Соловьев укоризненно обращается к украинскому гостю Вадиму Трюхану: "Вместо того чтобы судить Турчинова, судить Порошенко, судить вооруженные силы, которые ведут войну на Донбассе, вы молчите!.. А за малайзийский "Боинг" вы отвечаете - потому что вы по жадности пустили его через свою территорию! Читайте Международный воздушный кодекс!" Трюхан: "А вы читайте доклад международной следственной комиссии!" Соловьев (гордо): "А вашу писульку мы и смотреть не будем!"

Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Ukraina.ru (мрачно): "Украина - это большая, сильная, опасная страна, за которой стоит весь так называемый Запад... Там вырастет новое поколение бойцов, у которых пена изо рта будет идти при слове "Россия". А у нас, к сожалению, этого не понимают, говорят о какой-то дружбе".

Бывший депутат Рады Елена Бондаренко (прочувствованно): "Мы должны думать о том, как избавить Украину от тех людей, которые фактически убивают украинцев и портят отношения с россиянами".

Соловьев (горько): "Нам-то в конце концов на них наплевать - лишь бы они не говорили, как они готовы с нами воевать и сколько жизней украинских они готовы положить".

Соловьев (как бы в изумлении): "Появляется какой-то Курт Волкер. А он тут вообще при чем? Где Украина и где Америка?"

Ну да. Не то что Сирия, которая у России под боком.

Соловьев сообщает, что недавно некая ассоциация юристов (не имеющая ни малейшего отношения к России) по поручению ЕС провела анализ украинской конституции и пришла к выводу, что Крым как автономное образование имел право провести референдум и отделиться от Украины.

Видно, в Брюсселе эту грамоту припрятали - но Соловьев разузнал.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Марков: "Я думаю, нам вообще нет смысла говорить о том, что происходит на Украине". Неожиданно трезвая мысль. Однако затем он говорит долго и увлеченно - и даже обижается, когда Соловьев вставляет что-то от себя. Смысл его речи нехитрый: наши (российские) руководители - это нормальные мужики, которые держат свое слово, а там жулики, которые все равно кинут, так что лучше бить первыми.

Как капитана Гаттераса отклоняло на север, так соловьевские игрища стремятся к Украине. Соловьев (он явно в хорошем настроении): "Так признает Киев минские соглашения или нет? Не поймешь. Вот вы можете перевести на русский слово "тю!"? Нет? Вот это такая украинская, суржиковская логика".

Сенатор Франц Клинцевич: "Тут, кроме меня, собрались лучшие в стране политологи. Я себя к ним не отношу. Но я поступлю как математики, которые говорят: если хочешь решить задачу, упрости ее - и тогда получишь ответ".

Простой с виду мужик - а как рубит в математике.

Вячеслав Никонов: "Я недавно был в Тегеране и проходил там мимо здания американского посольства - зловещего, пустого с 1979 года..."

Что же он такой впечатлительный. Вон дедушка в 1940 году и в Рейхсканцелярию захаживать не боялся.

Соловьев (показав, что собирается пошутить): "Во время рекламы никто из либералов не пострадал! (Переждав смех.) Это значит, что мы тут с уважением относимся к истинным либералам, но не любим тех, кто извращает либеральную идеологию".

Семен Багдасаров (с воодушевлением): "Дай бог, чтобы американцы туда (в Корею) влезли! Это будет вторая Корея, о которой мечтал Иосиф Виссарионович Сталин! Дай бог, чтобы это произошло!"

Соловьев (с тонкой улыбкой): "А некоторые даже не знают, как слово пишется: то Ирак, то Иран". (Общий смех.) Ободренный Соловьев продолжает: "Вот за что люблю эту шутку: ее можно сто пятьдесят шесть раз рассказывать - и все равно к месту!"

Он, оказывается, не только лучший интервьюер, но и лучший юморист.

Соловьев открывает вечер таким наблюдением: "Нобелевскую премию мира присудили какой-то организации, борющейся за запрет ядерного оружия. Но на самом деле за мир борются наши ВКС в Сирии".

