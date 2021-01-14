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ФСИН 29 декабря объявила Алексея Навального в розыск - в четверг это подтвердили в самом ведомстве. Тюремщики заявляют, что московское управление ФСИН обязано "предпринять все действия по задержанию" политика.

Согласно заявлению ФСИН, "первоначальные розыскные мероприятия" в отношении Навального были начаты 27 ноября.

ФСИН обвиняет Навального в том, что в течение прошлого года он якобы шесть раз не приходил на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Как утверждается, каждый раз его предупреждали о возможности замены условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Отдельно упоминается, что политик не приходил отмечаться с 17 августа по 29 декабря и лишь 23 ноября уведомил ФСИН, что живет в Берлине в Hotel Arabel, где "восстанавливает здоровье". Во ФСИН полагают, что "сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию".

Навальный в среду объявил, что прилетит в Россию в воскресенье и уже купил билет на рейс авиакомпании "Победа". Самолет с Навальным должен приземлиться в московском аэропорту "Внуково" в 19:20. Сторонники будут его встречать - в соответствующем мероприятии в Фейсбуке отметку "Пойду" поставили 1400 человек.

ФСИН еще 11 января обратилась в Симоновский райсуд Москвы с представлением о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" реальным. Заседание суда назначено на 29 января. При этом испытательный срок, назначенный Навальному по этому делу, истек 30 декабря.

Кроме того, Навального могут задержать по уголовному делу о мошенничестве, которое было заведено в конце декабря.

На родине его поджидают и более мелкие неприятности: уголовное дело о "клевете" на ветерана и иски на десятки миллионов рублей от Евгения Пригожина. "Повар Путина" приветствовал намерение Навального вернуться на родину: "Отсиди как человек и выйдешь на свободу с чистой совестью".

Тем временем Следственный комитет отказался проверять жалобы Фонда борьбы с коррупцией в отношении сотрудников ФСБ, отравивших Навального: в главном военно-следственном управлении СК сочли, что в заявлениях ФБК нет "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления" в действиях чекистов.

Не отстают силовики и от остающихся в России соратников Навального. Любовь Соболь получила статус обвиняемой в уголовном деле о проникновении в квартиру тещи одного из отравителей Навального - сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. А в телефоне главы предвыборного штаба Соболь (она собирается выдвигаться в Госдуму) Ольги Ключниковой, отсидевшей 7 суток после задержания у дома Кудрявцева, в телефоне нашли жучок.