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Также: Общество, Право, Политика, Россия, Спецслужбы, Террор, Химическое оружие, Происшествия, Оружие, Война | Персоны: Алексей Навальный, Евгений Пригожин, Юлия Галямина, Владимир Путин, Любовь Соболь

статья Рейс в один конец

14.01.2021
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ФСИН 29 декабря объявила Алексея Навального в розыск - в четверг это подтвердили в самом ведомстве. Тюремщики заявляют, что московское управление ФСИН обязано "предпринять все действия по задержанию" политика.

Согласно заявлению ФСИН, "первоначальные розыскные мероприятия" в отношении Навального были начаты 27 ноября.

ФСИН обвиняет Навального в том, что в течение прошлого года он якобы шесть раз не приходил на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Как утверждается, каждый раз его предупреждали о возможности замены условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Отдельно упоминается, что политик не приходил отмечаться с 17 августа по 29 декабря и лишь 23 ноября уведомил ФСИН, что живет в Берлине в Hotel Arabel, где "восстанавливает здоровье". Во ФСИН полагают, что "сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию".

Навальный в среду объявил, что прилетит в Россию в воскресенье и уже купил билет на рейс авиакомпании "Победа". Самолет с Навальным должен приземлиться в московском аэропорту "Внуково" в 19:20. Сторонники будут его встречать - в соответствующем мероприятии в Фейсбуке отметку "Пойду" поставили 1400 человек.

ФСИН еще 11 января обратилась в Симоновский райсуд Москвы с представлением о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" реальным. Заседание суда назначено на 29 января. При этом испытательный срок, назначенный Навальному по этому делу, истек 30 декабря.

Кроме того, Навального могут задержать по уголовному делу о мошенничестве, которое было заведено в конце декабря.

На родине его поджидают и более мелкие неприятности: уголовное дело о "клевете" на ветерана и иски на десятки миллионов рублей от Евгения Пригожина. "Повар Путина" приветствовал намерение Навального вернуться на родину: "Отсиди как человек и выйдешь на свободу с чистой совестью".

Тем временем Следственный комитет отказался проверять жалобы Фонда борьбы с коррупцией в отношении сотрудников ФСБ, отравивших Навального: в главном военно-следственном управлении СК сочли, что в заявлениях ФБК нет "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления" в действиях чекистов.

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Не отстают силовики и от остающихся в России соратников Навального. Любовь Соболь получила статус обвиняемой в уголовном деле о проникновении в квартиру тещи одного из отравителей Навального - сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. А в телефоне главы предвыборного штаба Соболь (она собирается выдвигаться в Госдуму) Ольги Ключниковой, отсидевшей 7 суток после задержания у дома Кудрявцева, в телефоне нашли жучок.

Сергей Медведев, политолог, писатель

Те, кто заказывал его отравление, думали, что распоряжаются временем. Они заморозили историческое время в России, дав нам Путина навсегда (с ним или без него), и думали отправить в безвременье Алексея - не удалось на тот свет, так в бессрочную эмиграцию, по стопам Ходорковского. И то, что сейчас делает Навальный, - это запуск часов, он вырывает Россию из глубокой заморозки, из новогоднего дурмана, из вечного путина, создает событийность самим актом своего возвращения, самой даже покупкой билета, заставляет определяться Кремль, силовиков, всех нас. Это сильный жест, независимо от того, что за ним последует - блокировка рейсов "Победы", экстренная посадка в Минске, арест во "Внуково", триумфальное прибытие в Марьино - это возвращение российской политики из лимбо, из небытия.

https://www.facebook.com/sergei.medvedev3/posts/10224905619456058

Александр Морозов, философ, публицист

Воздержимся от банальных призывов не ехать. Раз этот великий человек принял такое решение. И совершает шаг в невозможное. Он принял решение вернуться в "то, чего нет", т.е. в полное отсутствие пространства. Нет ничего: ни пространства, ни самолета, ни аэропорта. Тоннель из одной галактики в другую - исчез, закрылся. Навальный движется и своей траекторией формирует все это отсутствующее: и гейт, и коридор, и место приземления, и в общем-то - в политическом отношении - целую страну, исчезнувшую ранее с карты.

https://www.facebook.com/amoro59/posts/10218812414645910

Виктор Шендерович, писатель, публицист

Странная картина, не правда ли?
Главе государства, бессменному лидеру страны, объекту поклонения миллионов своих сограждан, символу огромной империи противостоит человек без имени, жалкий уголовник, растратчик, расхититель леса...
И глава государства дрожит на наших глазах мелкой дрожью и запугивает этого человека без имени, пытаясь предотвратить его возвращение в страну...
Объяснение этого сюжета - совсем простое. Навальный - это не кировский, а Бирнамский лес (см. пьесу "Макбет"). Почувствуйте разницу.
Перед нами разворачивается совершенно театральная история. Навальный для Путина - воплощенный ужас приближения кары. И чем бы ни закончился этот сюжет, он не может не впечатлять.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3791275180941197&id=100001762579664

Александр Скобов, публицист, бывший политзек

Смертельный номер. Навальный возвращается в Россию. Значит ли это, что он будет немедленно арестован? Не факт. Есть вероятность того, что путинские жандармы так раздухарились, будучи уверенными в том, что он не вернется. А над отсутствующим Навальным, над виртуальным Навальным можно изгаляться как угодно. Решатся ли они так поизгаляться над живым Навальным?

