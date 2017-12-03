Юрий Крупнов развивает свою мысль: "Надо поддерживать не первенца, а четвертого ребенка. Тут действует формула "плюс один". Если мы даем пособие на первого ребенка, мы фактически стимулируем бездетную семью, чайлдфри. А чтобы перейти на трехдетную семью, как сказал президент, надо стимулировать рождение четвертого ребенка".

Экономист Михаил Делягин: "Борис Борисович (Надеждин) правильно сказал: демографическая яма у нас от того, что во время войны нацисты убивали людей. Но он забыл сказать, что либеральные реформы тоже убивали людей".

Юрий Крупнов, председатель Движения развития: "У нас половина семей должна быть многодетными. Говорят, что это невозможно. А я говорю - возможно! (Соловьев: "Я тоже так считаю!") Сейчас ситуация 41-го года, от этого зависит выживание! Президент Путин сказал, что надо ориентироваться на трехдетную семью. Это великие, не побоюсь этого слова, гениальные слова!"

Марина Песчанская, уполномоченный по правам ребенка в Севастополе (волнуясь и запинаясь): "Очень характерно, что Владимир Владимирович провел церемонию награждения семей в формате чаепития, чтобы возродить традиции русской православной семьи".

Борис Надеждин: "Я сошлюсь на мнение Анатолия Вишневского, крупнейшего нашего демографа". Соловьев (скептически): "А кто вам сказал, что он крупнейший?" Надеждин: "Он самый цитируемый в мире среди отечественных демографов". Соловьев (победоносно): "Я вам по секрету скажу, что одно время самым цитируемым в мире политиком был Гитлер!"

Соловьев наконец с усилием перешел на проблемы российского общества: "Президент объявил демографическую перезагрузку. Хотя население страны растет восемь лет подряд, тенденции последних лет тревожные. Это объясняется демографической ямой времен войны".

То есть президент-то старается как может, но война проклятая все еще мешает.

Вадим Трюхан: "Украине надо отстоять свою независимость с борьбе с Россией". Соловьев (презрительно): "Да Россия еще(!) даже не начала с вами воевать".

Бывший депутат Рады Елена Бондаренко (с волнением): "Слава богу, что у Украины есть настоящие союзники. Это соседние с нами государства, которые хотят, чтобы Украина была сильной".

Почему-то она описывает Россию иносказательно и даже во множественном числе. Не всякий догадается.

Соловьев (украинскому политологу Вадиму Трюхану): "Нерушимость границ - это, вы говорите, европейская ценность? Да Европа признала объединение Германии! Признала распад Советского Союза! Какая нерушимость границ?!"

Соловьев (с напором): "Россия защитила осетин, отомстила за своих убитых миротворцев - но при этом не повесила президента страны, которая за это была ответственна, и не посадила там марионеточное правительство. А потом пришла в Сирию и установила там мир! И все теперь знают, что Россию надо бояться, потому что Россия умеет принудить к миру!"

Повинуясь предпочтениям публики, Соловьев и его команда обратились к украинской теме. Кто-то издевательски говорит о стремлении Украины в Европу: "Ах, там круассаны!". Соловьев (душа общества): "Пардон, а что, в круассаны разве можно сало запихивать? (Кокетливо.) Молчу, молчу!"

На минуту отвлекся - и услышал истошный крик Жириновского: "Вы мне должны за это деньги платить!"

Глубоко выношенная мысль.

Ариэль Коэн: "В Америке душевой доход 53 тысячи долларов в год, а в России - 12 тысяч". Соловьев умело парирует: "А какой душевой расход?!"

Политолог Дмитрий Евстафьев (высокомерно): "В конце 80-х годов советская элита капитулировала перед великой мировой державой. А перед тем, что сейчас в Америке, никто в России капитулировать не будет!" (Аплодисменты.)

Американский гость Ариэль Коэн говорит, что в России, особенно за Кольцевой дорогой, люди озабочены прежде всего своими проблемами. Соловьев (серьезно): "Во-первых, в Америке доля живущих за чертой бедности примерно такая же, как в России. И не надо говорить, что это разные бедности. В Америке много бездомных, а у нас их не сыщешь. А во-вторых, американский народ - интроверт, а русский всегда был экстраверт. Я вот в разных своих передачах делаю замеры и вижу, что люди больше всего интересуются внешней политикой - Украиной, например. Иногда я даже насильственно ввожу внутриполитические темы".

Андрей Сидоров, профессор факультета мировой политики МГУ: "Маккартизм - это была болезнь здорового американского общества. Сейчас там гораздо хуже. Такие там сейчас перЕтурбации..."

Вячеслав Никонов (вдумчиво): "Я вот обратил внимание на количество маккартизма в Соединенных Штатах Америки. Это ведь у них давно началось. Вот лидера Социалистической партии Юджина Дебса посадили на два года за то, что он выступал против Первой мировой войны. А в России Ленина за это не посадили".

