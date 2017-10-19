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Также: Азия, США, Война, Ядерное оружие, Мир, Оружие, Политика

новость КНДР пригрозила "невообразимым" ударом по участникам совместных учений США и Южной Кореи

19.10.2017
Авианосец Ronald Reagan. Фото: navy.mil
Авианосец Ronald Reagan. Фото: navy.mil
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В КНДР готовы нанести удар по кораблям ВМС США и Южной Кореи, принимающим участие в совместных военно-морских учениях в Японском и Желтом морях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"США сами подвели к нам цели, которые мы наметили для уничтожения в первую очередь. Пусть США ждут, что по ним будет нанесен невообразимый удар в невообразимое время", - пригрозили в Пхеньяне. КНДР заявила, что "готова к сильнейшим ответным действиям, которые разнесут их в щепки".

В учениях, начавшихся в понедельник в районе Корейского полуострова, отрабатываются действия по возможному нанесению удара по Северной Корее. В них принимают участие около 40 кораблей, том числе атомный авианосец Ronald Reagan, эсминцы УРО типа Arleigh Burke. Кроме того, в южнокорейских портах размещены две атомные подводные лодки американских ВМС.

Во вторник заместитель постпреда КНДР в ООН Ким Ин Рен на заседании комитета Генассамблеи по разоружению заявил, что ситуация на Корейском полуострове достигла такой стадии напряженности, что ядерная война может начаться в любой момент. По его словам, с 1970 года "ни одна страна мира не подвергалась такой сильной и прямой ядерной угрозе" со стороны США, как Северная Корея, и поэтому у Пхеньяна есть право на самозащиту. США проводят широкомасштабные военные учения с использованием ядерных арсеналов и готовятся отстранить северокорейского Лидера Ким Чен Ына, добавил дипломат.

Чтобы защититься от американской угрозы, КНДР "стала полноценной ядерной державой, обладающей средствами доставки различных диапазонов, в том числе атомной бомбой, водородной бомбой и межконтинентальными баллистическими ракетам", подчеркнул Ким Ин Рен. "Вся материковая территория Соединенных Штатов находится в досягаемости наших ударов, и если США попробуют вторгнуться хотя бы на дюйм нашей священной территории, они не избегут сурового наказания в любом месте земного шара", - сказал он.

Ядерное оружие и баллистические ракеты - это "драгоценный стратегический актив", от которого Пхеньян не откажется ни при каких условиях, заявил корейский представитель. Он добавил, что КНДР поддерживает всеобщее ядерное разоружение, но пока США "шантажируют и угрожают" Северной Корее своим ядерным арсеналом, страна не может стать безъядерной.

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что Вашингтон не исключает прямых переговоров с Пхеньяном. "Мы фокусируем усилия на дипломатии для решения проблемы, которою представляет КНДР. Тем не менее, мы с нашими союзниками Японией, Южной Кореей и по всему миру должны быть готовы к худшему, если дипломатические усилия провалятся", - сказал американский дипломат.

1 октября госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что Вашингтон пытается наладить диалог с Пхеньяном относительно ракетной и ядерной программ, однако в КНДР не проявляют заинтересованности в этом.

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19.10.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Ынакомыслящий

Илья Мильштейн, 18.09.2017

Между тем человечество уже теряет остатки терпения, а в Америке, приближенное к Трампу начальство прямо говорит о том, что дипломатические игры кончаются и слово вот-вот предоставят товарищу маузеру. То есть главе Пентагона генералу Мэттису, который и позаботится о перевоспитании малолетнего вождя.
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