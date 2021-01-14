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История с объявлением Алексея Навального в федеральный розыск - это, пожалуй, один из самых фантасмагоричных эпизодов в истории российской бюрократии, великой, ужасной и тупой. Отравить фигуранта, разрешить ему выезд на лечение высочайшим повелением, а потом объявить в розыск за то, что фигурант "уклоняется от контроля", так как давно выздоровел и не приезжает. При этом слить эту безумную информацию ровно тогда, когда фигурант федерального розыска собрался сделать то, что от него требуется, - прибыть в родные пенаты для соответствующего контроля. И, может, даже со справкой, что "все признаки болезни" не прошли к моменту необходимой явки к товарищам из ФСИН.

Понятно, что такая информация появляется только для того, чтобы товарищ, имя которого нельзя называть, крепко задумался, стоит ли менять немецкий комфорт на российскую тюремную камеру - а если уж в Кремле решат, то упрячут, и никаких массовых протестов не будет, и никакая Ангела Меркель не поможет. Вор, как известно, должен сидеть в тюрьме.

Вот с этой самой фразы и продолжим анализ того, почему Навальный вызывает такое раздражение кремлевской общественности и лично того, кто не произносит его имени. Ведь если присмотреться к политическим взглядам "берлинского пациента", то в Кремле вряд ли должны считать, что он стремится разрушить сверкающую Россию, неутомимо выстраиваемую Путиным, - вспомним хотя бы "Русские марши" и "Крым - не бутерброд".

Но вот это вот "вор должен сидеть в тюрьме". Навальный тем и опасен, что не покушается на политическую сущность режима, как Немцов, но зато постоянно доказывает, что созидатели скреп - не созидатели никакие, а самые обыкновенные растратчики, наперсточники, жулики. Что никаких "скреп" нет, а есть гаражные кооперативы, превратившиеся в дворцы и яхты.

И скреподержателям это сильно обидно, прямо до "Новичка". Потому что им на самом деле совершенно все равно, в какой России воровать - с традиционными браками и с Крымом или с нетрадиционными партнерствами и без Крыма. Просто в стране с традиционными браками, как известно, воровать сподручнее - вот они и воруют, а с любовником можно и в Куршевель смотаться, делов-то. И Крым лучше забрать и разворовать, чем не забрать и не разворовывать, это и школьник понимает. Точно так же и с остальным украденным и разворованным. Отсюда же - жгучее желание забрать Украину с Беларусью: почему их должны разворовывать какие-то Коломойский с Лукашенко, а не мы сами? Это Навальный думает, что Крым не бутерброд. Как раз бутерброд, потому что его можно сожрать и не поперхнуться.

Но никто не должен думать о них так. И любой, кто будет рассказывать о них как о банальных жуликах, обречен на классовую ненависть скреподержателей - вне зависимости от политических взглядов обличителя. Потому что они, похоже, и сами поверили, что совершают все свои преступления ради России, а не ради бабла. И хотят, чтобы все остальные думали так же.