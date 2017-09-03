Ямпольская (серьезно): "В искусстве форма важна, она не вторична по отношению к содержанию. Этого не понимают либералы - ну это бог с ними. Но этого не понимают и патриоты - и это очень плохо".

Проханов (входя в транс): "Сталину памятника не поставишь, потому что Сталин - это скорость света".

Может, слышал, что при скорости света масса возрастает до бесконечности.

Соловьев (прочувствованно): "У нас до сих пор не появилась культура дискуссии. Нам надо научиться общаться, не видя друг в друге врага".

Нет, ну каков мерзавец.

Юрий Пивоваров: "Победоносцев - гениальный консерватор, один из величайших русских людей".

Сергей Кургинян горячо отстаивает ценность мифа для общества и вспоминает: "Я еще в начале 90-х Мелетинскому сказал - ну ты опомнись, что ты вообще говоришь о мифе? И он покраснел и перестал эту хрень нести".

Елена Ямпольская (вдумчиво): "Я большая поклонница советского проекта. Можно сказать, я даже его продукт. И я думаю, что самая важная системная ошибка этого проекта была в том, что и в школе, и в других местах внушалось, что если власть плохая, то ее можно и нужно поменять. А дальше уже дело техники - потому что для кого-то власть всегда плохая. Поэтому мне так нравится нынешняя эклектика - герб имперский, гимн советский..."

Израильтянин Яков Кедми (в сильном волнении): "Я впервые памятник царю Александру увидел в Хельсинки - благодарный финский народ ему поставил! Потому что национальная история Финляндии началась с России! А в Германии есть памятники Лютеру - хотя книги начали жечь при нем. А в XIX веке самым большим варваром был Наполеон - но памятники ему стоят. А в Советском Союзе не стали трогать памятник Канту в Калининграде - потому что это тоже история!"

Директор Института российской истории РАН Юрий Петров: "Как же можно говорить, что на "Аллее правителей" должны быть и ханы? Никогда монголы Русью не правили". После этого говорит, что незнание истории - это большая опасность.

Интеллигентный историк Юрий Пивоваров: "Я вообще к Александру III отношусь положительно. У него огромные заслуги перед Россией". Почему-то вспомнилось: "А я думаю, что, может быть, так надо, - сказал Васисуалий, приканчивая хозяйский ужин, - может быть, я выйду из пламени преобразившимся?"

У Соловьева пошла речь о российской истории в связи с памятниками на "Аллее правителей". Александр Проханов: "Я в Петербурге присутствовал при спуске грандиозного атомного ледокола "Сибирь". Это огромный проект. Это бомбардировщики, которые полетят к полюсу, это истребители, которые будут встречать американские В-52. Кто положил начало этому проекту? Царь Николай Второй! Ну а потом Сталин, конечно. А Горбачев и Ельцин все это порушили. И к правителям я отношусь исходя из этого".

Соловьев (задорно): "А давайте на Украине проведем референдум, кого они больше хотят президентом - Путина или Порошенко?" (Аплодисменты.)

Соловьев (изображая ярость): "Исламское государство" по идеологии - это Украина! Батальоны "Исламского государства" отдыхали в Крыму, пока Крым не вернулся в родную гавань! Вы прыгали и кричали: "Москаляку на гиляку!" Украинский политолог Вадим Карасев: "А у вас в программе Жириновский кричал, что русские танки войдут в Киев! Это как?" Соловьев (угрожающе): "А с этим вы поосторожнее, потому что Жириновский часто оказывался прав!"

Соловьев начинает украинскую тему: "Ведь то, что Сергей Викторович (Лавров) сказал на Генеральной Ассамблее ООН насчет киевского режима, - это ведь может значить и то, что мы со всем этим можем очень резко покончить. Это, конечно, только мое личное предположение - если я что-то говорю, это вовсе не значит, что (как бы передразнивая сплетников) "Соловьеву кто-то это сказал".

Соловьев: "У нас сегодня большая программа - следующий блок будет по Украине, там много важного, ну а потом поговорим и о наших внутренних делах".

Привычная, хоть и не вполне логичная последовательность.

Соловьев в разговоре с корреспондентом ВГТРК в Германии (придирчиво): "А кто-то вообще там проверяет, как проходит голосование? Есть ли основания доверять результатам этих выборов?" Тот отвечает долго, вяло и невнятно, но в заключение говорит, что причин не доверять вроде как нет. Ну слава богу.

Соловьев (самодовольно): "В Америке, оказывается, нас так внимательно смотрят, что в Швейцарии в школе ученики обсуждают нашу программу и возмущаются!"

Соловьев совершает лихой экскурс в историю: "В Крымской войне превосходство Запада в стрелковом оружии (у них ружья били намного дальше наших) дало им возможность нарушить все те договоренности, которые были до тех пор".