Не тем, значит, дали.

В серии региональных сюжетов "Вести недели" сегодня рассказывают о Камчатке. В репортаже не обходится без военно-патриотического элемента. Некая местная жительница вспоминает, что, когда во время Крымской войны англичане и французы попытались высадиться на полуострове, там был один коряк, который сорок медведей убил, - и он интервентов хватал и кричал нашим солдатам: "Стреляйте! Стреляйте!"

Киселев (восторженно): "Мы всей семьей сходили на новый российский блокбастер "Салют-7". Это реально крутая картина. 1985 год. Советская орбитальная станция подбита метеоритом. Американцы, как обычно, тупо пугают мир катастрофой, а сами посылают туда экспедицию, чтобы все украсть. Наши спешат на помощь. Начинается гонка. Любовь? Есть и любовь".

Киселев скромно и достойно сообщает о том, что "Вести недели" получили "ТЭФИ", и добавляет: "Интерес к нашей программе растет и за рубежом, поэтому нас теперь можно смотреть в YouTube с английскими субтитрами".

Полдела сделано - осталось только CNN и всех прочих там запретить.

Киселев (сурово): "Америка готова действовать... как будто никого вообще нет на этой планете кроме США и Северной Кореи и как будто бы все с чистого листа, перечеркивая весь предыдущий опыт человечества. Жуткая история. Трамп ведет себя как молодой политик. Молодой в смысле "зеленый", горячий и вспыльчивый, не обремененный ни знаниями, ни выдержкой. Да, собственно, он как политик и есть молодой - ведь до Белого Дома он никогда не работал на государственных должностях, а его сферой интересов были недвижимость, индустрия развлечений и игорный бизнес. Похоже, сейчас этот опыт Трампа планету и отягощает. Выглядит все словно дурная игра, американская рулетка, только стрелка вдруг может указать на ядерную войну".

Вот ведь кем Трамп-то оказался при ближайшем рассмотрении. Сука какая, товарищи.

Отталкиваясь от массового убийства в Лас-Вегасе, Киселев пускается в длинный и страстный монолог об Америке и ее нравах: "Это все та же американская простота. Вот в 2011 году по ложному навету арестовали Доминика Строс-Кана, не дали французам избрать того президента, кого они хотели. Продолжают оккупировать Германию и Японию. В Сирии пособничают террористам из псевдохалифата. Устраивают шмон в нашем консульстве в Сан-Франциско". Ну и много еще в том же духе.

В дежурном комментарии на украинскую тему Киселев произносит замечательную фразу: "Не станем перегружать вас сутью, ибо это бессмысленно". Прямо эпиграф к программе.

Киселев: "Поскольку исследование Мединского имеет патриотическую, как сейчас модно говорить, модальность, наши либералы-западники - и в Академии, и в экспертном совете ВАКа - сочли текст неприемлемым и даже обозвали смешно - "лженаукой". Прямо как в советские времена: если диссертация не опиралась на марксизм, то научной ценности не имела. Сейчас у наших либералов та же маргинальность, но с точностью до наоборот: нет научной ценности, если нет опоры на западный либерализм. Точка. Далее что? Верно. Травля. Именно травля - типичная, как в самые жесткие советские годы, и развернулась сейчас против Мединского".

"На мой взгляд, диссертация Мединского очень интересна и актуальна", - уверенно говорит Киселев. Ну и какой там еще экспертный совет ВАК.

Киселев горестно повествует о том, что на могиле Березовского в Лондоне до сих пор стоит деревянный крест и выглядит она бедновато. "Миллиарды, вывезенные из России, ушли на какие-то "операции", диверсии, организации, движения, сайты, фильмы и СМИ, сконструированную аналитику, разные "пшики" и проворных людишек, паразитировавших на слабостях Березовского", - сетует благородный Дмитрий Константинович.

