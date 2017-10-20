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Также: Ядерное оружие, Оружие, Азия, Война, США, Политика, Мир

новость Директор ЦРУ: Ядерная программа КНДР близка к завершению

20.10.2017
Майк Помпео. Фото: cia.gov
Майк Помпео. Фото: cia.gov
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Северная Корея достаточно близка к получению ядерного оружия, заявил директор ЦРУ Майк Помпео. "Их (Пхеньяна. -Ред.) возможности достаточно близки к этому (завершению разработки ядерного оружия. - Ред.), и в перспективе мы должны вести себя так, как будто они близки к его получению", - сказал Помпео в эфире CBS.

По словам Помпео, до завершения ядерной программы Пхеньяна остались "месяцы". Он признал, что усилия американской разведки по сбору данных о ядерном оружии Северной Кореи "далеки от совершенства".

За последние пять лет Пхеньян стал намного ближе к этой цели, а за следующие пять месяцев еще сильнее к ней приблизится, отметил Помпео.

Накануне КНДР пригрозила нанести "невообразимый удар" по американским и японским кораблям, принимающим участие в совместных учениях в Желтом море у берегов Корейского полуострова. "США сами подвели к нам цели, которые мы наметили для уничтожения в первую очередь. Пусть США ждут, что по ним будет нанесен невообразимый удар в невообразимое время", - говорилось в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи.

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20.10.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Ынакомыслящий

Илья Мильштейн, 18.09.2017

Между тем человечество уже теряет остатки терпения, а в Америке, приближенное к Трампу начальство прямо говорит о том, что дипломатические игры кончаются и слово вот-вот предоставят товарищу маузеру. То есть главе Пентагона генералу Мэттису, который и позаботится о перевоспитании малолетнего вождя.
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