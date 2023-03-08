

Николай Швец после задержания. Кадр видео.



Лукашенко признал факт атаки на дорогостоящий российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, который находился на белорусском военном аэродроме Мачулищи. Также он косвенно признал, что самолет выведен из строя: "Мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой". В организации атаки Лукашенко обвинил ЦРУ, СБУ и лично Зеленского, которого трижды назвал "гнидой". А заодно сделал туманный агрессивный намек: "Вызов брошен". Позже один из его придворных спикеров, Александр Шпаковский, раскроет смысл этой угрозы: "Лукашенко никаких обещаний Беннету относительно вашей неприкосновенности не давал". Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, напомним, заявил в начале февраля этого года, что во время переговоров с ним Путин пообещал не убивать Зеленского.



Кроме того, Шпаковский в ток-шоу Скабеевой поделился любопытными деталями насчет цели поездки Лукашенко в Китай, которую, по его словам, пытались сорвать организаторы атаки дронов: "Задача состояла в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в преддверии визита президента в КНР и сорвать те планы, которые существуют в четырехугольнике Минск - Москва - Пекин - Тегеран. Там есть ряд очень важных решений, в том числе технологического характера, о которых мы пока говорить не будем, чтобы не давать нашим оппонентам лишнюю информацию". Аналитики из Института изучения войны (ISW) предполагали, что целью визита Лукашенко было договориться о поставках Китаем ряда вооружений в Россию в обход санкций.



Сам Шпаковский называет себя "простым гражданским активистом". Он не занимает никаких государственных должностей и не имеет какого-либо официального статуса. При этом входил в комиссию по выработке поправок в Конституцию Беларуси, существенно измененную в преддверии российского вторжения в Украину (оттуда, например, исчез безъядерный статус страны), и был награжден Лукашенко в марте 2022 года "за значительный вклад в государственное строительство". Регулярно выступает на российском телевидении, высказываясь от имени белорусских властей.



Есть основания считать Шпаковского агентом российских спецслужб. Дамп электронной переписки, выложенный в 2017 году хакерами из "Украинского киберальянса" и "Киберхунты", свидетельствует об активной роли Шпаковского в проведении подрывных операций по заданию Кремля в Восточной Европе и странах СНГ. В которых он участвовал вместе с идеологом "русского национал-социализма" Александром Усовским, гражданином Беларуси, автором псевдоисторических книг, реабилитирующих Гитлера. Изначально Шпаковский - также выходец из ультраправой среды (либо внедренный в нее агент). Из выложенной переписки известно, что Шпаковский ездил в Москву "за баблом", встречался там с Глазьевым, а в Украине - с Медведчуком. В той же переписке обсуждалась идея подрыва плотины в Польше бутафорским "Правым сектором", чтобы рассорить Варшаву и Киев, а также план захвата власти в Беларуси. "Вполне реально после смерти усатого деликатно взять власть и сесть за стол с Путиным договариваться об аншлюсе", - говорил своим собеседникам Усовский. При этом Усовский не только жив, но и на свободе, а Шпаковский и вовсе получает из рук "усатого" награды.



Но вернемся к атакованному самолету. О котором в Беларуси долго хранили молчание - очевидно, пока не закончится визит самопровозглашенного президента Беларуси в Китай и не удастся представить "победную" версию событий. Если верить заявлениям Лукашенко, сделанным 7 марта, в стране был создан "антитеррористический штаб", кроме того, "подняты сотни, а может быть и тысячи людей - военных всех подразделений, чтобы закрыть Беларусь". В результате этой масштабной операции были задержаны "террорист" и "более 20 его соучастников".



"Террористом" назначили 29-летнего крымчанина Николая Швеца, имеющего двойное гражданство - Украины и России. Лукашенко назвал его "россиянином". Именно на него с 27 февраля силовики рассылали ориентировку, в которой было сказано, что он "разыскивается за совершение особо тяжкого преступления в пгт Мачулищи".



В распространенном белорусскими силовиками видео задержания вооруженные люди входят в частный дом через незапертую дверь и заходят в комнату, где их как будто ожидает в кресле у окна полураздетый мужчина. Жители деревни Чертяж Боровлянского сельсовета опознали на видео дом своего односельчанина - Олега Сычева, печатника книгоиздательства "Зміцер Колас", задержанного вместе с женой силовиками в минувшую субботу. Ранее стало известно о приостановке деятельности издательства по причине задержания его владельца, Дмитрия Коласа. Изначально предполагалось, что КГБ арестовало его за книгу о сталинских репрессиях. Правозащитникам известно о десятках задержаний, связанных с атакой дронов в Мачулищах. Хватали тех, кто задерживался по политическим статьям с 2020 по 2023 годы, и отвозили в СИЗО КГБ.



Житель деревни Чертяж рассказал изданию Zerkalo о том, как днем 4 марта в деревню заехали несколько джипов и легковых машин со спецназом. Милицейские посты были расставлены на каждом перекрестке. В домах проводились обыски. Жителям деревни показывали фото Швеца, но "его никто не видел". По словам собеседника издания, силовики использовали фото просто как оправдание для массовых обысков. Не видели жители и задержания Швеца, при том что семейная пара владельцев дома, показанного на видео, задержана в минувшую субботу.



Складывается впечатление, что силовики могли специально привезти туда Швеца для съемки задержания - и создания иллюзии масштабного заговора, который они могут продать своему хозяину. Об этом свидетельствуют массовые обыски и задержания по уже известным им адресам.



Заказ на такой заговор Лукашенко сделал публично: "Я распорядился по всей стране провести жесточайшую зачистку. Они спрятались и сидят. Сидят и чего-то ждут. Будет как в 1941 году, чего там скрывать: когда фашисты пришли сюда, ячейки эти были, пособники были. А потом они повязку на руку, Шмайсер на плечо - и действовали вместе с этими фашистами. Ничего не изменилось. Поэтому мы их должны найти. А им я хочу сказать, чтобы они готовились. Мы уже к ним идем. Наши ребята уже на пороге, пусть готовятся. Лучший вариант - если они придут сами: руки вверх, придут и сдадутся. Это будет для них спасение. Мы их вычислим всех".



Самые настоящие фашисты - не один Шпаковский, их немало всплыло в обслуге режима с 2020 года - получают из его рук награды и брызжут слюной в телевизоре, изображая геббельсов. С санкции этого "антифашиста" не воображаемые, а самые настоящие фашисты вторглись с белорусской территории в Украину в феврале прошлого года и устроили там бучанскую резню. За последние несколько дней российскими ракетными ударами убило 13 человек в Запорожье, в том числе 8-месячного ребенка, и маму с двумя детьми на Херсонщине. А у него праведная истерика из-за повреждения самолета, который используется для наведения ракет. Счет за ремонт из Кремля прислали, что ли?