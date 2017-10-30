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Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Политзеки, Право, Свобода слова, Общество, Россия, СМИ, Политика | Персоны: Дарья Полюдова, Виктор Чириков

статья Красная Дарья

30.10.2017

Неутомимая пикетчица, рекордсменка по административным арестам, подсудимая по абсурдному уголовному делу, политзечка, одинокий боец. Освободившись из колонии-поселения, снова встает с самодельным плакатом про революцию. Кубанская активистка Дарья Полюдова - в четвертом выпуске нашего сериала "Экстремисты".

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30.10.2017
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Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру

Вестник революции со станции Дно

11.10.2017

Псковский городской суд по требованию ФСБ вынес постановление об аресте опасного экстремиста Бориса Яковлева. К счастью, 44-летний житель города Дно сбежал из-под подписки о невыезде и попросил убежища в Финляндии. Дело против него открыли за антипутинские песенки и посты. Бард-политбеженец - в третьем выпуске нашего сериала "Экстремисты".

Данила Бузанов

Не на того напал

10.08.2017

Данила Бузанов работал на ВДНХ оператором аттракционов. По соседству шла торговля символикой ДНР-ЛНР, якобы в помощь детям Донбасса. По какой-то бытовой причине Данила подрался с продавцом "донбасской" палатки и отправился на полтора года в колонию за возбуждение вражды к "русским, поддерживающим ДНР и ЛНР". История Данилы во второй серии нашего проекта "Экстремисты".
Семен Негрецкулов, Кадр Грани.ТВ

Перепост на линии Маннергейма

28.07.2017

Во время визита Владимира Путина в Хельсинки финская сторона вряд ли поднимала вопрос о судьбе Семена Негрецкулова - первое в России дело о пропаганде "Великой Финляндии" еще только раскручивается ФСБ. За перепосты, в том числе за картинку с Маннергеймом, блогеру вменяют 282-ю статью. Первый выпуск видеосериала "Экстремисты".

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