"Вести недели": "Анастасия Мингачева - учитель русского языка и литературы в многопрофильном лицее небольшого Димитровграда... Русской славистике она учит шестиклассников и ребят из десятых классов... "Если ты интересный учитель, для своих детей ты будешь всегда в приоритете", - уверена Анастасия".

Что же у нее самой "в приоритете"? Вроде не "русская славистика".

Сюжет "Вестей недели" о встрече президента с педагогами озаглавлен так: "Путин считает народ самым главным действующим лицом в истории".

Лукавит, наверно, из скромности.

И Киселев заключает: "В общем, чуши на Западе и в США о Путине много. Там просто не справляются внутри себя с Путиным, его интеллектом, его спортивной формой, его чувством юмора, его скоростью и способностью осваивать все новое и новое, будь то новые виды спорта или новые мелодии для фортепиано, на котором играть он начал совсем недавно, но продолжает учиться".

Киселев переходит на утонченный сарказм: "Колоссальный выпад от CNN - мол, совсем жуткое преступление Путин делает, когда сидит расставив ноги. Особенно эта мужская манера в Путине угнетала Хиллари Клинтон. Экс-госсекретарь трактовала эту позу Путина, как будто бы он говорил ей: "Я возьму то, что я хочу", - заявляет CNN. Рассказывая об этом, ласкающая свои комплексы Хиллари Клинтон даже пыталась изобразить позу Путина. Если бы я был на месте ведущего рядом с ней, то уж точно крикнул бы: "Ради Бога, Хиллари, только не раздвигайте ноги!"

Киселев продолжает возмущаться: "А вот из свежего номера вроде бы солидного американского журнала Foreign Policy. Как там изворачивают сильное лидерство Путина! "Все это сильное лидерство и возвращение к традиционным ролям приводит к тому, что мизогония (так!), которая уже присутствовала в обществе, обострилась", - пишет издание. Мизогония - синоним женоненавистничества. Это про Россию, где 8 марта чуть ли не главный праздник в году".

Киселев: "7 октября Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Жизнь его - настоящее служение России... На Западе к Путину, как всегда, двойственное отношение. Люди за пределами сферы профессионально зловредной политики и вне русла заведомо ядовитых СМИ очень доброжелательны. Например, граффити в Барселоне, Берлине и Париже - с поздравлениями. Или модель мотоциклетной куртки "Путин", которую к дате презентовали британские дизайнеры... Понятно, что есть и привычный вал грязного мусора, которым, пользуясь датой, Путина пытаются обложить. Главные мастера здесь - якобы эксперты из всевозможных американских фондов... У России сильный лидер. Ослабив его, ослабим и Россию... Вот пресса и гребет мусор в сторону Кремля. И в чем только Путина ни винят... Bloomberg - о 65-летии: "Он подошел к этой отметке, находясь в удивительно уязвимой позиции. Уязвимость Путина было бы сложно определить, если бы власти сами не указывали на нее своими неумелыми действиями". Какая-то сумбурная ахинея. Какая уязвимая позиция? И какие неумелые действия? Рейтинг Путина на начало октября для планеты просто чемпионский. Уровень доверия Путину среди россиян - 81%. И плевать они хотели на какой-то Bloomberg!"

Киселев о ситуации в Сирии: "Как видим, интонация Минобороны России (в отношении американцев) становится все более уверенной, а намеки - все прямее: будем "мочить".

Далее радостный репортаж: "Но главное - пусть и не озвученная официально, но просочившаяся в прессу информация о принципиальной готовности Эр-Рияда закупать российские зенитно-ракетные системы С-400. Еще недавно казалось, что такое невозможно".

Так вот какая ты, мирная гармония.

Киселев: "Путин таким образом продолжает линию на поиск мирной гармонии на Ближнем Востоке с учетом баланса интересов всех стран региона. Это политика явна успешна: ведь Россия сейчас единственная страна в мире, у которой хорошие отношения и с Саудовской Аравией, и с Ираном, и с Израилем, и с Турцией, и с Ираком, и с Сирией. И все связывают именно с Москвой надежды на мир и процветание".