Ирина Яровая: "Советский солдат победил фашизм, а сейчас Россия - единственная в мире страна, которая борется с мировым злом - терроризмом... Без России не решается в мире ни один конфликт. С востока, запада, юга все смотрят на Россию с надеждой, потому что она всегда верна себе".

А еще говорят, что Трамп в ООН больно сильно похвалялся насчет роли своей страны в мире. Куда ему до русской женщины.

Соловьев открывает вечер в насмешливо-изумленном тоне: "Ну и неделька была... США помогают ИГИЛу в Сирии - это что, такое новое понимание борьбы с терроризмом? Да и на Генеральной Ассамблее ООН никто договариваться не хочет: Сергею Викторовичу (Лаврову) пришлось там говорить как учителю с нашкодившими учениками, причем еще и не очень здоровыми. (Алексею Пушкову.) Алексей Константинович, а может, вообще бросить к черту эту международную политику?" Не склонный к крайностям Пушков отвечает, что мировая политика действительно приобрела шизофренический характер, но бросать ее все же не следует.

Репортаж "Вестей недели" из Донбасса: "Недавно тяжелое ранение получил единственный воюющий в ДНР афганец-пуштун Абдулла... Удивительно, но в его палате всегда смех, разговоры и никакого уныния. Сержант, позывной Жора, когда Абдулле оторвало миной обе ноги, выносил его и вез в госпиталь. По дороге сломалась машина. Абдулла истекал кровью... "Настоящий воин, настоящий боец. Это первый человек, который, когда мы пришли в 2014 году, отвел нас в сторону и сказал: вы воюете не против укров, мою страну Америка победила, и я не хочу, чтобы Америка победила вашу страну", - говорят ополченцы. Но Абдулла дружит с американцем, и они воевали вместе. Рассел Бентли, позывной Техас. Он прошел таинство венчания, ранее взяв православное имя Борис. Были сослуживцы Техаса. Даже раненый рядовой армии ДНР, колумбиец Альфонсо. Среди друзей-иностранцев оказался оперный певец Франсуа, тоже ветеран этой войны. Техас развлекал гостей тяжелым роком и балладами, исполняя их на губной гармошке. Раненый Альфонсо умудрялся танцевать, не вставая с кресла-каталки. Здесь умеют воевать, работать, умеют и праздновать".

Веселая компания, ничего не скажешь.

Сергей Лавров в "Вестях недели": "У нас в Советском Союзе был такой генеральный прокурор Андрей Вышинский. Он говорил, когда проводил судебные процессы: признание - царица доказательств. Современные американские деятели... пошли дальше Вышинского, для них не признание - царица доказательств, а обвинение - царица доказательств. То есть даже не требуется выбивать признание из обвиняемого... Это все ненормально, это препятствует здоровому развитию наших отношений..."

Действительно, не выбивать признание - это уж совсем ни на что не похоже.

Киселев: "В целом же Россия на Генассамблее ООН в Нью-Йорке защищала саму цивилизацию во всем ее многообразии".

Ну это уж как водится. И при этом, заметьте, никакого бахвальства.

Киселев: "Вполне ожидаемо, что бахвальство Трампа северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал "лаем испуганной собаки".

Оценка со стороны Ким Чен Ына заслуживает, конечно, всяческого уважения.

Киселев (разочарованно): "До сих пор мне казалось, что в своих речах прошлый президент США Барак Обама был чемпионом по напыщенности и пустоте... Сейчас президент Трамп берет ноты еще выше и уверенно превосходит предшественника по многим параметрам. Речь президента США на Генассамблее ООН была просто переполнена самолюбованием, чувством непогрешимости Америки и неслыханными угрозами".

Ну кто бы мог подумать, а? Ведь совсем недавно Трамп казался таким скромным, порядочным и миролюбивым.

Киселев (оптимистично): "Сейчас мировые транспортные потоки между Азией и Европой идут мимо России - через Суэцкий канал, но ведь Севморпуть вдвое короче. Пока же через Суэц проходят по 20 тысяч судов в год, а сквозь нашу Арктику - лишь несколько десятков штук. Российские ледоколы изменят это соотношение в нашу пользу".

Весьма реалистический прогноз. Поплывут, никуда не денутся.

Киселев обращает свой проницательный взор на события в родной стране: "Президент Путин освободил из долгового ярма российские регионы".

Вот взял и освободил. Just like that.

Киселев: "...нам остается лишь посмеяться над тем, как западные политики и западная пресса превращают свою публику в пугливых идиотов".

Киселев: "Запад-2017" - самые крупные военные учения в этом году. Они шли сразу на нескольких полигонах России, Белоруссии, а также на Балтике и носили оборонительный характер. Сейчас, когда все позади, интересно припомнить западную истерику, что предшествовала нашим маневрам. Чем тогда только не пугали... Писали, что учения - лишь прикрытие для захвата территории на Украине. Ничего не захватили".

Ловко перехитрили супостатов.

