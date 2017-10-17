О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/War/Arms/Nukes/m.264842.html | http://mirror715.graniru.info/War/Arms/Nukes/m.264842.html
Также: Ядерное оружие, Оружие, Война, Азия, США, Политика, Мир

новость КНДР: Ядерная война может начаться в любой момент

17.10.2017
Запуск баллистических ракет в КНДР. Кадр ЦТАК
Запуск баллистических ракет в КНДР. Кадр ЦТАК
Реклама

Ситуация на Корейском полуострове достигла такой стадии напряженности, что ядерная война может начаться в любой момент. Об этом заявил заместитель постпреда КНДР в ООН Ким Ин Рен на заседании комитета Генассамблеи по разоружению, передает The Associated Press.

По словам Ким Ин Рена, с 1970 года "ни одна страна мира не подвергалась такой сильной и прямой ядерной угрозе" со стороны США, как Северная Корея, и поэтому у Пхеньяна есть право на самозащиту.

США проводят широкомасштабные военные учения с использованием ядерных арсеналов и готовятся отстранить северокорейского диктатора Ким Чен Ына, добавил дипломат.

Чтобы защититься от американской угрозы, КНДР "стала полноценной ядерной державой, обладающей средствами доставки различных диапазонов, в том числе атомной бомбой, водородной бомбой и межконтинентальными баллистическими ракетам", подчеркнул Ким Ин Рен.

"Вся материковая территория Соединенных Штатов находится в досягаемости наших ударов, и если США попробуют вторгнуться хотя бы на дюйм нашей священной территории, они не избегут сурового наказания в любом месте земного шара", - сказал он.

Ядерное оружие и баллистические ракеты - это "драгоценный стратегический актив", от которого Пхеньян не откажется ни при каких условиях, заявил корейский представитель. Он добавил, что КНДР поддерживает всеобщее ядерное разоружение, но пока США "шантажируют и угрожают" Северной Корее своим ядерным арсеналом, страна не может стать безъядерной.

КНДР не заинтересована в переговорах с США, пока не разработает межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь восточного побережья Америки, сказал CNN неназванный северокорейский чиновник. "Прежде чем мы начнем переговоры с администрацией Трампа, мы хотим четко показать, что КНДР обладает надежными защитными и наступательными возможностями противостоять любой агрессии со стороны Соединенных Штатов", - добавил собеседник телеканала.

Как передает Reuters, заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что Вашингтон не исключает прямых переговоров с Пхеньяном. "Мы фокусируем усилия на дипломатии для решения проблемы, которою представляет КНДР. Тем не менее, мы с нашими союзниками Японией, Южной Кореей и по всему миру должны быть готовы к худшему, если дипломатические усилия провалятся", - сказал американский дипломат.

1 октября госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что Вашингтон пытается наладить диалог с Пхеньяном относительно ракетной и ядерной программ, однако в КНДР не проявляют заинтересованности в этом.

Оставить комментарий Обсудить
17.10.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Ынакомыслящий

Илья Мильштейн, 18.09.2017

Между тем человечество уже теряет остатки терпения, а в Америке, приближенное к Трампу начальство прямо говорит о том, что дипломатические игры кончаются и слово вот-вот предоставят товарищу маузеру. То есть главе Пентагона генералу Мэттису, который и позаботится о перевоспитании малолетнего вождя.
новость Новости по теме
01.10.2017 Тиллерсон: Мы пытаемся говорить с КНДР, но там не хотят диалога →
25.09.2017 Трамп запретил въезд в США гражданам КНДР и Венесуэлы →
24.09.2017 КНДР распространила кадры атакованных американских самолетов →
23.09.2017 Лавров призвал "остудить горячие головы" и решать проблему КНДР политическими средствами →
22.09.2017 КНДР пригрозила взрывом "мощнейшей" водородной бомбы в Тихом океане →
19.09.2017 Трамп в ООН: Северная Корея может быть полностью разрушена →
17.09.2017 США: Совбез ООН исчерпал все возможности повлиять на Пхеньян →
16.09.2017 Ким Чен Ын заявил о скором создании ядерных сил →
15.09.2017 Северокорейская ракета вновь пролетела над Японией →
12.09.2017 Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР →
Фото и Видео
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
32577
Play own
Московский протест 7 октября
32578
Play own
Новое поколение протеста
32582
Play own
Петербургская акция 7 октября
Реклама
Выбор читателей
новость Фальшивые оппоненты Мединского
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Убита известная журналистка
Дафне Каруана Галиция. Фото: lovinmalta.com
статья Покаяние за "Спящих"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Вайнстин и голливудские нравы
Владимир Абаринов
статья Глядя на гибель Америки
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
РЕКЛАМА
новость Израиль уничтожил сирийскую батарею
Самолет ВВС Израиля. Фото: jpost.com
в блоге Русская реставрация
383
новость Гей рассказал о пытках в Чечне
Максим Лапунов. Кадр трансляции
в блоге Валдайские сирены
383
новость Новые потери вагнеровцев
Гроб Азата Нуруллина. Фото: citeam.org
новость Война ФСБ с СКР: новые подробности
Михаил Максименко. Кадр РЕН-ТВ
новость Telegram оштрафовали
Павел Дуров. Фото из личного твиттера
новость Иск Siemens вновь отложен
Газовые турбины Siemens в порту Феодосии. Кадр видео Reuters
новость Гибель Качиньского: новая улика
Лех Качиньский. Кадр TVP
статья Голос "нации страха"
Виталий Портников
новость Дерипаска грозит Манафорту
Олег Дерипаска. Фото: Википедия
новость В "Матильде" не нашли нарушений
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
новость Акция Павленского в Париже
Акция Петра Павленского в Париже. Фото: Сара Константэн
в блоге "Жизнь налаживается"
383