"Скандал недели: что будет с докторской диссертацией Мединского? Победит ли научный разум? Это я, Дмитрий Киселев, - "Вести недели".

После Мединского у Соловьева стали вспоминать о воссоединении Германии в 1990 году. Почти все, не исключая либерала Бориса Надеждина, сошлись на том, что Советский Союз в лице Горбачева сильно продешевил - надо было ГДР подороже продать, а то и не уступать вообще. Иную точку зрения высказывал только польский журналист Якуб Корейба - но ему спуску не давали. Экономист Михаил Делягин сказал зарубежному гостю: "Да помолчи уже, трепло бесстыжее". А Соловьев обратился к нему - и ко всем полякам - с таким увещанием: "Вы когда-то пошли с Гитлером и хапанули с Гитлером. Не забывайте об этом".

Соловьев (с задушевной интонацией): "А воруют в ведомстве много?" "Да нет", - чуть подумав, отвечает министр культуры.

Соловьев (с праведным гневом): "Значит, ваши противники пошли путем Лысенко. Это же догматизм, который убивает науку". Мединский (горько, но с достоинством): "Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно". Соловьев: "Но кто эти люди?" Мединский (со слабой улыбкой): "А вы проведите журналистское расследование". Соловьев (решительно): "Да, я об этом думаю. Потому что в этой истории для меня очевидны элементы заказа".

Далее Мединский разъясняет суть конфликтной ситуации: "Мои оппоненты пытались отыскать у меня плагиат, но это у них не получилось. Тогда они стали предъявлять претензии к моей методологии. А методология у меня простая - я все рассматриваю не абстрактно, а с точки зрения национальных интересов государства. Они говорят: нет, так неправильно, надо с позиций какого-то абстрактного историзма. Я спрашиваю: это что же - с позиций какого-то другого государства?"

Наконец доходит до главного. "Что это у вас такой грустный вид? - участливо спрашивает Соловьев. - Неужели из-за той кампании, которая ведется против вас?" Мединский (вид у него в самом деле несколько подавленный) отвечает в том духе, что кампания его не волнует нимало. Начала ее, говорит он, "группа безработных бездельников из "Диссернета", а диссертацию одобрили три ученых совета, в том числе в МГУ (тут, кажется, есть преувеличение, но ведь объективной истории, как известно, не бывает). О мнении экспертного совета ВАК он предпочитает не упоминать.

Мединский: "Спасибо товарищу Силуанову Антону - он проявил обеспокоенность состоянием цирка в Пензе".

Есть же у нас неравнодушные люди.

И вот гвоздь программы - в гостях у Соловьева министр культуры Владимир Мединский. Диалог начинается так. "Зачем государству культура? Что это дает?" - глубокомысленно спрашивает ведущий. "Это очень правильный вопрос", - задумчиво молвит министр.



Евгений Сатановский (мрачно): "Мы в Сирии еще по-настоящему не разозлились - а то за нашего генерала сразу замочили бы пять-десять американских".

Политолог Дмитрий Евстафьев (ни с того ни с сего - хихикая): "А вы знаете, какой город был третий по величине в Российской империи? Никто не знает! Так я скажу - Варшава!" Это заявление почему-то вызывает в студии настоящий взрыв веселья. Соловьев (давясь от смеха): "Ой, что же это вы говорите, вы же весь мир пугаете!.. Дорогие варшавяне, умоляю вас, не волнуйтесь, это всего лишь исторический факт!"

Соловьев: "А воровать наши чиновники научились у американцев в начале 90-х, когда насмотрелись, что происходит со средствами, которые выделялись якобы на помощь России: кручу-верчу - а потом все остается в Вашингтоне".

По-моему, это обидно для национальной гордости. Что же это за бездарная страна, где даже чиновники без чужого ноу-хау воровать не умеют.