"На поле боя остались сотни трупов террористов и горы уничтоженной техники. С нашей стороны обошлось без потерь. Раненых всего три человека. "Я бы не сказал, что это удача, - это слаженные действия всего состава. Я в чудеса не верю", - отметил Александр Самойлов, командир взвода Российской военной полиции. Не верят в чудеса и в Министерстве обороны России".

А вообще-то очень похоже на чудо.

"Вести недели" с сирийского фронта: "Несколько часов наши герои отражали танковые атаки. К счастью, подмога успела вовремя. Отряд наших Сил специальных операций при поддержке двух штурмовиков Су-25 вывел наш взвод. С нашей стороны обошлось без потерь. Раненых, правда, трое. Зато у фанатиков - более 800 убитых, 11 сожженных танков и гора другой искореженной техники".

При таком соотношении потерь непонятно, почему там все так долго тянется.

Киселев в "Вестях недели": "Тем временем подконтрольные США так называемые Сирийские демократические силы... просто-напросто стреляют по сирийской армии, используя минометы и ракетные системы залпового огня... Все это еще раз ставит вопрос о том, чем занимаются Штаты в Сирии. И с кем они там? Американские спецслужбы подзуживают, подстрекают, настропаляют различные вооруженные группировки нападать на сирийскую армию..."

Вот ведь гады какие эти американцы. Раньше-то эти группировки с сирийской армией были в дружбе, а теперь что?

Карен Шахназаров (веско): "Вот я вам приведу цитату из "Тихого Дона". Там Григорий Мелехов говорит: "Вы нам свободу хотите дать? А не надо - если нам дать свободу, мы друг друга ножиками перережем". Это голос народа! А народ наш мудр... Я прошел через все иллюзии и пришел к выводу: Россия по природе своей - империя!"

Соловьев (серьезно): "Единственной по-настоящему демократической страной был Советский Союз - потому что в нем впервые было введено всеобщее избирательное право".

Виталий Третьяков произносит длиннющий монолог, понять который у меня не было ни сил, ни желания. Но финал, выкрикнутый громко и с выражением, воспроизвожу буквально: "А демократия не имеет вообще никакой ценности! Вообще никакой!"

Сергей Михеев (напористо): "Я в демократию, конечно, не верю. Считаю, что никакого народовластия не было, нет и не предвидится. (Несколько противореча себе.) Вот у нас была демократия - в 1917-м и в 1991-м. И какой результат? Отрицательный. Является ли демократия целью? Нет, не является. Подходит она для России? Нет, не подходит. (Смягчаясь.) Может, когда-нибудь и подойдет".

Политолог Алексей Мухин (с надеждой): "Люди забудут о демократии, как они забыли о тех религиях, которые были до сих пор".

У Соловьева наконец дошло и до российской жизни. Владимир Рыжков: "Если Навальный имеет другие политические взгляды, почему ему не участвовать в выборах?" Соловьев (победительно): "Без проблем! Но тут вопрос в другом - не надо было ему совершать уголовных преступлений, что лишает его такого права". Рыжков: "Я считаю, что его дело было сфальсифицировано". Соловьев (еще более победительно): "Ну, а это уже не мы с вами решаем, а суд, правда же?"

Соловьев: "А Крым сам решил свою судьбу! И мир нас поддерживает! Китай поддерживает, Индия! Какие санкции против России со стороны Китая и Индии?"

Соловьев восклицает: "Я хочу, чтобы Порошенко выполнил свое обещание - прекратил войну и раздал все свои деньги!"

Перед перерывом Соловьев с улыбкой объявляет: "Во второй части программы у нас русская народная тема - Украина, ну а в третьей поговорим и о наших российских делах".

Что-то у Соловьева так скучно, что уши вянут. Вот донесся чей-то стон: "Нарушили опять-таки Соединенные Штаты!"

Оказывается, мирное урегулирование в Сирии называется "астанинский процесс" (так, по крайней мере, говорит Сергей Станкевич). Куда смотрит православная общественность.

Политолог Сергей Михеев (горестно): "Во всех этих разговорах о реформе ООН я замечаю только одно: Дональд Трамп говорит то же самое, что и все американские президенты! Ничего не меняется. Ничего в этом мире от сотворения мира не изменилось. И, если Америка не поумнеет, не изменится".

Интонация примерно как у правоверного еврея, поверившего в мессию и узнавшего, что он оказался обманщиком.

Первая фраза Соловьева в начале вечера: "Как говорили классики, что-то пошло не так". Что это с ним? Оказывается, что-то пошло не так "в американском плане мироустройства". И дальше жизнерадостно так и говорит: "Да, что-то пошло не так в целом ряде стран - но не в нашей! И это дает нам возможность... не то что порадоваться, но с интересом понаблюдать".

Киселев (мрачно): "В "2040-х годах в Америке черных станет больше, чем белых. А среди молодежи до 18 лет черных будет больше, чем белых, уже в 2019 году. К каким культурным последствиям это приведет, пока неясно".

