Александр Бывшев предстал перед судом по третьему уголовному делу за стихи в поддержку Украины. Готовится четвертое.

Быть "экстремистом" в селе Кромы на Орловщине - тяжелая участь: увольнение из школы, допросы, обыски, доносы, травля, нищета, запрет на профессию. Страшнее мести "органов" - реакция односельчан.

Бывшев говорит, что не откажется ни от одной строчки.