Отчаянный Грэг Вайнер говорит еще, что России с Америкой состязаться трудно, потому что Америка гораздо богаче. У Соловьева и тут ответ наготове: "Да, у Америки больше денег, потому что она их сама печатает, нолики пририсовывает".

Этот аргумент я вообще слышу часто - и каждый раз он повергает меня в недоумение. Как будто другие страны печатают свои деньги не сами. И если секрет богатства Америки так прост, почему Россия до сих пор им не воспользовалась и не завалила мир рублями?

"Грэг Вайнер" (на самом деле это мутный аферист Григорий Винников), вступаясь за свою новую родину, напоминает, что в Америке гораздо больше нобелевских лауреатов, чем в России. Но эта вражеская вылазка получает достойный отпор. Соловьев: "А если бы Нобелевские премии выдавали не в западной стране, а, например, в Белоруссии, совсем другая картина была бы! И потом, откуда деньги на эти премии пришли? Из России! Бакинская нефть!" Подключается воинственный Евгений Сатановский: "Наши "Калибры" бьют точнее "Томагавков" - на каждого вашего нобелевского лауреата хватит!"



Появился там новый для меня персонаж - "американский журналист Грэг Вайнер". В соловьевской шайке его, видимо, знают, называют Гришей, но шишки, предназначенные для Америки, валятся и на него. Семен Багдасаров (горячо): "Против вас надо партизанскую войну вести, потому что вы враги человечества!" Соловьев корчит недовольную гримасу - это для него недостаточно тонко. Багдасаров (обиженно): "Ну а что, вы же сами только что говорили - они индейцам раздавали зараженные оспой одеяла. Кто еще такое придумал бы?!" И действительно, поминал Соловьев про эти одеяла.

Семен Багдасаров: "А я проще скажу. Россия - это огромная империя, и она обязана защищать своих соотечественников. И если защищает, то правильно делает!.. Потому что мы великая держава, а это все дерьмо от Запада!"

Соловьев (украинскому политологу Вадиму Трюхану): "Читайте до-ку-мен-ты. Есть минские соглашения, утвержденные Советом Безопасности ООН. Там сказано, что Россия - агрессор? Нет? Значит, все ваши аргументы бес-смыс-лен-ны".

Политолог Дмитрий Куликов обнадеживает Соловьева: "Все успокоится, когда порядок и государственность из донбасских республик распространятся на всю Украину".

Соловьев (с тоской): "Когда я смогу проводить воскресные передачи, не говоря о том, что происходит на Украине?"

Трудно свой хлеб добывал человек.

Соловьев (Сатановскому): "Что бы вы ни говорили, это героическая страница в истории сирийского народа. И нам есть чем гордиться - спасли страну... А за генерала надо отомстить".

Евгений Сатановский: "То, что мы сделали в Сирии, - это вообще за гранью военного искусства". Я уж думал, будет критиковать, но нет: "Переломить ситуацию в свою пользу при том, как безобразно себя вели наши союзники... Впереди Курдистан".

Евгений Бужинский (в прошлом генерал-лейтенант, ныне политолог) долго говорит об итогах двух лет войны - сколько новых видов оружия обкатано ("по сравнению с Афганистаном - в разы"), сколько самолетов и кораблей прошло через боевые действия, какие соглашения о военных базах достигнуты и т.д.

Об успехах в борьбе с международным терроризмом - ни слова. А ведь, помнится, два года назад только об этом и говорилось.



Военный политолог Семен Багдасаров (с присущей ему прямотой): "Не надо преувеличивать ценность сирийской нефти - ее там немного, и она не такого уж качества. Но все равно деньги, да?"

Новая тема у Соловьева - два года российской войны в Сирии. Соловьев говорит, что все идет хорошо: предсказания наших врагов не сбылись, а "новое слово в военной истории сказано".

Слово, кажется, не такое уж новое: в военной истории заморских колониальных авантюр немало. И потом, как-то ничего не говорится о том, достигнуты ли объявленные цели войны.