Уж какое там неясно. Всякий поймет, что ничего хорошего.

Киселев: "В США, будто на Украине, сносят памятники историческим деятелям. Первой жертвой стал генерал Ли, командующий армией южан в Гражданской войне, - он, мол, был за рабство".

Это произносится таким язвительным тоном, будто на самом деле южане вообще и генерал Ли в частности были ярыми аболиционистами.

Киселев (взволнованно): "В ответ на решение парламента Каталонии провести референдум о независимости Мадрид идет на крайние меры... На участках изымаются урны для голосования".

Да уж, подлинно зверские средства борьбы с сепаратизмом.

Киселев: "...референдум в Иракском Курдистане американцам выгоден, поскольку... ослабит президента Турции Эрдогана, который последнее время стал, на американский взгляд, слишком самостоятельным. Оно и понятно, потому что для Эрдогана заигрывание Америки с курдами - откровенно враждебный шаг... Эрдоган еще не забыл, что два года назад именно с натовской авиабазы Инджирлик вылетел ... истребитель, задача которого была сбить самолет Эрдогана... Эрдоган купил себе российские С-400... Американцы было выступили с претензиями, но Эрдоган ответил резко. "Они с ума посходили из-за того, что мы договорились по С-400. А чего вы хотите? Мы сами себя обеспечиваем всем, что связано с безопасностью", - заявил президент Турции".

Какой хороший, правильный, мужественный Эрдоган. Бестактно было бы напоминать Киселеву, что еще недавно он в этой же программе читал стишки про то, как "турок дрочил свой окурок".

Киселев: "На 25 сентября назначен референдум о независимости Иракского Курдистана... Иракский парламент выступил резко против и обязал правительство принять все меры для недопущения "незаконного" референдума. Курды тем временем настаивают на своем и на всем ходу готовятся к голосованию. Более того, технически урны, участки и бюллетени уже готовы. К Ираку курды относятся как к уже разваленному государству и заявляют, что просто реализуют свое право на самоопределение".

А что, в Ираке нет уголовной статьи за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности государства? Отсталые они какие-то.

Киселев: "Позиция России и Китая в том, что санкционный ресурс в отношении КНДР исчерпан. Остались только дипломатические шаги".

Интересная последовательность действий. А что останется, когда исчерпаются дипломатические шаги? Вызов родителей Ким Чен Ына?

Украина ввезла некоторое количество угля из США. Киселев комментирует это так: "Вообще президент Украины, страны - некогда экспортера угля, ныне покупающей его втридорога в США, - жалкое зрелище. Так же Петру Алексеевичу немцы могли бы публично подарить шматочек сала - ведь Украина его из Германии импортирует. А на границе с Польшей фуры с салом из Германии тогда нужно встречать с украинским гимном и рукой, приложенной к сердцу. Надо думать, мы это еще увидим".

И сало припомнил, вовремя сообразил. Наградил же его бог сатирическим даром.

Киселев анонсирует следующие сюжеты программы: "Международный авантюрист Мишико Саакашвили вломился на Украину".

Переживает человек за суверенитет братской страны.

И еще о Путине и его придворном летописце Колесникове: "352 страницы вместили в себя шесть лет и огромное количество событий. Будет ли следующая такая книга, а если будет, то с каким названием, можно спрашивать не только автора. Он продолжает слушать, прислушиваться, смотреть и подглядывать. "Мы не знаем, когда и что Владимир Владимирович вспомнит еще и активирует из своего запаса. Потому что за те 15 уже, страшно сказать, лет которые я занимаюсь журналистикой, регулярно все равно что-нибудь новое выскакивает", - признается Андрей Колесников".

В "Вестях недели" продолжают нахваливать записки Андрея Колесникова о жизни в свите Путина: "Внимательные читатели статей в "Коммерсанте" заметят, что ряд статей изменился. "Мы любовались" - это все, что сказал Путин о своих впечатлениях после посещения Земли Франца-Иосифа вообще и ледяной пещеры в частности. В пещеру Путин зашел только с Шойгу и Медведевым. И тогда подробностей не было. В книге уже есть".

Просто жутко себе представить эти подробности.

Киселев (благоговейно): "Президент у России, конечно же, редкий человек. В том смысле, что до сих продолжает осваивать все новые виды спорта. Играть в хоккей стал учиться в 60, а до этого и на коньках не стоял. Верхом стал ездить тоже относительно недавно. Подводная охота - тоже новый для Путина вид спорта. Понятно, что и аквалангом он не занимался с детства. Помните, когда Путин всплыл с амфорой? Так вот, первое погружение состоялось буквально накануне. Обо всем этом и многом другом - в новой книге Андрея Колесникова "Прораб на галерах". Она уже поступила в продажу".

