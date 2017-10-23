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США готовы возобновить боевое дежурство B-52 с ядерным оружием
23.10.2017
Бомбардировщик B-52 Stratofortress. Фото: af.mil
Бомбардировщик B-52 Stratofortress. Фото: af.mil
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Военно-воздушные силы США впервые с 1991 года начинают приводить стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress в боевую готовность для несения круглосуточного дежурства с ядерным оружием. Об этом заявил генерал американских ВВС Дэвид Голдфайн, сообщает портал Defence One.

"Это еще один шаг в обеспечении нашей боевой готовности", - отметил генерал. Голдфайн и другие высокопоставленные чиновники Пентагона подчеркнули, что приказ о дежурстве B-52 пока не поступал, но подготовка уже ведется в ожидании того, что он может поступить.

Возможная постановка бомбардировщиков на "ядерное дежурство" не является реакцией на какое-то конкретное событие, подчеркнул генерал. "Мир - опасное место, и есть ребята, которые открыто говорят о применении ядерного оружия. Биполярности, когда есть только США и Советский Союз, в мире больше нет. Есть и другие игроки с ядерными возможностями", - отметил Голдфайн.

Если соответствующее решение будет принято, несколько вооруженных ядерными бомбами B-52 разместят на спецплощадке "Рождественская елка" у взлетно-посадочной полосы авиабазы Барксдейл. оперативно взлететь, если поступит такой приказ.

19 октября КНДР пригрозила нанести "невообразимый удар" по американским и японским кораблям, принимающим участие в совместных учениях в Желтом море у берегов Корейского полуострова. "США сами подвели к нам цели, которые мы наметили для уничтожения в первую очередь. Пусть США ждут, что по ним будет нанесен невообразимый удар в невообразимое время", - говорилось в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи.

На следующий день директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Северная Корея достаточно близка к получению ядерного оружия. По его словам, до завершения ядерной программы Пхеньяна остались "месяцы". Директор ЦРУ признал, что усилия американской разведки по сбору данных о ядерном оружии Северной Кореи "далеки от совершенства". За последние пять лет Пхеньян стал намного ближе к этой цели, а за следующие пять месяцев еще сильнее к ней приблизится, отметил Помпео.

В январе 2016 года американский стратегический бомбардировщик B-52 совершил полет над Южной Кореей после заявления КНДР об испытании водородной бомбы. "Это было демонстрацией твердой приверженности США своим союзникам в Южной Корее и Японии", - заявил командующий USPACOM адмирал Харри Харрис. Он назвал испытания КНДР "вопиющим нарушением международных обязательств", и отметил, что Вашингтон продолжит сотрудничать со своими союзниками и партнерами в регионе. Подобный полет произошел в 2013 году, когда Северная Корея провела третье ядерное испытание. Тогда США направили в Южную Корею бомбардировщики B-52 и B-2 Spirit.

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23.10.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Ынакомыслящий

Илья Мильштейн, 18.09.2017

Между тем человечество уже теряет остатки терпения, а в Америке, приближенное к Трампу начальство прямо говорит о том, что дипломатические игры кончаются и слово вот-вот предоставят товарищу маузеру. То есть главе Пентагона генералу Мэттису, который и позаботится о перевоспитании малолетнего вождя.
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