Неужели дедушка ему не рассказывал, что Ленин в эмиграции был?

Жириновский: "Самое страшное, что придумало человечество, - это крупный бизнес!"

Смотрю, народолюбие сегодня у Соловьева в тренде.

Соловьев (в благородном гневе): "У нас выросло благосостояние верхушки "Форбса"! У них все хорошо! А когда же будет программа, в которой будет что-то для населения?!"

О народе, значит, душа у человека болит. Кусок в горло не лезет.

Соловьев (с искренним возмущением): "Какое дело вообще американцам до отношений между Россией и Европой? Чего они вообще лезут на чужой континент?"

Прекраснодушный Николай Злобин: "Я думаю, эти все расследования насчет российского - и не только - вмешательства в американскую внутреннюю политику - это здоровое явление. Америка таким образом защищает свой суверенитет". Соловьев (холодно): "А нам-то это зачем?"

Резонно. Ничего хорошего нам от этого не будет.

Соловьев (уверенно): "Америка не имеет права обвинять кого-либо во вмешательстве в свои внутренние дела, потому что она сама вмешивается в дела других стран".

Соловьев начал свой вечер: "Уже скоро Новый год, но мировая политика не дает впасть в праздничное настроение. Запад обвиняет нас во всех смертных грехах - а у нас политики последовательной нет, мы действуем реактивно. (К Жириновскому - поощрительно.) Владимир Вольфович, что предлагаете - сразу бомбить?" Жириновский предпочитает, однако, сокрушать внутренних врагов: "Вот соберутся на праздник "Эха Москвы" - сразу на выходе всех в наручники и в воронки!"

Репортаж "Вестей недели" с Форума свободной России в Вильнюсе: "Самым длинным было выступление Гарри Каспарова. Он, видно, долго копил в себе ненависть к России - и вот решил выговориться".

В какие выражения облек Каспаров свою ненависть к России, не сообщается. Да и зачем?

Киселев, анонсируя рекламно-познавательный сюжет о Пермском крае, обещает рассказать, "почему юрский период называют пермским". Это какой-то переворот в исторической геологии.

И еще о кознях проклятой "Монсанто": "Это "Монсанто" разработала ДДТ, прозванный химическим СПИДом, это и генно-модифицированные семена, которые изменяют биохимию организма... Целый завод по производству ГМО-семян построили теперь и на Украине в Почуйках. Киевское правительство планирует еще и распродажу 10,5 миллиона гектаров земли иностранным компаниям, это девятая часть всех пахотных земель Европы. Не исключено, что львиная доля достанется той самой "Монсанто". Она уже подобрала 10 полей для генетических испытаний на растениях".

Ну и жуткие сведения об этом самом глифосате: "В США, по словам журналистки, наблюдается всплеск кишечных заболеваний, аутизма, диабета и рака. Виной тому молекулы глифосата. Похожая ситуация в Аргентине и Шри-Ланке. В Дании свиньи, которые ели впитавшую гербицид сою, становились бесплодными или у них случались выкидыши, а поросята рождались с уродствами".

Киселев (с увлечением): "Колоссальный коррупционный скандал, который в Евросоюзе предпочитают замять. Наверное, тоже по коррупционным мотивам... Глифосат - очень распространенный дефолиант... Его производит гигантская транснациональная корпорация "Монсанто". Именно эта компания... выпускала запрещенный ныне сельскохозяйственный яд ДДТ. Глифосат тоже хотят запретить... Силы сторонников и противников глифосата, однако, не равны. Лишь в Европе "Монсанто" тратит на свои лоббистские проекты порядка 1,5 миллиарда евро в год. Это открытая цифра. Наверняка есть и закрытая. А в Штатах в списке официальных лоббистов могущественной компании видные сенаторы и государственные чиновники. Достаточно сказать, что и сама Хиллари Клинтон не брезгует заявлять, что связана с "Монсанто"... Десятки миллионов долларов в "Монсанто" вложил Билл Гейтс, известный своей навязчивой идеей сократить население Земли. Чего стоит хотя бы его проект использования ультразвука для прекращения выработки спермы в мужских яичках".

Ну и нравы, бог ты мой.

Самоубийство хорватского генерала после приговора МТБЮ комментирует в "Вестях недели" такой видный эксперт, как Воислав Шешель: "Это был антисербский суд, целью которого было не установление справедливости, а осуществление американской политики. Что-то наподобие американской конницы(!) или американского Шестого флота... Слободан Праляк был нашим врагом в этой войне, нашим противником, но он совершил героический поступок... Я не буду оценивать степень его вины, но этих хорватов обвиняли лишь в преступлениях против мусульман, никаких сербских жертв в обвинительном заключении не было, что также характеризует политику трибунала. Но то, что он сделал в суде, - героический поступок".

