"А любая нацистская сволочь должна знать: уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать!" Этим возгласом Соловьев завершает украинскую тему и вечер в целом.

Дмитрий Куликов: "Никакого другого режима кроме преступного на Украине быть не может! Потому что там есть два инструмента. Один - это бандеровские банды. В их существовании заинтересован Запад, особенно США. Пока есть эти 50-60 тысяч вооруженных подонков, никакое украинское правительство не повернет в сторону России - их просто переубивают. А другой инструмент - это суды и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины)".

Соловьев, побагровев, орет на украинского гостя Вадима Трюхана: "Кто кричал на Майдане "москаляку на гиляку!"? Кто кричал? Отвечайте! По-русски понимаете? Русский не забыли еще?.. Вы американская марионетка, жалкая и ничтожная!"

Политолог Дмитрий Куликов: "Запад думает об одном - как сохранить Украину в качестве антироссийского средства? Потому что никакого другого смысла в существовании этой несчастной страны для хозяев нет".

Дискуссия у Соловьева перешла на Украину. Разгорелся спор о национальном происхождении Порошенко. Победил вроде бы Константин Затулин, утверждающий что Порошенко на самом деле Вальцман.

Соловьев (внушительно): "Наш народ очень умный".

Как-то тревожно за народ.

Соловьев вспоминает о предвыборной кампании 2016 года в Америке: "Трампа ни разу не поймали на вранье - и это было очень важно".

Ну и ну. Интересно, что такое в представлении Соловьева быть пойманным на вранье.

Профессор ВШЭ Олег Матвейчев: "Либералы, протестники, все эти враги России - они будут поддерживать Грудинина, чтобы Путин набрал поменьше".

Соловьев (задумчиво): "Вот за что я люблю такие программы? За то, что они возвращают избирателя в политику".

А я в простоте душевной думал, что он свои программы совсем за другое любит.

Разговор пошел о президентских выборах в России - главным образом о финансовых отчетах кандидатов. Соловьев (прочувствованно): "Меня одно волнует - люди врать не должны".

Никонов: "Американская элита страдает неадекватностью. Это видно из сегодняшнего выступления Грега..."

Грег Вайнер, в девичестве Григорий Винников, - жуликоватый турагент-эмигрант, часто ошивающийся в соловьевской студии.

Вячеслав Никонов: "У России действительно есть такая историческая миссия - обламывать амбиции претендентов на мировое господство: Наполеона, Гитлера, а теперь Соединенных Штатов".

Сергей Михеев (в ответ на чье-то упоминание о Крыме): "Ничего никому возвращать мы не будем - а может, и еще чего-нибудь возьмем!"

Соловьев (сокрушенно): "Америка составляет списки (российских граждан, подлежащих санкциям) с членами семей. С членами семей! Это сталинские методы! Это позор для той Америки, которую мы знали!"

Политолог Сергей Михеев уверяет, что Америка по сравнению с Россией не так уж сильна: "Еще Лев Толстой в "Войне и мире" говорил устами князя, что число пушек неважно, а главное - дух войска". Соловьев (одобрительно): "В штыковую опрокинем, если надо будет!"

Андрей Сидоров, профессор факультета мировой политики МГУ: "Американская экономика развивается очень динамично. Правда, на мой взгляд, она перегрета, но я не экономист".

Вячеслав Никонов: "Откуда в Америке такая антироссийская истерия? Потому что она проигрывает информационную войну. А почему она ее проигрывает? Потому что говорить правду легко и приятно, что мы делаем в этой студии (благожелательно скалится)".

Соловьев (Жириновскому): "Так чего ж они (американцы) такие пугливые, так нас боятся?" Жириновский (неожиданно): "А как не бояться, глядя на тот террор, что мы развернули?!" Соловьев (опешив лишь на секунду): "А тот террор, который они развернули?.. И вообще давайте ближе к 2018 году".

Соловьев начал свой вечер. "У нас в стране Америку считают врагом только 68 процентов населения. Так что все эти разговоры об антиамериканской пропаганде - это все ерунда".

Киселев как кинокритик: "Новая российская кинокартина "Движение вверх" стала самой кассовой среди отечественных фильмов за всю историю. Фильм продолжает триумфальное шествие в кинотеатрах, не сбавляя оборотов. Люди идут по второму и третьему разу: дети, молодежь, семьями, с друзьями, с родителями, с бабушками и дедушками. В залах слезы и хохот, страх и восторг... "Движение вверх" - совместный продукт телеканала "Россия 1" и студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова. У тех, кто не успел, шанс сходить в кино еще есть".

Репортаж "Вестей недели" из Пхёнчхана: "Северокорейского флага мы здесь не нашли, а вот российский уже убрали. По требованию МОК российские флаги убрали со всех олимпийских объектов. "Жаль. Зимняя Олимпиада без вашего флага... Мы бы хотели, чтобы эта Олимпиада объединяла людей", - говорят в Южной Корее".