Соловьев беседует с корреспондентом ВГТРК, находящимся в Каталонии: "Скажите, а как этот референдум выглядит с правовой точки зрения? Ведь мы живем в такое время, когда право играет ведущую роль. (Интересная мысль.)". Тот отвечает так: "Действительно, Конституция таких референдумов в рамках провинции не предусматривает - они могут быть только общенациональными. Но эта Конституция очень старая, 1978 года..."

Видать, вышел уже срок годности.



Вячеслав Никонов призывает в ответ на американские происки "крепить внутреннее единство страны". Чисто такой дедушкин рецепт.

Соловьев (с горечью): "Да что мы можем сделать, если у нас Конституция такая с 90-х годов? Вот статья 15, часть 4 ("Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры России являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора"). Мы и суды свои им отдали!"

Вячеслав Никонов (с самым серьезным видом): "Я согласен с тем, что у России больше оснований считать себя лидером свободного мира, чем у США".

Журналист-международник Петр Федоров: "Дело в том, что американские мейнстримовские СМИ, выполняющие заказ элит Восточного и Западного побережий, проиграли - люди им не верят. А RT дает альтернативную информацию и поэтому представляет для них опасность". Дальше он несет нечто уже совсем неподобное: "Ветер справедливости, ветер свободы, ветер истории дует в наши паруса - России надо стоять и держаться!"



Сергей Станкевич начинает говорить с диссидентской смелостью: "Я тепло отношусь к Америке как к действительно великой державе..." Соловьев (несколько неожиданно): "И я!"

Сколько у Америки друзей, надо же.

Андрей Сидоров, завкафедрой факультета мировой политики МГУ (печально): "Если раньше Трамп еще мог чему-то помешать, то сейчас политика США по отношению к России делается без Трампа".

Вячеслав Никонов: "Я думаю, Russia Today и "Спутник" можно поздравить с тем, что они вынудили американские власти пойти на нарушение Первой поправки к Конституции США". Тут среди экспертов разгорается спор. Некоторые утверждают, что Первая поправка - это не про свободу слова, а про право носить оружие. Никонов на своем не настаивает: "Ну вообще в Америке Первой поправкой называют весь Билль о правах, в котором несколько позиций".

Соловьев (уже в своей привычной компании): "Что же случилось со свободой слова в США? Вот я слушал сейчас Марию Владимировну Захарову и думал: где же это происходит - в Америке 2017 года или в Советском Союзе 1975-го?" (Аплодисменты.)

Захарова (воспаряя на метафорические высоты): "У нас лето - у них зима!" Соловьев (восторженно): "Браво, Мария Владимировна!"



Соловьев (горько): "Наше государство ведь известно тем, что все время подставляет другую щеку". Захарова (с достоинством): "Отвечать надо, но их методами мы действовать не будем, потому что для нас свобода слова - это святое".

Захарова: "Есть и такие российские СМИ, которые фактически аффилированы с Америкой. И мы еще спросим, кто им платит, как, а главное - за что". Соловьев (страстно): "Ну назовите хоть одно!" Захарова (игриво): "Нет, давайте растянем этот момент!"

Соловьев (с удовлетворением): "По рейтингам мы в России покрываем американские СМИ как бык овцу".

Захарова: "Когда в Америке на тебя ставят отметочку неблагонадежности, то это на всю жизнь. Причем не только для тебя, но и для твоей семьи". Соловьев (понимающе): "То есть времена маккартизма возвращаются?" Захарова (горячо): "Да они уже вернулись!"

Захарова (взволнованно): "Люди на Западе идут работать на Russia Today не ради денег, а оттого, что им надоел этот глобальный мейнстрим, когда всюду одно и то же".

Соловьев открывает вечер: "В студии директор департамента информации и печати МИД РФ, народная любимица Мария Захарова!" Народная любимица скромно улыбается. Тема беседы - требование американских властей к российским государственным СМИ в США зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Ведущий задает гостье наводящий вопрос на доступном ей языке: "Мария Владимировна, насколько беспредельна эта ситуация?" "Совершенно беспредельна", - с готовностью отвечает догадливая Захарова.