И еще в "Вестях недели" о Калининградской области: "Сельское хозяйство здесь пришлось поднимать практически с нуля".

Видать, в Восточной Пруссии с сельским хозяйством совсем хило было.

Репортаж "Вестей недели": "Калининградская область - один из самых молодых регионов в составе России. Но старинные русские традиции здесь сохраняются".

Канта такая логика поставила бы в тупик.

Первый сюжет в "Вестях недели" - единый день голосования. Киселев: "Выборы прошли, я бы сказал, щепетильно-корректно. Уголовных дел возбуждено только 12, других нарушений - 337".

Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН (трагически): "Трамп фактически перешел из Республиканской партии в Демократическую".

Жириновский (не без раздражения): "На Львов идти надо! А мы сидим здесь..."

Соловьев: "В свое время Наполеон, вернувшись с острова Святой Елены... (Давясь от смеха.) Так и Саакашвили вернулся во Львов".

Ариэль Коэн: "Чего ждать от Ким Чен Ына, который убил своего дядю, брата..." Сергей Михеев (тоном человека, оскорбленного в лучших чувствах): "Не убивал он дядю! Брата - да, а дядю не убивал!"

Когда речь заходит о Саакашвили, Соловьев мгновенно включает как бы грузинский акцент, когда упоминается Коломойский - какой-то особо омерзительный еврейский. Застыла кавалерия острот...

Соловьев перешел на международные темы: "В Дейр-эз-Зоре наши сломали хребет гадине. Сами сирийцы сравнивают Дейр-эз-Зор чуть ли не с Ленинградом".

Очень характерное для сирийцев сравнение.

Соловьев настойчиво спрашивает кремлевского политтехнолога Константина Костина: "Константин, но ведь эти выборы были чище прошлогодних? Ведь чище?" Константин охотно соглашается. Соловьев (удовлетворенно): "Так что по факту можно сказать - демократия развивается!"

Соловьев говорит, что на выборах были злоупотребления, но их гораздо меньше, чем прежде: "по сравнению с прошлыми выборами это небо и земля". Что-то не припомню, чтобы он сильно сетовал после прошлых выборов.

Владимир Рыжков с горячностью говорит о различных предвыборных манипуляциях в пользу "Единой России". Соловьев: "А кандидат партии власти всегда побеждает?" Рыжков: "Всегда". Соловьев "А как же кандидат от ЛДПР на губернаторских выборах победил?"

Соловьев (с подъемом): "Прав Владимир Вольфович! Если есть нарушение закона, оно должно быть расследовано, а виновные наказаны. Закон есть закон! Вот у журналистки Латыниной сожгли машину, она вынуждена бежать из страны. Это позор! Нравятся ее политические взгляды, не нравятся - неважно. Что хулиганов не нашли - это безобразие. (Поняв, что увлекся.) А что Запад финансировал некоторых кандидатов на муниципальных выборах - это тоже нарушение закона. Не называем фамилий, не называем партий - но факты такие зарегистрированы".

Председатель "Яблока" Эмилия Слабунова рассказывает об административном давлении на партию перед выборами. Соловьев (решительно): "Так надо в суды подавать. Надо все это менять. Сажать надо - и все!"

Соловьев открывает свой вечер: "В России прошел единый день голосования. Политические элиты страны станут моложе".

Уж куда моложе - еще 65 не исполнилось.

"Вести недели" об иске, поданном Москвой в связи с закрытием трех российских представительств в Америке: "Своего рода тест ждет судебную систему США".

Да, посмотрим, как вы повертитесь.

Киселев: "Сейчас Польша изображает себя чуть ли главной жертвой Второй мировой. Но не она ли была ее хищным инициатором?"

Киселев представляет краткий, но содержательный очерк истории российско-польских отношений: "В XI веке поляков у нас воспринимали уже как братьев, а русские князья обращались к польским королям за помощью в борьбе за русский престол. Поляки соглашались, но дважды предавали - шли с войском на Киев, а там, вместо того чтобы помогать русским князьям, вероломно воцарялись на троне сами... Польша постоянно искала союзов против Руси и не оставляла попыток оттяпать себе землицы... Хитростью в 1768 году втянули Россию в войну с Османской империей. Итогом стали три раздела Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией… Великое Герцогство Польское стало Царством Польским в составе Российской империи. Кстати, на условиях более чем либеральных, хотя и не без эксцессов... В августе 1918-го советское правительство аннулирует договоры царского правительства и Польша обретает независимость. Однако уже в 1920 году вновь нападает на Россию… Еще одна попытка - союз Пилсудского с Гитлером. А в 1938-м под шумок Польша оттяпывает себе кусок Чехословакии... И чуть позже, 26 января 1939 года, в Варшаве встречаются министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп с министром иностранных дел Польши Юзефом Беком. Из немецкой записи беседы: "Господин Бек не скрывал, что Польша претендует на Советскую Украину и на выход к Черному морю".