Киселев (возбужденно): "Безусловный кадр недели: хорватский генерал Слободан Праляк, услышав в свой адрес обвинительный приговор со сроком в 20 лет в Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге, достал неведомо откуда флакон яда, открутил крышку и со словами: "Праляк не военный преступник! Я отвергаю ваш вердикт", - выпил смертоносную жидкость".

Киселев (бодро): "Испытанная на днях новая северокорейская ракета "Хвасон-15" способна накрыть всю территорию США с Нью-Йорком и Вашингтоном. Президент Трамп в ответ на запуск назвал Ким Чен Ына "больным щенком". Но Киму на обзывалки плевать. Ему безопасность своей страны надо обеспечивать".

Киселев (гневно): "После того как поступили сообщения о работорговле в Ливии, президент Франции Макрон не нашел ничего лучшего, как сказать: "Европа не виновата"... По сути все столь лицемерно, что, разбирая эту европейскую мерзость, невозможно избавиться от чувства брезгливости... очевидность в том, что это Европа загнала Ливию в средневековье и довела до работорговли. Да, исторически в стране была работорговля, но Муаммар Каддафи сумел построить такую модель государства и такую экономику, при которой работорговля исчезла и быть не могла. Ливия стала стремительно развиваться и превратилась в процветающее государство... Говорят: "Это же африканцы превращают в рабов африканцев". Ну не цинизм?.. Фактически Евросоюз финансирует концлагеря и провоцирует работорговлю. Но Европе не стыдно".

Киселев обещает новый сюжет: "Что хуже для канцлера Меркель - коррупция или коррупционные скандалы? Как особенности европейской политики покрывают мздоимство".

Совсем погрязла Европа в грехе. Слава богу, хоть Россия от этой язвы избавлена.

"Вести недели": "Но если вернуться к новой магистрали, из Питера в Пекин за двое суток - уже хорошо. Кроме того, она объединит российские города-миллионники в одну большую агломерацию, а удаленные регионы автоматически станут их близкими пригородами. Новый импульс для экономики и, как следствие, повышение уровня жизни. А еще новые рабочие места, и, конечно, это новый имидж России".

"Все хорошо под сиянием лунным,

Всюду родимую Русь узнаю...

Быстро лечу я по рельсам чугунным,

Думаю думу свою..."

Киселев (с чувством глубокого удовлетворения и законной гордости): "По протяженности железных дорог Россия на втором месте в мире после США, но отрасли еще есть, куда расти. Сейчас, например, идет подготовка к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали "Евразия", что свяжет Китай, Казахстан, Россию и Беларусь со странами Евросоюза. Стоимость мегапроекта - 7 триллионов рублей, в десятки раз больше стоимости моста через Керченский пролив".

Да, семь триллионов - это ничего. То-то опальный Якунин локти кусает.

"Биатлонистка Ольга Вилухина говорит, что с требованием или просьбой вернуть медали к ней пока никто не обращался. "Наоборот, говорят: "Ольга, не отдавай". У меня тени сомнения нет. Я никому не собираюсь отдавать".

Ну конечно, раз говорят "не отдавай", какие могут быть сомнения.

А вот и еще одно весомое доказательство невиновности наших спортсменов: "Уле-Эйнар Бьорндален, восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону: "Я сейчас живу в одном отеле с белорусской и российской командой. Что раньше, что сейчас отношения у нас нормальные. Думаю, команда чистая".

Биатлонистка Ольга Зайцева убедительно опровергает вражеские наветы: "Я никогда ничего не употребляла. С Родченковым даже не встречалась. Связи нет. Коктейлей не пила. Это вообще абсурд! Это вообще элементарно: пополощи рот - и первое место. Я думаю, все сложнее в организме человека. Так бы все полоскали рот и первые места занимали".

Киселев (язвительно): "Родченков - человек с поставленным психиатрическом диагнозом "шизофрения", ранее предпринявший попытку наложить на себя руки... Хороши истории и о том, что допинг для российских олимпийцев растворяли в бокале с мартини - здесь что-то от Джеймса Бонда. Еще смешнее - о том, как в Сочи планировали привести сотни проб старой мочи, которую спортсмены якобы месяцами собирали для подмены пробирок. Потом эти банки из-под детского питания у Родченкова все перепутали - смешали виды спорта и списки имен. Все выглядит как некая русская клюква, которая на Западе все же работает, и выглядит даже как признак достоверности: русские, они же такие".

Репортер "Вестей недели" (умиленно): "Вместе с чайным сервизом они (семейство, побывавшее на приеме у Путина) привезли домой в Севастополь уверенность в поддержке материнства и детства".

Первая тема "Вестей недели" названа так: "Шесть демографических пунктов Путина". Когда-то, помнится, было "шесть условий товарища Сталина".