Киселев наконец вспомнил и об Украине: "Склад ракетных боеприпасов спалили как какой-нибудь ларек, чтобы скрыть недостачу".

В "Вестях недели" вспоминают о запуске советского спутника 4 октября 1957 года: "Космический восторг. С интересом таким, как никогда раньше, земляне смотрят в небо". Конечно, раньше-то только под ноги себе смотрели. А если и взглянут в небо, то со скукой.

Киселев: "В глобальном смысле реформа РАН нацелена вернуть отечественной науке лидирующие позиции в мире. Причем опыт побед есть". Опыт побед - это, оказывается, запуск первого спутника 60 лет назад. Мог бы и Менделеева с периодической системой вспомнить.

Киселев: "Выборы президента РАН прошли по новым правилам, максимально демократично". Ну да - кандидатов просеивают, победителя утверждают. А то была бы не демократия, а бардак какой-то.

Киселев размышляет о том, каким будет наш ответ дяде Сэму: "Здесь, например, действуют такие американские государственные СМИ, как "Радио Свобода", "Голос Америки" и телеканал "Настоящее время". Наверное, и в отношениях с ними России стоит перейти на взаимность. Плюс в регионах работает масса мелких интернет-ресурсов, получающих деньги от американских фондов. Каждый по отдельности невелик, но суммарная аудитория приличная. Придется разбираться и с ними. Для этого, очевидно, стоит откорректировать наши законы, чтобы обязать СМИ раскрывать свои источники финансирования и отчитываться по уже нашему закону об иностранных агентах. Конечно же, Комиссии по борьбе с иностранным влиянием при Совете Федерации предстоит активизировать свою работу, а то уже накопилось. Стоит даже по теме провести публичные слушания. Как результат будут выработаны соответствующие законодательные инициативы. Пока так".

Маргарита Симоньян в "Вестях недели: "Сначала они пытались подорвать наши позиции во всех абсолютно СМИ одними и теми же словами, какие мы мерзавцы и подонки. К нам внедрялись агенты, которые потом выходили и рассказывали еще что-то. Теперь они просто юридическими методами, уже кувалдой какой-то, выживают нас из страны. Что можно об этом сказать? Я изумлена, потому что даже год назад, до этого бедлама внутриполитического, который сейчас творится в Америке, представители Госдепа мне говорили: да, тяжело, но все-таки мы свободная страна, вы же видите, мы вас не трогаем. Это просто стыдно".

Киселев (сурово и гневно): "Америка не выдерживает свободы слова. Она объявила России информационную войну, но уже чувствует, что проигрывает ее. Это так удивительно для самой Америки, что власти переходят к боям без правил против российских средств массовой информации на своей территории и требуют жестких юридических ограничений в работе наших журналистов на территории США".

Рассказ о Ленине в "Вестях недели" продолжается: "Очень много появилось новых материалов, исследований, которые были ранее нам недоступны. И они дают возможность как бы в 3D посмотреть на события 100-летней давности. Ленин - человек очень противоречивый, очень сложный. Объявляя о принципах гуманизма для страны, для людей, для трудящихся, Ленин внедрял их исключительно жесткими, жестокими методами", - подчеркнул Анатолий Торкунов, ректор МГИМО, академик РАН".

Что-то не припомню, чтобы Ленин объявлял о принципах гуманизма, а тем более их внедрял. Он таких пышных слов не любил. А насчет методов верно. Это и без 3D понять можно.

