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Неутомимая пикетчица, рекордсменка по административным арестам, подсудимая по абсурдному уголовному делу, политзечка, одинокий боец. Освободившись из колонии-поселения, снова встает с самодельным плакатом про революцию. Кубанская активистка Дарья Полюдова - в четвертом выпуске нашего сериала "Экстремисты".
Псковский городской суд по требованию ФСБ вынес постановление об аресте опасного экстремиста Бориса Яковлева. К счастью, 44-летний житель города Дно сбежал из-под подписки о невыезде и попросил убежища в Финляндии. Дело против него открыли за антипутинские песенки и посты. Бард-политбеженец - в третьем выпуске нашего сериала "Экстремисты".
Данила Бузанов работал на ВДНХ оператором аттракционов. По соседству шла торговля символикой ДНР-ЛНР, якобы в помощь детям Донбасса. По какой-то бытовой причине Данила подрался с продавцом "донбасской" палатки и отправился на полтора года в колонию за возбуждение вражды к "русским, поддерживающим ДНР и ЛНР". История Данилы во второй серии нашего проекта "Экстремисты".
Во время визита Владимира Путина в Хельсинки финская сторона вряд ли поднимала вопрос о судьбе Семена Негрецкулова - первое в России дело о пропаганде "Великой Финляндии" еще только раскручивается ФСБ. За перепосты, в том числе за картинку с Маннергеймом, блогеру вменяют 282-ю статью. Первый выпуск видеосериала "Экстремисты".