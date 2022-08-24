

Фото: Нацгвардия Украины

Нынешняя российско-украинская война длится уже полгода, можно подвести некоторые промежуточные итоги. Россия не смогла достичь своей стратегической цели - захватить главные города Украины и добиться ее капитуляции. Этого не произошло ни за 15 дней, как планировалось первоначально, ни за полгода. Не удалось добиться и оперативных целей - полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Если вся Луганская область, за исключением двух поселков, после ожесточенных боев была захвачена российскими войсками, то до 45% территории Донецкой области с такими крупными городами, как Славянск и Краматорск, остается под контролем ВСУ. Российская армия ежедневно продвигается в Донецкой области на 1-2 километра, а то и на сотни метров, и порой оккупантам приходится отступать.

Первоначальная ставка на суперблицкриг сыграла с Кремлем злую шутку - план войны на более длительный срок попросту отсутствовал. Когда стало ясно, что захватить Киев не удастся, и российским войскам под ударами ВСУ пришлось отступить из Киевской, Черниговской и Сумской областей, Путин, по всей видимости, сделал ставку на временную заморозку конфликта, а потому сосредоточился на Донецкой и Луганской областях, чтобы к моменту перемирия они были полностью под российским контролем и их можно было бы аннексировать. Между тем с точки зрения военного искусства, чтобы выиграть войну, агрессору надо было сразу же стараться развивать наступление там, где были достигнуты наибольшие успехи, то есть на юге Украины. Российские войска захватили почти всю Херсонскую и большую часть Запорожской области и сохраняют обширный плацдарм на правом берегу Днепра. Если бы с этого плацдарма они в конце марта - начале апреля предприняли большое наступление на Николаев и Одессу, у них могли быть определенные шансы на успех. Сейчас Херсонско-Бериславский плацдарм, после поставок Украине высокоточных и дальнобойных РСЗО и артиллерии и разрушения мостов и складов, все больше превращается из угрозы Одессе в ловушку для обороняющей его группировки российских войск.

Героические Вооруженные силы Украины нанесли поражение наиболее сильной российской группировке, пытавшейся захватить Киев. Они также могут записать в свой актив успехи в борьбе с российским Черноморским флотом, включая потопление крейсера "Москва". Им удалось остановить или почти остановить российское наступление. Главная неудача - это быстрая потеря южных областей Украины, которая, по всей вероятности, стала следствием предательства ряда представителей местных властей, включая сотрудников силовых структур, а также некоторых непродуманных решений администрации президента Украины в довоенный период.

Пока что ВСУ не провели ни одной успешной крупной наступательной операции. Многократно анонсированное большое украинское контрнаступление до сих пор не началось. А это говорит в пользу того, что оно перенесено как минимум на весну следующего года. Необходимо понимать, что это не будет классическое контрнаступление образца Второй мировой войны с участием больших масс пехоты и танков - оно сведется к массированным ракетно-артиллерийским ударам сначала по путям снабжения, а потом по позициям российских войск на Херсонско-Бериславском плацдарме. Очевидно, сейчас у ВСУ не хватает высокоточной дальнобойной артиллерии и боеприпасов для большого контрнаступления. Основная часть поставляемых западными государствами боеприпасов сразу же, с колес, расходуется в боях, и накопить значительных запасов не удается.

В целом ситуация, сложившаяся сейчас на российско-украинском фронте, очень напоминает картину на Западном фронте Первой мировой войны к концу 1914 года. Германский блицкриг против Франции провалился, и там надолго, практически до середины 1918 года, установился позиционный фронт, который ни одна из сторон не могла существенно изменить. При этом значительная часть северной Франции оказалась оккупирована Германией, а из всех сражений 1914 года французам удалось выиграть только битву на Марне. Но шансы на победу Франции и ее союзников по Антанте в долгосрочной перспективе уже тогда выглядели предпочтительнее, чем у Центральных держав. У Франции были сильные союзники в лице Англии и России, причем британский флот установил блокаду Германии, что во многом предопределило последующее присоединение к Антанте Италии и, что самое главное, США. Союзники Германии - Австро-Венгрия, Турция и присоединившаяся в 1915 году Болгария - были слабы и нуждались в постоянной германской помощи. Но все равно победы над Германией пришлось ждать еще 4 года.

