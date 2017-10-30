Во время визита Владимира Путина в Хельсинки финская сторона вряд ли поднимала вопрос о судьбе Семена Негрецкулова - первое в России дело о пропаганде "Великой Финляндии" еще только раскручивается ФСБ. За перепосты, в том числе за картинку с Маннергеймом, блогеру вменяют 282-ю статью. Первый выпуск видеосериала "Экстремисты".