сторон убитыми и ранеными на 4 сентября. Украинский Генштаб оценивал потери российских регулярных войск на утро 4 сентября в 49 500 убитыми. Согласно моей предыдущей оценке, на вечер 23 августа на 45 550 убитых российских военнослужащих регулярной армии приходилось 25 250 военнослужащих ДНР и ЛНР и вагнеровцев, то есть на одного убитого иррегулярного военнослужащего приходилось 1,8 регулярных. Если эта пропорция сохранилась, то к утру 4 сентября совокупные российские потери убитыми можно оценить в 77 тысяч. Мы предполагаем, что в российских войсках на одного убитого приходится двое раненых. Тогда общее число убитых и раненых в российской регулярной армии и иррегулярных формированиях можно оценить в 231 тысячу. Украинские же потери убитыми и ранеными, если принять коэффициент 3,69, составляют 62 600 человек. Я предполагаю, что в украинской армии на одного убитого приходится трое раненых (15 с половиной тысяч убитых и около 47 тысяч раненых).Судя по всему, контрнаступление развивается медленно не из-за сопротивления российских войск и больших потерь ВСУ, а вследствие тактики, избранной украинским командованием. Оно полагается прежде всего на мощную артиллерию и РСЗО HIMARS. Последние в ходе контрнаступления стали применяться не только по командным пунктам, аэродромам, складам и другим важным логистическим объектам, но и непосредственно по позициям пехоты и танков. Цель ВСУ - до такой степени разрушить логистику плацдарма и заставить российскую группировку так истощить свой запас боеприпасов, чтобы она была не в состоянии сдерживать украинское наступление и наносить наступающим сколько-нибудь значительный урон. Такая тактика направлена на максимальное сбережение жизней собственных солдат. В результате наступление растягивается на несколько недель или даже месяцев.Для успеха этой тактики необходимы поставки большого количества боеприпасов от США и других союзников в течение многих месяцев. Также необходимы поставки РСЗО HIMARS, M270 и 155-миллиметровой артиллерии, в том числе для возмещения потерь, которые пока невелики. Подтвержденных потерь Украиной HIMARS и M270 до сих пор нет, а потери буксируемых американских 155мм гаубиц M777A2 составляют 9 единиц, норвежских самоходных 155 мм гаубиц M109A3GN - 2 единицы и польских самоходных 155 мм гаубиц AHS Krab - 1 единицу.С такой тактикой и темпами наступления украинцы в случае успеха могут ожидать лишь ликвидации Херсонско-Бериславского плацдарма, но это вряд ли произойдет раньше конца сентября. С другой стороны, сроки контрнаступления ограничены наступлением распутицы - в зависимости от погоды это может быть середина или конец октября. Даже при самом благоприятном для украинской стороны ходе событий у нее не будет времени для того, чтобы развить успех хотя бы освобождением Мелитополя и захватом плацдарма на левом берегу в низовьях Днепра. А без такого плацдарма придется эвакуировать население Херсона, так как он останется под очень плотным огнем российской артиллерии. Но сама по себе ликвидация 20-тысячной российской группировки на правом берегу Днепра стала бы большой победой украинской армии и чувствительным, хотя и не смертельным, ударом по Владимиру Путину.