Киселев (саркастически): "Макрон выступил за ужесточение контроля за информацией в сети. Инструмент - новый закон, который позволит контролирующим органам Франции требовать от интернет-ресурсов подтверждать "идентичность авторов и тех, кто за ними стоят". Ну, что же, все вполне авторитарно. Но как же еще отстаивать либерализм? Не через свободу же слова? Ура, Франция!"

Лютует Франскомнадзор...

Киселев: "Штатам нужно постоянно задирать Северную Корею, чтобы та огрызалась, а американцы указывали на нее пальцем: мол, смотрите, какая ужасная, да еще недемократичная страна. Штатам нужно грозить Северную Корею уничтожить. А для той перед лицом таких угроз единственный способ защитить себя - создать ракетно-ядерный комплекс для возмездия с неприемлемым для США ущербом. Ким Чен Ын сделал ровно то, что хотел. Он навязал Дональду Трампу свою игру, одержал промежуточную победу и продолжает владеть инициативой. Неудивительна в этой связи оценка происходящего от президента Путина... "Я думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу... Он абсолютно грамотный и зрелый уже политик", - считает Путин. И вот почувствуйте разницу. Дональд Трамп Ким Чен Ына иначе как пренебрежительно "человек-ракета" не называет... Но при этом сам выглядит смешно и беспомощно. Путин оценивает северокорейского лидера совсем иначе... Все культурно".

"В Америке процветает явление, которое я бы назвал злокачественной журналистикой, - сообщает Киселев. - Мало того что она сама питается фальшивыми новостями и других ими пытается кормить, так еще у нее и антироссийская прошивка. Финансово это выгодно. Аудитория клюет на страшилки, отсюда и рейтинги, а военно-промышленный комплекс США получает шальные заказы, опять же рабочие места. Все в шоколаде. Понятно, что те журналисты, которые не готовы участвовать в этой круговой поруке, объявляются врагами. Инструментов против них в США много. Один из них - объявить иностранным агентом".

Киселев (возмущенно): "Америка буквально живет посягательствами и склонностью к неоправданному насилию. Главная жертва посягательств и объект насилия - президент Дональд Трамп. Над ним издеваться - и беспринципно - там можно, это даже хороший тон".

Киселев: "Вообще "письмо ста женщин", опубликованное во французской газете Le Monde, стало фактором в цивилизационной дискуссии и попыткой возвратить западное общество к здравому смыслу... Все уверенно и сбалансировано. И даже сильно и с верой в женское. Конечно же, у Катрин Денев сразу же появилось много врагов-феминисток, но есть и те, кто поддержал ее. "Благословенным" письмо назвал экс-премьер Италии Сильвио Берлускони и добавил, что "женщины счастливы, когда их пытаются соблазнить мужчины". А что не так?"

Ссылка в этом контексте на моральный авторитет Сильвио Берлускони - это просто находка.

Киселев (с горькой иронией): "Лос-Анджелес собрал звезд Голливуда на ежегодную церемонию вручения престижной кинопремии "Золотой глобус". Обычно красная ковровая дорожка - смотр высокой моды и пиршество всей цветовой гаммы. Собственно, так было все годы. В 2018-м цвета не было - все вышли в черном. И не потому, что черный возвращается, а потому, что он как отсутствие цвета был выбран как символ коллективного протеста против сексуальных домогательств. Вот что модно. И вот что сильнее красок жизни".

Еще один анонс Киселева: "Что такое американская злокачественная журналистика?" Интересно будет узнать и сравнить.

Оказывается, "подцепил валаамку" - это выражение местных монахов, обозначающее душевную привязанность к обители. Юмор вполне такой мирской.

Украинская тема в "Вестях недели": "Инфекции, которые считают вакциноконтролируемыми, на Украине, очевидно, полностью вышли из-под контроля. Количество привитых людей в стране чуть более 40 процентов, это уровень африканских стран. Не хватает вакцин от полиомиелита и менингита, а теми, что есть, люди отказываются прививаться из-за низкого качества. Те, у кого есть деньги, предпочитают выезжать в специальные туры в Европу, чтобы привить себя и детей. Хоть тут безвиз пригодился. Впрочем, специалисты считают: эти эпидемии только первые звоночки".

Перед перерывом Киселев анонсирует следующие сюжеты, в том числе о Путине на Валааме, и обещает рассказать, что значит "подцепить валаамку". Не знаю, как кому, а мне в этом видится какая-то неуместная игривость.

Репортер "Вестей недели" ведет расследование: "Вопрос: кто их предоставил террористам? Информация к размышлению: крупнейшим парком дронов (7 тысяч единиц), а значит, и богатым опытом их использования обладают США... Мощными технологиями использования ударных беспилотников владеет и Израиль. Еще совсем недавно там принимали на лечение раненых боевиков "Джебхат-ан-Нусры" (запрещена в России)".

Киселев (с тревогой): "Похоже, наступает новая эпоха. В руках террористов оказалось совершенно новое оружие - ударные беспилотные летательные аппараты - дроны. И, похоже, здесь опять американцы. Нет, это не политическое решение Белого Дома или Конгресса. Это бесконтрольные американские генералы на просторах Сирии ищут новых приключений".