Киселев: "Какая связь между ураганами "Харви" и "Ирма" и хамским поведением американцев в отношении наших дипломатов? Кто ответит?"

Да сам же наверняка и ответит.

Репортаж "Вестей недели": "Президент запустил пять новых дальневосточных предприятий. На базе Наталкинского золоторудного месторождения запущен крупнейший в стране горно-обогатительный комплекс. С его вводом Россия выходит на второе место в мире после Китая по добыче золота. Карьер полностью электрифицирован благодаря субсидии государства. Сам рудник и смежные производства добавят Магадану 3 тысячи рабочих мест. В их руках десятки тысяч долларов в бриллиантовом эквиваленте. Каждое движение фиксируют десятки камер слежения".

То ли золото, то ли алмазы - так и иначе, глаз да глаз.

Корреспондент "Вестей недели" из Владивостока: "Климат приморский должен стать по-настоящему деловым. Через три года все регионы округа обязаны переместиться в первую половину национального рейтинга".

Если составители национального рейтинга тоже обязаны, то нет ничего проще.

"На полях Восточного экономического форума "Вестям недели" удалось взять эксклюзивное интервью у Игоря Сечина, руководителя крупнейшей в мире нефтегазовой компании "Роснефть". Вообще Сечин нечасто дает интервью, тем более столь откровенные".

Откровенность выглядит так:

"Был удивлен, что неожиданно достоянием гласности стали материалы, которые абсолютно не имеют отношения к так называемому делу министра Улюкаева. У спецслужб есть такой термин - "отключение внимание на негодный объект". Когда были запущены эти материалы, общественность сразу начала отвлекаться от сути вопроса на какие-то проходящие вещи".

Действительно, прямо душа нараспашку.

Далее идет репортаж: "Оглушительный хлопок. Яркая вспышка света. Палубу окутывают клубы дыма. Крылатые ракеты "Калибр" выходят из шахт и несутся к заданным целям... в сторону позиций боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Грозное оружие!.. Через несколько минут после старта ракеты разносят в пыль пункты управления, узлы связи, склады боеприпасов и другую инфраструктуру боевиков в населенном пункте Эш-Шола. Благодаря этому удару сирийская армия смогла пойти в наступление и деблокировать Дейр-эз-Зор".

И мирных жителей при этом, надо понимать, не задело.

Киселев: "В боях вокруг Дейр-эз-Зора российские бомбовые и ракетные удары выполнялись так, чтобы минимизировать потери среди мирного населения. Это резкий контраст с тем, что происходит в Ракке, где американская авиация действует крайне неряшливо. В городе настоящая гуманитарная катастрофа".

Киселев (крайне неодобрительно): "Понятно, что генеральская троица (в Вашингтоне), принимающая непосредственное участие в выработке линии в отношении Северной Кореи, делает не то, что нужно, а то, что умеет. Или как ей кажется, что она умеет. Ведь США за последние годы не одержали ни одной убедительной военной победы. Конечно, это еще не хунта, но своего рода стратократия, как власть военных. Отсюда и набор американских приемов в отношении Северной Кореи: парад авианосцев, военные учения, поставки оружия соседям, размещение ракетных комплексов, угрозы превентивного удара. Из невоенного - лишь удушающие санкции. Путин уверен, что все это не сработает".

"Вести недели" с Восточного форума: "И ведь несмотря на исповедуемые США антироссийские санкции, во Владивостоке в эти дни не только американский бизнес. Вот губернатор Калифорнии Джерри Браун признает: приостановка выдачи виз россиянам - шаг недружественный, пора искать компромиссы".

Между тем буквально губернатор говорит только следующее: "Да, безусловно, мы и дальше будем пытаться. Надо продолжать работать". Что он там признает или не признает - бог весть.

Киселев: "6-7 сентября Владивосток принимал Восточный экономический форум с участием президента России, лидеров Японии, Южной Кореи и Монголии, высокопоставленных политиков и бизнесменов десятков стран. Для участников и наблюдателей сам центр мира на эти дни перенесся туда, и было это столь очевидным, что в какой-то момент премьер Синдзо Абэ с мягкой японской вежливостью потребовал российский Дальний Восток переименовать. Мол, какой он дальний? И дальний от кого?"

От Японии действительно ближний.

Торжественный репортаж "Вестей недели" по случаю Дня города в Москве: "Площадь Белорусского вокзала. Ее бесконечная реконструкция стала символом позднелужковской Москвы. Здесь все время что-то делали, но в итоге не делали ничего. И вот сейчас - новое лицо площади с уважением к ее истории... Портал "Наш город" вообще беспрецедентен. На все, что не устраивает в доме или вокруг него, можно пожаловаться - чиновники обязаны ответить за 8 дней, причем ответить по делу, за отписки - наказание. Так решено 1,5 миллиона проблем - от очистки дворов от снега до установки новых дверей в подъездах... Обновленные "Лужники" и помолодевшая Москва ждут гостей со всей России и мира".