Киселев рассуждает о Ленине: "На мой взгляд, его вулканической энергией и недюжинным интеллектом, безусловной харизмой двигал романтический порыв. Он, словно любовник, действовал в состоянии аффекта. Совершил ли Ленин преступления? Да, он их совершал... В его же нравственной системе, пуская кровь и отнимая собственность, он вершил высшую справедливость... Он не расщеплялся, был абсолютно цельной фигурой, создал новую мораль со словом "свобода" и вдохновил ею миллионы... Осудить все советское сегодня мы не в силах, да и не стоит этого делать... Наш Ленин. И наш СССР. Ленин двинул Россию на реализацию мегамечты. Поставил великий социальный эксперимент... В результате эксперимента ответ получен. Отрицательный. Но ответ есть. И в этом смысле Ленин - герой. Как и страна наша - герой для человечества, которое должно быть за такое самопожертвование глобально благодарным".

Да разве от этого человечества дождешься...



Корреспондент "Вестей недели" из Каталонии: "Полицейские бьют дубинками, таскают женщин за волосы... В ответ - только поднятые руки с пальцами в виде буквы V. Не то средство, которое способно спасти каталонский референдум".

Что ж, будем знать.

В "Вестях недели" оптимистичный репортаж о жизни корейцев на российском Дальнем Востоке. О судьбах многострадального меньшинства говорится эпически: "Потомки тех самых переселенцев. Они все так же, как и предки, любят работать на земле, но уже считают себя русскими. В их фотоальбомах детские снимки из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. Первое событие, оставшееся в памяти, - депортация в Среднюю Азию в 1937 году. 80 лет назад история корейской диаспоры на Дальнем Востоке прервалась, чтобы потом возобновиться, после распада Советского Союза. Это единственная этническая группа в России, которая стала гораздо многочисленнее - за счет поколения вернувшихся".



Киселев: "Как видим, США довели до того, что ядерная война вокруг Северной Кореи может начаться в любой момент, в то время как президент Трамп в улаживании проблемы оказался совершенно неэффективен... Но вот говорит свое слово Пекин. Китайские власти дают своим гражданам предписание до 10 января следующего года закрыть с северокорейцами все совместные предприятия... случившееся для Пхеньяна очень чувствительно. Казалось бы, Китай наконец-то использовал свое влияние и сделал то, к чему его до сих пор в своих твитах призывал Трамп. Но это не совсем так. И даже совсем не так. Пекинская пресса вежливо подчеркивает, что речь идет не об односторонних шагах Китая - Китай вообще против односторонних шагов, - а о скрупулезном выполнении недавней резолюции Совбеза ООН. И вот он, путь, по которому всем надо идти. Поучительно".

Вот она, тонкость обхождения.

Киселев (мужественно): "Если же вернуться к Сирии, надо признать, что обстановка там непростая".

Да что ж это такое.

Следующий сюжет "Вестей недели" - уничтожение запасов химического оружия. Репортаж не лишен назидательности: "Всей этой работой руководит боевой генерал, чернобылец и ученый, кстати, доктор наук, Валерий Капашин... "Рано или поздно народ осознает, что же мы сделали, уничтожив 40 тысяч тонн ОВ. Почему мы на три года раньше завершили? Это опыт, работа, совершенствование технологий. Все приходит с опытом. Сэкономлено более двух миллиардов рублей", - рассказал Валерий Капашин. А вот Соединенные Штаты график разоружения постоянно срывают, в том числе и из-за того, что технология у них не отработана. Отсюда и вред окружающей среде".

Киселев в бодром тоне описывает новых путинских губернаторов: "Чем специфична эта группа? У всех блестящее базовое образование, а также дополнительное обучение либо в Российской академии народного хозяйства при президенте России (Цибульский), либо в Государственной налоговой академии Минфина (Алиханов), либо в Академии госслужбы при президенте (Овсянников и Глеб Никитин). У Овсянникова МВА от Высшей школы экономики в Москве. У Никитина степень МВА, присвоенная в Стокгольмской школе экономики, и Государственный университет управления. Все владеют иностранными языками, имеют убедительный опыт работы на госслужбе, а большинство - еще и в бизнесе. То есть критерии отбора молодой смены прозрачны и понятны. Очевидно, такая команда президента на губернаторском уровне изменит в лучшую сторону не только стиль власти, но и результаты всей страны".

