

Киевский врач работает с фонариком. Кадр видео DW



На очередном заседании контактной группы по вопросам обороны Украины, седьмом по счету, первостепенное внимание было уделено вопросам ПВО. Вследствие продолжающихся российских террористических ракетных ударов по объектам электроэнергетики к настоящему времени выведено из строя около 50% энергетической инфраструктуры Украины. Чтобы предотвратить зимний блэкаут, угрожающий здоровью и жизни миллионов украинцев, в Украину, по утверждению властей, на средства, выделенные западными союзниками, ежедневно ввозится 8,5 тысячи электрогенераторов.



Но одними генераторами последствия ракетных обстрелов, прошлых и особенно предстоящих, не устранить. Прежде всего нужны средства ПВО и ПРО, способные бороться с беспилотниками и ракетами. Чем же в этом отношении порадовал Украину Рамштайн-7? Договорились, что Испания предоставит две системы ПВО Hawk, а еще 6 стран поставят неназванные средства ПВО. Вероятно, в число этих стран входит Великобритания, обещавшая 125 зенитных артиллерийских установок и технологии борьбы с иранскими дронами, а также десятки радаров и средства радиоэлектронной борьбы с дронами. Польша обязалась поставить дополнительное артиллерийское и противотанковое вооружение, а также средства ПВО малой дальности. Германия, помимо средств ПВО, обещала поставить артиллерию и боеприпасы для РСЗО. Греция объявила о поставках артиллерийских 155-миллиметровых снарядов. Швеция также обещала поставить средства ПВО.



Все перечисленное, безусловно, необходимо Украине, однако проблему уничтожении энергетической инфраструктуры эти поставки не решают. Только зенитно-ракетные установки Hawk последних модификаций способны перехватывать российские высокоточные ракеты. Остается надеяться, что Испания поставит Украине ЗРК Hawk именно новейших версий (а таковые у Мадрида имеются). Другие перечисленные средства ПВО способны уничтожать только дроны и самолеты, в том числе действуя в боевых порядках войск.



Попробуем оценить, какие современные средства ПВО уже есть или в ближайшее время могут оказаться в распоряжении Киева. Украине уже поставлено или обещано: 2 батареи ЗРК Crotale-NG из Франции (наиболее современная модификация, в батарее по 4 пусковых установки), 4 зенитно-ракетные системы IRIS-T SLM (одна ЗРС доставлена, в каждой по 3 пусковых установки) и 30 зенитных САУ "Гепард" из Германии, 8 батарей ЗРК NASAMS из Норвегии с участием США и Нидерландов, две системы ПВО Hawk из Испании и одна такая система (старой модификации) из США. Кроме того, поставлены тысячи переносных ЗРК "Стингер", "Мистраль", "Пиорун", "Чирон", "Старстрик" и различные средства защиты от дронов из США, Германии, Франции, Италии, Норвегии, Польши, Литвы, Южной Кореи и Англии.



ПЗРК, вместе с остающимися в распоряжении ВСУ ЗРК среднего радиуса действия еще советского производства, более или менее надежно защищают войска на поле боя. Но с высокоточными российскими ракетами в той или иной степени могут бороться только системы Crotale-NG, NASAMS, IRIS-T SLM и Hawk, а с баллистическими "Искандерами" - только NASAMS и Hawk, но не слишком эффективно. Тем не менее против крылатых ракет системы NASAMS достаточно эффективны. По утверждению украинской и американской сторон, во время российской ракетной атаки 15 ноября ракеты, выпущенные с NASAMS, поразили 10 целей из 10. Правда, неизвестно, были ли все пораженные цели крылатыми ракетами. Но в любом случае уже прибывшие в Украину две системы NASAMS, одна IRIS-T SLM и две батареи Crotale-NG неспособны пока что надежно прикрыть все ключевые энергетические объекты Украины. Для этого требуется раз в 10 больше соответствующих средств ПВО и ПРО. А другие ЗРК соответствующих классов, очевидно, прибудут в Украину не ранее будущего года.



Проблема могла бы быть решена быстрой поставкой систем ПРО Patriot, которая заменила ЗРК Hawk в американской армии еще в 1994 году. Она достаточно эффективна как против крылатых, так и против баллистических ракет среднего радиуса. Комплексы ПРО Patriot на самом деле гораздо доступнее, чем давно уже снятые с вооружения в Америке Hawk и производимые в очень небольшом количестве NASAMS и IRIS-T SLM.



Также в борьбе с российскими ракетными атаками на украинские города помогли бы массовые поставки ракет ATACAMS с радиусом действия до 300 км. С их помощью можно было бы поражать аэродромы, с которых взлетают российские самолеты с высокоточными ракетами Х-101. Однако администрация Джо Байдена до сих пор считает поставки этих видов вооружений "недопустимой эскалацией" и комплексы Patriot поставлять отказывается, а ATACAMS если и поставляет, то в очень ограниченном количестве.



В этих условиях Украина пытается получить средства ПВО и ПРО от Израиля. Президент Владимир Зеленский после беседы с будущим израильским премьером Биньямином Нетаниягу заявил, что представил израильскому правительству запрос на конкретные системы, такие как Beam, Barak-8, тот же Patriot, Iron Dome, David's Sling и Arrow Interceptor. По словам Зеленского, Нетаниягу заверил его, что "разберется как можно быстрее с этим вопросом, подумает, где он может помочь, и вернется с ответом". Трудно сказать, означает ли это, что новое правительство Израиля изменит позицию прежнего и начнет поставлять Украине средства ПВО, не опасаясь ухудшения отношений с Путиным и последствий этого в Сирии. Но комплексы Patriot Израиль сможет поставить Украине только с разрешения США.



Между тем волна российского ракетного террора уже привела к активизации "миротворцев" в Европе. В частности, правительство Венгрии, фактически следуя пожеланиям Путина, заявило, что недавнее падение ракет советского производства на территории Польши во время российского обстрела, независимо от того, кто их выпустил, требует скорейшего заключения перемирия между Россией и Украиной.



Можно не сомневаться, что сейчас Украина на перемирие не пойдет. Но по мере продолжения российских ракетных обстрелов и нарастания трудностей с энергоснабжением Украины в зимних условиях могут активизироваться "миротворцы" в Германии, Франции и других странах ЕС, да и в Америке могут поднять голову сторонники компромисса с Путиным, которые будут упирать на угрозу появления в Европе новых миллионов украинских беженцев. В этих условиях скорейшие поставки Украине в большом количестве современных систем ПВО и ПРО жизненно необходимы, чтобы не допустить капитуляции Запада.