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Ситуация на Корейском полуострове достигла такой стадии напряженности, что ядерная война может начаться в любой момент. Об этом заявил заместитель постпреда КНДР в ООН Ким Ин Рен на заседании комитета Генассамблеи по разоружению, передает The Associated Press.

По словам Ким Ин Рена, с 1970 года "ни одна страна мира не подвергалась такой сильной и прямой ядерной угрозе" со стороны США, как Северная Корея, и поэтому у Пхеньяна есть право на самозащиту.

США проводят широкомасштабные военные учения с использованием ядерных арсеналов и готовятся отстранить северокорейского диктатора Ким Чен Ына, добавил дипломат.

Чтобы защититься от американской угрозы, КНДР "стала полноценной ядерной державой, обладающей средствами доставки различных диапазонов, в том числе атомной бомбой, водородной бомбой и межконтинентальными баллистическими ракетам", подчеркнул Ким Ин Рен.

"Вся материковая территория Соединенных Штатов находится в досягаемости наших ударов, и если США попробуют вторгнуться хотя бы на дюйм нашей священной территории, они не избегут сурового наказания в любом месте земного шара", - сказал он.

Ядерное оружие и баллистические ракеты - это "драгоценный стратегический актив", от которого Пхеньян не откажется ни при каких условиях, заявил корейский представитель. Он добавил, что КНДР поддерживает всеобщее ядерное разоружение, но пока США "шантажируют и угрожают" Северной Корее своим ядерным арсеналом, страна не может стать безъядерной.

КНДР не заинтересована в переговорах с США, пока не разработает межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь восточного побережья Америки, сказал CNN неназванный северокорейский чиновник. "Прежде чем мы начнем переговоры с администрацией Трампа, мы хотим четко показать, что КНДР обладает надежными защитными и наступательными возможностями противостоять любой агрессии со стороны Соединенных Штатов", - добавил собеседник телеканала.

Как передает Reuters, заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что Вашингтон не исключает прямых переговоров с Пхеньяном. "Мы фокусируем усилия на дипломатии для решения проблемы, которою представляет КНДР. Тем не менее, мы с нашими союзниками Японией, Южной Кореей и по всему миру должны быть готовы к худшему, если дипломатические усилия провалятся", - сказал американский дипломат.

1 октября госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что Вашингтон пытается наладить диалог с Пхеньяном относительно ракетной и ядерной программ, однако в КНДР не проявляют заинтересованности в этом.