

Дмитрий Кулеба (по видеосвязи) и Йенс Столтенберг на заседании Совета НАТО 4 марта. Фото: nato.int

К великому сожалению, НАТО до сих пор проводит в отношении российско-украинской войны мюнхенскую политику. На призыв президента Владимира Зеленского срочно установить над Украиной бесполетную зону, чтобы предотвратить дальнейшее уничтожение украинского мирного населения, городов и инфраструктуры российскими ракетами и авиацией, министры иностранных дел стран НАТО ответили отказом. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг объяснил, что введение бесполетной зоны над Украиной может привести к полномасштабной войне в Европе с участием России. Прямо он не сказал, что такая война непременно будет термоядерной, но это подразумевалось.

На фоне этого решения фарисейством прозвучал призыв Столтенберга к Путину от имени альянса немедленно прекратить боевые действия и вывести войска из Украины. Можно не сомневаться, что над этим призывом Путин и его окружение только посмеялись. Зеленский абсолютно прав, когда утверждает, что в случае если падет Украина, следующей жертвой российской агрессии станут страны Балтии. И если НАТО не сумеет отстоять Украину, появятся серьезные сомнения в том, что альянс окажется в состоянии защитить Литву, Латвию и Эстонию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прямо заявил: "Россия пытается превратить Украину в Сирию, и тактики, которые она развернула, похожи на те, которые у них преобладали в Сирии. Но мы не должны позволить им создать Сирию в Европе. Мы готовы бороться. Мы продолжим бороться, но помогите нам. Если вы этого не сделаете, я опасаюсь, что вы будете вынуждены разделить ответственность за жизнь и страдания гражданских украинцев, которые умирают из-за жестокости российских пилотов, которые бросают на них бомбы".

Кулеба предупредил страны НАТО: "Эта война разворачивается таким образом, что наступит момент, и вы будете готовы предоставить нам что угодно, буквально все, что нам нужно, чтобы удержать Путина от нанесения ударов по вам и превращения Европы в страшный сон. Моя единственная надежда - что это не будет слишком поздно".

По данным ООН, в Украине уже погибло не менее 331 мирного жителя, в том числе 19 детей. При этом подчеркивается, что реальные потери среди гражданских лиц, вероятно, в несколько раз больше.

Гарри Каспаров призывает западные государства, и в первую очередь Америку, "резко усилить свое военное присутствие в регионе и прекратить разговоры о том, что военная конфронтация с Россией невозможна". "Если Путин хочет конфронтации, она неизбежна, - пишет Каспаров. - Поэтому сейчас очень важно, чтобы ресурсы НАТО были максимально полно подготовлены к любой провокации. Это может повлиять на тех генералов, которые отдают преступные приказы, потому что возмездие когда-то там, в Гааге, - это одно, а потенциальный риск столкнуться с силами НАТО сейчас из-за выполнения путинского приказа - это совсем другая история".

Вот только надежды на то, что российские генералы не станут выполнять путинские приказы, и тем более на то, что против Путина восстанет его ближайшее окружение (на такой сценарий отчасти рассчитаны западные санкции и публичные обвинения Путина в военных преступлениях со стороны западных лидеров), практически нет. Сейчас обстановка для дворцового переворота в России вроде бы подходящая. Для лиц из ближайшего окружения Путина риски, связанные с переворотом, могут казаться меньше, чем риски, связанные с сохранением нынешнего президента у власти. Но вот беда - никто из "ближнего круга" на роль предводителя переворота по своим умственным и волевым качествам не тянет.

Генеральный секретарь НАТО признал, что Путин недооценил боеспособность украинской армии. Тут можно добавить, что российский диктатор недооценил силу украинского народа, его способность объединиться для защиты своей независимости. И еще Путин недооценил лидерские качества Владимира Зеленского, подобно многим видя в нем "клоуна". А "клоун" на деле оказался настоящим лидером, не побоявшимся остаться в осажденном Киеве и сплотившим нацию в сопротивлении агрессору. Так что Зеленского сегодня вполне серьезно сравнивают с Черчиллем и де Голлем.

