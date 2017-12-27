О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Пропавшие за Крым | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Media/Freepress/m.266657.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Media/Freepress/m.266657.html
Также: Свобода слова, Право, Спецслужбы, Общество, Украина, СМИ, Россия, Европа, Политика, Мир | Персоны: Александр Бывшев

статья Последний поэт деревни

27.12.2017

Александр Бывшев предстал перед судом по третьему уголовному делу за стихи в поддержку Украины. Готовится четвертое.

Быть "экстремистом" в селе Кромы на Орловщине - тяжелая участь: увольнение из школы, допросы, обыски, доносы, травля, нищета, запрет на профессию. Страшнее мести "органов" - реакция односельчан.

Бывшев говорит, что не откажется ни от одной строчки.

Поэт, экстремист, гражданин
Комментарии 13 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
27.12.2017
в блоге Блоги
22347
Александр Бывшев 14.06.2015
в блоге Борьба с НАТО в Кромском районе
22347
Александр Бывшев 24.02.2016
в блоге Крюк чтения
22347
Александр Бывшев 08.04.2015
в блоге Террориста поймали мальчишки
статья Статьи по теме
Семен Негрецкулов, Кадр Грани.ТВ

Перепост на линии Маннергейма

28.07.2017

Во время визита Владимира Путина в Хельсинки финская сторона вряд ли поднимала вопрос о судьбе Семена Негрецкулова - первое в России дело о пропаганде "Великой Финляндии" еще только раскручивается ФСБ. За перепосты, в том числе за картинку с Маннергеймом, блогеру вменяют 282-ю статью. Первый выпуск видеосериала "Экстремисты".

Данила Бузанов

Не на того напал

10.08.2017

Данила Бузанов работал на ВДНХ оператором аттракционов. По соседству шла торговля символикой ДНР-ЛНР, якобы в помощь детям Донбасса. По какой-то бытовой причине Данила подрался с продавцом "донбасской" палатки и отправился на полтора года в колонию за возбуждение вражды к "русским, поддерживающим ДНР и ЛНР". История Данилы во второй серии нашего проекта "Экстремисты".
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру

Вестник революции со станции Дно

11.10.2017

Псковский городской суд по требованию ФСБ вынес постановление об аресте опасного экстремиста Бориса Яковлева. К счастью, 44-летний житель города Дно сбежал из-под подписки о невыезде и попросил убежища в Финляндии. Дело против него открыли за антипутинские песенки и посты. Бард-политбеженец - в третьем выпуске нашего сериала "Экстремисты".

Дарья Полюдова на свободе. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру

Красная Дарья

30.10.2017

Неутомимая пикетчица, рекордсменка по административным арестам, подсудимая по абсурдному уголовному делу, политзечка, одинокий боец. Освободившись из колонии-поселения, снова встает с самодельным плакатом про революцию. Кубанская активистка Дарья Полюдова - в четвертом выпуске нашего сериала "Экстремисты".

новость Новости по теме
24.11.2017 В отношении поэта Бывшева собираются возбудить четвертое уголовное дело →
03.11.2017 Закончено расследование третьего дела поэта Бывшева →
31.10.2017 Бывшеву предъявлено обвинение по третьему делу →
20.10.2017 С поэта Бывшева взяли подписку о невыезде по делу о стихах →
25.07.2017 Прокуратура заинтересовалась стихами Бывшева на сайте "Орлец" →
17.01.2017 Против поэта Бывшева возбуждено новое дело об экстремизме →
13.10.2015 ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу поэта Бывшева →
12.09.2015 Александра Бывшева уволили с работы →
28.08.2015 Оперативники центра "Э" изъяли у Александра Бывшева компьютер и ноутбук →
Фото и Видео
35948
Play own
Поэт, экстремист, гражданин
35798
Play own
Продление ареста Игоря Рудникова
33874
Play own
Борис Стомахин о свободе слова
33609
Play own
Красная Дарья
Реклама


Выбор читателей
статья Залог краха Путина
Виталий Портников
статья Скверный 2018-й
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость YouTube блокировал ролик Навального
Заставка ролика Алексея Навального "Зачем нужна забастовка"
новость Яшин задержан до суда
Илья Яшин в Лермонтовском сквере 24.12.17. Кадр трансляции
новость Мохнаткин в ПКТ
Сергей Мохнаткин в суде, 17.02.2017. Фото: rfi.fr
новость Кашапов вышел на свободу
Рафис Кашапов на свободе. Фото: azatliq.org
статья СПЕЦПРОЕКТ: ПРОПАВШИЕ ЗА КРЫМ
статья Зачем Америке попкорн
РЕКЛАМА
в блоге Диабет и политика
383
новость Взрыв в Петербурге: подозреваемый
Подозреваемый во взрыве в Петербурге. Кадр видео с fontanka.ru
новость Базу Хмеймим обстреляли "Градами"
Кассетные бомбы на российском самолете, авиабаза Хмеймим. Кадр RT
статья Как бойкотировать выборы
Александр Скобов. Courtesy photo
в блоге Обманутый политолог
383
новость Прокуратура страшней диабета
Иван Коновалов. Фото: saratov.er.ru
в блоге А Россия лучше всех
383
новость Киев: Россиян меняем на политзеков
Петр Порошенко на встрече с освобожденными из плена. Фото: president.gov.ua
новость Демушкин: допросы на зоне
Дмитрия Демушкина заводят в клетку после оглашения приговора. Кадр Life
новость Обмен пленными в Донбассе
Согласование списков обмена пленными. Фото с ФБ-страницы Ирины Геращенко
новость Навальный: Акция - 28 января
Алексей Навальный. Фото: Евгений Фельдман
новость Волков вышел на свободу
Леонид Волков на свободе. Фото из Твиттера Алексея Навального