В любом случае Навальный ставит их в крайне неудобное положение. Смешивает им все карты. И да - предельно рискует. Готов идти на посадку, рассчитывая на то, что это само по себе будет сильнейшим ударом по режиму. Уважуха.

https://www.facebook.com/alexander.skobov/posts/3818107358250449

Александр Рыклин, публицист, политактивист

Более чем вероятный арест Навального прямо на прилете не отменяет того факта, что все оставшиеся до воскресенья дни Навальный будет постоянно увеличиваться в размерах, а Путин становиться все меньше и меньше...

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3927166494013398&id=100001602582009

Олег Козловский. Фото Граней.Ру
Олег Козловский, сотрудник Amnesty International

Очевидно, Навальный решил возвращаться именно сейчас, потому что понял, что еще немного - и ему заменят условный срок на реальный, объявят в розыск по новому делу о "мошенничестве с донатами" или еще под каким-то предлогом окончательно закроют возможность остаться в России на свободе.

Расчет Кремля простой и уже многократно опробован: "Пока человек за границей, даем ему ясно понять, что здесь его сразу ждут наручники и камера, и он остается там, для своей и нашей безопасности".

А вот решатся ли они его реально сажать, еще неизвестно: до сих пор больше чем на административные аресты их не хватало. Вот Алексей и решил поднять ставки: "Изгнанником я становиться не буду. Или закрывайте меня, или сдавайте назад".

Главный фактор здесь, конечно, общественная реакция. Если Кремль поймет, что преследования Навального только повышают его популярность, то предпочтет тихо все спустить на тормозах. Если нет, то решение посадить его уже совсем не выглядит как фантастическое (раз уж убивать не побоялись).

https://www.facebook.com/kozlovsky/posts/10223422367577658

Б. Акунин, писатель. Фото Граней.Ру
Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), писатель

У Кремля, насколько я понимаю, тут есть три варианта.
Детский: Не пущать. Срочно ухудшить статистику по эпидемии и закрыть страну или устроить еще что-то в этом роде.
Подростковый: Схватить и посадить - неважно, в день прилета или малость погодя.
Взрослый: Терпеть эту занозу и дальше, потому что страна большая и все равно всегда будет существовать настоящая, немарионеточная оппозиция.
Первый вариант выставит Кремль на посмешище.
Второй создаст большую и постоянную проблему: для мира в России отныне будет только два имени - Ужасный Диктатор и Прекрасный Борец за Свободу, томящийся в GULAGе.
Третий вариант предполагает отступление от курса на тотальность политического контроля и потому весьма маловероятен. Система для этого совершенно не приспособлена.

В любом случае Алексей Навальный совершает сильный и красивый поступок. Я очень надеялся, что этого не произойдет. Очень жалко жену Юлю и детей.

https://www.facebook.com/borisakunin/posts/1834017936748211

Григорий Юдин, социолог

Алексей Навальный - настоящий российский патриот, и никаких сомнений в том, что он продолжает жить и действовать в России, у меня никогда не было. Тут обсуждать нечего. И возвращается он уже в совершенно другом статусе - политика с мировым именем и резко выросшей общероссийской известностью. Так что объективно его позиции за последние полгода усилились.

При этом я полагаю, что Навальному потребуется что-то вроде перезагрузки посыла. Сейчас он впервые получил возможность напрямую разговаривать с десятками миллионов человек, которые раньше про него вообще либо почти не знали... Главный вопрос - найдет ли он, что им сказать во время этого открывшегося окна общественного интереса. Если он останется "тем парнем, которого то ли отравили, то ли он сам отравился" - то в деполитизированной России к этому быстро потеряют интерес, появятся другие скандалы. Но если он начнет говорить о том, что реально беспокоит эту новую для него аудиторию на повседневном уровне, и говорить на понятном ей языке - он может быстро занять нишу, которая сейчас открыта.

Вот это сейчас главный вызов, а не то, что будет делать Кремль. Кремль уже все что мог сделал. Без толку.

https://www.facebook.com/greg.yudin.7/posts/3526792980773592

Лев Рубинштейн
Лев Рубинштейн, поэт, публицист

Алексей возвращает основательно обессмысленному слову "патриотизм" нормальное, человеческое и внятное содержание.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3953869831290395&id=100000022518126

Александр Иличевский, писатель

В любом случае Навальный сейчас отправляется в бессмертие. При любом исходе. Такого история не забывает. Она может забыть эпоху, но не такой поступок.

https://www.facebook.com/alexander.ilichevsky/posts/3743516829002311

Олег Газманов, поп-исполнитель

На мой взгляд, А. Навальный делает умный ход. После выборов в штатах «западу» его выгодно прикончить и обвинить в этом ВП. А в РФ будет жив даже в тюрьме...

https://twitter.com/OlegGazmanov/status/1349439201700409344

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
14.01.2021
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Виталий Портников

Больное место

Виталий Портников, 14.01.2021

Навальный тем и опасен, что не покушается на политическую сущность режима, как Немцов, но зато постоянно доказывает, что созидатели скреп - не созидатели никакие, а самые обыкновенные растратчики, наперсточники, жулики. Что никаких "скреп" нет, а есть гаражные кооперативы, превратившиеся в дворцы и яхты. И скреподержателям это сильно обидно, прямо до "Новичка".
Гарибальди входит в Рим

Обратный подвиг

Борис Соколов, 12.01.2021

Алексей Навальный возвращается в Россию 17 января. Кремль лихорадочно искал способы этому помешать: новое уголовное дело, попытка заменить давно истекший условный срок на реальный. В бункере беспокоятся не зря. История знает немало случаев, когда лидеры оппозиции или свергнутые правители триумфально возвращались из-за границы. Борис Соколов выбрал шесть таких примеров.
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