Корреспондент "Вестей недели" с московских муниципальных выборов (восхищенно): "Путин поздоровался с членами избирательной комиссии... Медведев пришел с супругой. Сначала проголосовал он, потом жена".

Яков Кедми (с подъемом): "Знаете, когда Советский Союз потерял доверие к Соединенным Штатам? В 1944 году - когда советская разведка обнаружила переговоры Аллена Даллеса с немцами о сепаратном мире... А в 1979 году, когда иранцы захватили их посольство, американцы утерлись! Повели себя не как великая держава! Даже выкупали своих дипломатов, шли на самые грязные сделки! Потому что они понимают только силу!"

Андрей Сидоров (трагическим тоном): "Президент США, верховный главнокомандующий, приказывает убрать трансгендеров из вооруженных сил - а министр обороны приостанавливает действие этого приказа. Да с кем там вообще разговаривать?!"

Леонид Калашников горячо заступается за КНДР: "Водородную бомбу мы первые взорвали! Хотя тоже были нищие!"

Андрей Сидоров, завкафедрой факультета мировой политики МГУ (уверенно): "Когда на суверенную территорию государства входят вооруженные люди, этот называется войной... Надо окружить войсками консульство США в Екатеринбурге и дать американцам 24 часа на то, чтобы они убрались из Спасо-Хауса".

Политолог Михаил Ремизов (напористо): "Это нормально, что у нас аудит осуществляют западные компании?" Соловьев: "Но у нас нет международно признанных аудиторских компаний". Ремизов: "Так надо вырастить! Это вопрос национальной безопасности!"

И то правда - аудитор должен прежде всего быть патриотом.

Мудрый Яков Кедми (веско): "Я вам скажу про Северную Корею. Абсолютно разумное государство и правительство. Им нужно ядерное и термоядерное оружие, чтобы быть независимыми, не рассчитывать на крышу России и Китая. И северокорейские ученые, создав это оружие, совершили подвиг. Они обогнали промышленность Южной Кореи".

Соловьев (Злобину): "Как же вы говорите, что между Россией и Америкой нет доверия? Я вам скажу одно слово - Сирия. Там доверие полное".

Вот те на. А Киселев нам только что рассказывал, как американцы там ничего хорошего не делают, только палки в колеса суют.

Бинациональный политолог Николай Злобин (не без самодовольства): "Я тогда (в момент аннексии Крыма) был, наверное, единственным человеком в Вашингтоне, кто выступил в поддержку России".

То-то Вашингтон содрогнулся.

Депутат-коммунист Леонид Калашников (решительно): "Маша (Захарова) - она подчиненная, она так сказать не может, а я, как политик, прямо говорю: надо забрать у американцев резиденцию посла!"

Соловьев: "Взрыв водородной бомбы в Северной Корее вызывает тревогу - в отличие от совместных военных учений России и Белоруссии, которые уж точно никому угрозы не несут. Но в Польше и на Украине из-за них истерика".

Захарова: "Нападения на представительства случались в истории и раньше - но всегда они делались чужими руками. Так было, например, с российским посольством в Тегеране, когда убили Грибоедова. А то, что сейчас сделали американцы, - это абсолютно беспрецедентно".

Не очень хорошо знает она историю международных отношений. "12 мая 1927 года английская полиция провела в помещениях АРКОС и советского торгового представительства в Лондоне операцию в поисках компрометирующих документов, свидетельствовавших о шпионской деятельности ряда сотрудников компании". (Википедия)

Соловьев (глубокомысленно): "А не есть ли это со стороны США объявление войны Российской Федерации?"

Захарова (взволнованно): "Вы же понимаете, что в здании российского консульства в Сан-Франциско есть такие помещения, в которые даже у наших сотрудников с диппаспортами нет допуска, потому что там обрабатывается чувствительная информация!"

Да понимаем - чай, не маленькие.

"Опасная клоунада - иначе трудно назвать то, что происходит сейчас в США". Так Соловьев начинает свой вечер. В гостях у него Мария Захарова. "Что же это такое? - обращается он к ней. - Ведь Трамп говорил, что его задача - улучшить отношения с Россией?" "Не все американские президенты остаются до конца своего срока, - несколько загадочно отвечает Мария. - Это чтобы вы понимали, с какой страной мы имеем дело".

Киселев: "Меркель вынуждена говорить то, что по душе избирателю, даже если это не понравится за океаном. Долгое время канцлер Германии, словно под гипнозом, во всем соглашалась с американцами. Ее рейтинг падал. Но сейчас надо доказать простым немцам, что она сильный и самостоятельный политик мирового уровня, со своими собственными взглядами и принципами. Вот что она сказала о США: "Неуверенная в себе страна..."

Уж на что тупая - а все ж дошло до нее.