Столтенберг сказал, что решение не закрывать небо было принято большинством голосов членов НАТО. На самом деле значение имел только один голос - американский. Только США обладают необходимой военной мощью для того, чтобы ввести бесполетную зону над Украиной. Операцию против Украины Путин спланировал и осуществил только после того, как Джо Байден провально вывел американские войска из Афганистана. Ситуация усугубилась тем, что нынешний американский президент неоднократно повторял: американские войска ни в коем случае не будут введены в Украину. Путин уверился в том, что Байден слабак, и решил действовать. Да еще в очередной раз припугнул Запад ядерным апокалипсисом. Байден и некоторые другие западные лидеры в возможность ядерной катастрофы поверили (или сделали вид, что поверили). И стали всерьез обсуждать, не сошел ли Путин с ума.

Между тем прямое столкновение между российскими и американскими войсками уже имело место в правление Путина, причем совсем недавно. В ночь на 8 февраля 2018 года бригада российской ЧВК Вагнера, пытавшая захватить нефтегазовые месторождения в Сирийском Курдистане, была наголову разгромлена американцами, причем без каких-либо потерь с американской стороны. Несколько сотен вагнеровцев были убиты, и вместе с ними погибли несколько десятков регулярных российских спецназовцев. Однако не то что ядерного апокалипсиса не последовало - не было даже никакой эскалации.

Конечно, бригада Вагнера формально не входит в состав российской армии, хотя являлась ее наиболее боеспособным соединением. И о том, что вагнеровцы действуют только по приказам российского правительства, американцы хорошо знали. Неслучайно 8 февраля, когда стало известно о разгроме вагнеровцев, Путин внезапно, в разгар предвыборной кампании, на две недели "заболел". Очевидно, до этого он верил, что российская армия практически не уступает американской в боеспособности, а тут оказалось, что очень даже уступает.

По официальной американской версии, решение об ударе по вагнеровцам принимало региональное американское командование, без консультации с Белым домом. Однако вагнеровцы сосредотачивались для того рокового нападения в течение недели и это тщательно отслеживалось американцами. Невероятно, чтобы за это время региональное командование не сообщило о происходящем Пентагону, а тот в свою очередь не информировал Белый дом. Скорее всего Дональд Трамп дал разрешение на уничтожение вагнеровцев в случае попытки наступления с их стороны, но потребовал, чтобы потом все было представлено как "инициатива на местах", без участия Белого дома. Таким образом сохранялась возможность дальнейшего диалога с Путиным. После разгрома вагнеровцев российский президент не только не нападал больше на сирийских курдов, но и не допускал какой-либо эскалации в Украине - может быть, еще и потому, что Трамп имел репутации человека непредсказуемого.

Вся отмороженность и неадекватность Путина - это игра на публику в целях шантажа. На самом деле он, как говорится, мыла не ест и не желает получить ядерную "ответку". Поэтому в случае, если бы США и их союзники по НАТО действительно ввели бесполетную зону над Украиной, российские самолеты скорее всего просто перестали бы появляться в украинском небе. Путин только что обжегся, поверив Шойгу, что российская армия возьмет Киев за 3-4 дня. Поэтому вряд ли он рискнул бы игнорировать объективные данные об американском превосходстве в качестве самолетов и в уровне подготовки пилотов.

Нельзя исключить, что НАТО все-таки введет в Украине бесполетную зону. Это может произойти в том случае, если американское и европейское общественное мнение окажет соответствующее давление на свои правительства. В условиях, когда европейцы и американцы ежедневно видят по телевизору гибель мирных украинских граждан, и в том числе детей, от российских бомб, снарядов и ракет, видят разрушенные дома и церкви, такое давление будет только нарастать. В случае введения бесполетной зоны и появления на украинской территории американских и союзных им военнослужащих российская агрессия против Украины гарантированно будет остановлена.

Есть еще один благоприятный для Украины сценарий окончания войны. Если российские потери действительно так велики, как сообщают украинские сводки (9166 убитых на утро 4 марта), то через 2-3 дня у России закончатся солдаты в боевых частях той группировки, которая сейчас воюет против Украины. О больших российских потерях говорит уже не только украинская сторона. Сенатор Людмила Нарусова 4 марта рассказала, со ссылкой на Минобороны, о роте срочников, отправленных на войну: "Их заставили подписать контракт или за них подписывали. Но только в итоге из роты в сто человек в живых осталось четверо".

Крайне низкая мотивация российских войск приводит к тому, что в плен массово сдаются даже бойцы элитных частей - например, 22 военнослужащих во главе с офицером из составляющей гарнизон Москвы Таманской дивизии.

Однако нельзя исключить, что Путин будет воевать "до последнего россиянина". И тогда только вмешательство НАТО может остановить войну.