



Освобождение Херсона и всей правобережной части Херсонской области стало крупнейшей победой Украины в нынешней войне. Теперь у командования ВСУ на юге есть набор возможностей.



Можно попытаться форсировать Днепр, предварительно с помощью дальнобойной гаубичной артиллерии и РСЗО HIMARS и MLRS вынудив российские войска уйти с позиций, прилегающих к левому берегу Днепра, и, развивая дальнейшее наступление, выйти как минимум к крымским перешейкам. Тогда у российского командования возникнет сложная дилемма. Можно будет отвести основную часть группировки, которая сейчас отступила с херсонского плацдарма, на юг, в Крым, где она рискует быть отрезанной в случае дальнейшего разрушения Крымского моста. Но тогда незащищенным останется южный фланг донбасской группировки российских войск. Также можно, наоборот, отвести основные силы южной группировки российских войск на восток, в сторону Донбасса. Но тогда будет сложно защищать Крым, так как там останутся слишком слабые силы. Все-таки представляется, что в случае успешного наступления ВСУ на левобережье Днепра российские военные скорее всего предпочтут отступить в Донбасс, а не в Крым, где они легко могут попасть в ловушку.



Есть и другой вариант действий украинской стороны: заняв оборону по нижнему течению Днепра с возможным захватом одного или нескольких небольших плацдармов на левом берегу, начать наступление на Мелитополь, для чего не потребуется форсирование Днепра. В случае успеха украинское наступление может продолжаться в направлении крымских перешейков и Черного моря, угрожая отрезать российскую группировку, обороняющуюся в нижнем течении Днепра. У последней тогда будет та же альтернатива отступления либо в Крым, либо в Донбасс.



Очевидно, что сейчас любое затишье в боевых действиях, особенно на юге Украины, будет выгодно Москве, а не Киеву. Тем не менее большинство американских и вообще западных наблюдателей предсказывают паузу на фронте на зимний период - как минимум до середины февраля. Между тем при условии непрерывного поступления западной помощи у украинской армии могут сложиться более благоприятные условия для боевых действий в зимний период, чем у российской, поскольку российские вооруженные силы уже в октябре не могли снабжать мобилизованных всем необходимым, в том числе обмундированием. Можно не сомневаться, что зимой трудности снабжения усилятся. Передышка хотя бы на 3-4 месяца сейчас жизненно необходима Путину, чтобы хоть как-то обучить, снарядить и вооружить мобилизованных, включая срочников осеннего призыва.



Однако со стороны США и их союзников все чаще звучат призывы к переговорам между Россией и Украиной с целью дипломатического решения конфликта. Самым громким стало заявление начальника американского объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Он предложил украинской стороне использовать открывающееся в связи с зимним затишьем в войне "окно возможностей" для переговоров с Россией. Правда, президент Джо Байден в тот же день дезавуировал Милли, заявив, что переговоры могут начаться только тогда, когда их сочтет возможным начать Киев, то есть на условиях вывода российских войск и восстановления территориальной целостности Украины.



Однако стало появляться все больше тревожных утечек в американской прессе: мол, администрация США склоняет президента Украины Владимира Зеленского к заявлениям о том, что он по крайней мере не закрывает дверь для переговоров с Кремлем. Такое заявление якобы необходимо для успокоения страдающих от последствий войны стран Африки и Латинской Америки. И европейским союзникам перед трудной зимой тоже требуется такой сигнал.



В администрации Зеленского допустили, что переговоры с Россией могут начаться во второй половине 2023 года. Правда, при этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк скорее намекал на то, что к тому времени в Кремле может смениться власть, а не на уступки с украинской стороны.



Очевидно, что любые территориальные компромиссы лишь разожгут путинские аппетиты и превратят любое мирное соглашение в хрупкое перемирие. Сейчас, после освобождения Херсона, навязать украинскому обществу компромиссный мир никаких шансов нет. Значит, речь может идти только о военной победе Украины. Для такой победы жизненно необходима западная военная помощь, прежде всего американская. А вот с ней полной ясности нет.



Президент Байден 10 ноября как будто признал, что Америка поставила Украине ракеты ATACMS, что, впрочем, было секретом Полишинеля с момента ударов по Крымскому мосту, которые только этими ракетами и могли быть нанесены. "Мы предоставляем эти HIMARS, - сказал Байден. - Есть два типа. Говоря на человеческом языке - это ракеты, которые вы можете вставить в них. Одна пролетает более 600 миль (965 км. - Б. С.), а другая - около 160 миль (257 км, то есть речь идет об ATACMS, которые, кстати, несут в 2,5 раза больше взрывчатки, чем обычные реактивные снаряды HIMARS. - Б. С.). Мы им не давали идущих на 600 миль, потому что я не хочу, чтобы они начали бомбить российскую территорию". Из этих слов следует, что какое-то количество ATACMS Украине уже передано и, вероятно, будет передаваться и в будущем. Однако неясно, идет ли речь о единичных экземплярах или о поставках в ближайшем будущем десятков ракет, которые позволили бы закрепить перелом в войне в пользу Украины.



Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 13 ноября анонсировал очередной пакет военной помощи Украине, не раскрыв его состав и заверив только, что по стоимости он будет не меньше предыдущих пакетов. Тут весь вопрос в том, с каким из пакетов сравнивать. Если с пакетом от 14 октября (725 млн долларов) - это одно, а если с пакетом от 7 ноября (400 млн долларов) и тем более с пакетом от 1 ноября (275 млн долларов) - то совсем другое.



Сейчас, после довыборов в Конгресс, администрация Байдена более свободна в определении объема и состава военной помощи Украине. И по тому, каким будет следующий пакет, можно будет судить, насколько в Вашингтоне настроены на достижение скорейшей военной победы Киева и насколько влиятельным остается то крыло администрации, которое стремится к поискам недостижимого в реальности компромисса с Кремлем.