Сейчас положение Украины напоминает положение Франции в конце 1914 года, а Россию можно сравнить с Германией через полгода после начала Первой мировой войны. На стороне Украины - наиболее мощные в экономическом и военном отношении государства, тогда как помогать России в войне готовы только Беларусь, Венесуэла да непризнанные практически никем в мире Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Все эти страны и территории очень слабы и сильно зависят от России. С этой точки зрения победа Украины в затяжной войне выглядит весьма вероятной. Но есть одно существенное "но". В Первой мировой Англия, Россия, Италия и США не просто были союзниками Франции, но и непосредственно воевали. Сегодня никто из украинских союзников не готов посылать на фронт свои войска. Их военная помощь ограничивается поставками вооружений и боевой техники, и победа Украины напрямую зависит от величины, скорости и номенклатуры этих поставок.

Но в одном аспекте положение Украины сейчас благоприятнее, чем у Франции в конце 1914-го. Тогда германская армия была сильнейшей в мире. И соотношение потерь было в ее пользу. На Западном фронте в первые полгода войны на одного убитого германского солдата приходилось двое убитых французских и британских солдат, а на Восточном фронте - не менее 4 убитых русских солдат. Сейчас же соотношение потерь - в пользу украинской армии, которая по боеспособности и мотивированности превосходит российскую и при достижении паритета в количестве вооружений может одержать победу.

Воспользуемся данными сайта Oryx, применяя описанную мной в одной из предыдущих статей методику подсчета людских потерь. К вечеру 23 августа подтвержденные потери бронетехники российских сухопутных войск составили 3118 единиц, включая 971 танк, а подтвержденные потери бронетехники украинских сухопутных войск - 844 единицы, включая 240 танков, что дает соотношение потерь 3,69:1 в пользу Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 22 августа привел данные о потерях ВСУ с начала войны - почти 9 тысяч погибших. Поскольку ранее из официальных и полуофициальных источников звучали более высокие цифры потерь ВСУ, можно предположить, что данные Залужного относятся только к категории убитых (возможно, вместе с умершими от ран), но не учитывают убитых из числа пропавших без вести. Последние данные украинской стороны о пропавших без вести военнослужащих ВСУ относятся к 11 июля. Тогда насчитывалось около 7200 пропавших без вести, причем до 25% из них предположительно находились в российском плену. Если допустить, что за прошедшие 43 дня количество пропавших без вести существенно не увеличилось, число убитых из числа пропавших без вести можно оценить в 5400 человек, общее число убитых - в 14 400 человек, а общее число раненых - в 43 200. В сумме это дает 57 600 убитых и раненых. Соответственно, российские потери за полгода войны можно оценить в 212 500 убитых и раненых: предположительно 70 800 убитых, 141 700 раненых. По оценке украинского Генштаба, потери российских регулярных войск на утро 23 августа составили 45 550 убитых. Таким образом, потери формирований "ДНР" и "ЛНР" и вагнеровцев можно оценить в 25 250 убитых.

По словам президента Владимира Зеленского, украинская армия "хорошенько дает по роже" агрессору.

Дальнейшее зависит от военной помощи Украине со стороны Запада. 24 августа, в День независимости Украины и ровно через полгода после вторжения, США собираются объявить о рекордном пакете военной помощи Украины на сумму 3 миллиарда долларов. Если такие же суммы будут теперь выделяться Америкой каждую неделю или хотя бы каждые 10 дней, объем американской военной помощи Украине может достичь 9-12 млрд долларов в месяц, что, вероятно, будет достаточно для украинской победы. Вопрос в том, выдержат ли США такой ритм военных поставок в течение длительного времени.

В Вашингтоне, видимо, поняли, что серьезных объемов поставок вооружений Украине от европейских союзников в ближайшее время ожидать не приходится. Только что Министерство обороны Германии отвергло призыв парламентариев правящей коалиции увеличить военную помощь Украине. Военное ведомство настаивает на том, что бундесвер ослаблять нельзя, поскольку существует риск вторжения путинской России в Европу, в том числе в страны НАТО, и армия ФРГ должна быть способна это вторжение отразить. Однако, если Украина получит оружие, состоящее сейчас на вооружении бундесвера, это как раз сведет к минимуму возможность новой путинской агрессии в Европе.

Канцлер Олаф Шольц объявил о новом пакете германской военной помощи Украине на 500 млн евро. Но она должна поступить только в 2023 году. Пока же Германия поставила лишь 40% ранее обещанной Украине военной помощи. Похоже, тихий саботаж со стороны Германии продолжается. Преодолеть его может только давление со стороны германской общественности.