Киселев (злорадно): "Победить на выборах не значит одержать политическую победу. Пример тому - президент Франции Макрон. Его рейтинг катастрофически падает. От отчаяния Макрон стал подражать Путину: посетил подводную лодку и завел себе черного лабрадора, такого же как путинская Кони. Не знаю, поможет ли".

Репортер: "Крымскую весну" назвали третьей обороной Севастополя. Но жители города поправили эту формулировку: "Для нас третьей обороной были все годы жизни в составе Украины".

"Инициатива венгерских ученых вызвала истерику у украинского МИДа". Так озаглавлен очередной сюжет "Вестей недели". Что же это за смелая инициатива? Оказывается, присуждение Путину звания почетного доктора Дебреценского университета.

"Все чаще в сегодняшней Америке проигравших южан называют "предателями" и "мятежниками", - горестно замечает корреспондент "Вестей недели". Совсем озверели линкольновцы.

Киселев (с убийственной иронией): "Мы в России уже так нахлебались всего этого, что уже, слава Богу, спокойно пишем, публикуем, читаем, снимаем и показываем нашу историю, позволяя себе взгляды на события с разных сторон... не как в Америке, Польше или Украине, памятники не рушим, а фильмы не запрещаем. Иначе пришлось бы убрать из проката, например, "Тихий Дон" или "Броненосец Потемкин"... Потом принялись бы и памятники рушить. А затем - уже и возмутились бы: почему Чехов в пьесе "Три сестры" романтизирует старую помещичью жизнь? И нужен ли нам такой Чехов?"

В "Трех сестрах", правда, никакой романтизации помещичьей жизни нет и в помине. Но знатоку и ценителю отечественной истории и культуры такие мелочи нипочем.

Киселев (с горечью): "Вот и в Штатах сейчас конфедератов полуторавековой давности превращают во врагов сегодняшних. А отношения между неграми и белыми в те времена такими, какими они были тогда на самом деле, показывать уже нельзя. Инструментом цензуры работает политкорректность".

А на самом-то деле рабы и рабовладельцы жили душа в душу...

Киселев: "Вместе с тем о зверствах северян, в частности, о тактике "выжженной земли" генерала Шермана в ходе американской Гражданской, говорить сегодня в США невозможно".

Ну точно - за такое там сразу срок дают по экстремистской статье.

Киселев продолжает свою печальную повесть: "Но запрет одного фильма пока лишь в одном городе - это лишь часть общего. Процесс начался еще во времена Обамы. Именно он спровоцировал в США новый виток расовой розни. Во времена Обамы и было принято решение снести первый памятник герою южан генералу Ли - в Новом Орлеане".

И тут успел Обама нагадить.

Киселев: "Недавно из Америки пришла сногсшибательная новость... В кинотеатре Orpheum города Мемфис (штат Теннесси) официально объявили, что отныне фильм "Унесенные ветром" там показываться не будет. Случившееся, на мой взгляд, - общенациональная катастрофа для Америки. Постараюсь объяснить, почему".

В "Вестях недели" язвительно замечают, что Трамп поначалу даже не выразил соболезнование пострадавшим от стихийного бедствия в Техасе. Вот ведь сука какая, товарищи!

"Вести недели": "Асаад Ассалем был руководителем службы безопасности сирийского сектора американской базы в Эт-Танфе. Говорит, он и его люди хотели воевать против террористов псевдохалифата, но поняли, что у американских военных на юге Сирии другие цели. "Когда нам стал известен тот факт, что командир нашего отряда продает оружие террористам ИГИЛ, мы доложили об этом американскому руководству базы, но после нашего доклада никаких мер принято не было, американцы только усилили поддержку человека, который был назначен нашим командиром и вел дела с ИГИЛ", - рассказал Ассалем".

Ну как такому не поверить.

Киселев перекинулся в Сирию: "Террористов ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора численно подпитывают бандиты, выпихнутые американцами от Ракки и Мосула". И тут, вишь, американцы виноваты.

Репортер (восторженно): "Население Севастополя менее полумиллиона - но зато какое это население!"

Корреспондент "Вестей недели" говорит, что в Крыму еще есть трудности. Формулирует свою мысль он так: "Украину из Крыма вывести удалось, а вот украинский менталитет - пока не очень".

Репортаж "Вестей недели" со строительства Керченского моста: "Монтажник Петр Иванович (или как-то иначе, не расслышал) раньше гонял по Керчи бандеровцев..."

Киселев о взрыве водородной бомбы в КНДР: "Именно Америка оказывается сейчас наиболее дестабилизирующим фактором... США навалили вокруг Северной Кореи кучу дипломатического мусора... Американская дипломатия - слабое звено". Ни единой нотки осуждения по отношению к Северной Корее при этом не звучит.

Впрочем, первый сюжет у Киселева благостный. "Путин, - говорит он, - помог школьникам своей энергией веры в Россию".