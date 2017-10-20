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С поэта Александра Бывшева из поселка Кромы Орловской области взяли подписку о невыезде по новому делу, возбужденному по поводу его стихотворения "На независимость Украины". Об этом Бвышев сообщает на своей ФБ-странице.
В четверг Бывшева допросили в качестве подозреваемого и показали ему заключение Орловской лаборатории судебной экспертизы Минюста. "Лингвисты в погонах", как им и полагается по должности, естественно, обнаружили в моих стихах полный "экстремистский набор": возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека, группы лиц по признаку национальности и т.д. С меня была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Под "надлежащим поведением" работники следственного комитета имели в виду прекращение мною преступной деятельности в форме сочинения "антигосударственных стихов", - написал Бывшев.
"В общем, накануне президентских выборов готовится показательное судилище надо мной с заранее предрешенным результатом, поскольку в сегодняшней чекистско-фашистской России оправдательные приговоры по политическим статьям абсолютно исключены, - отметил поэт. - Заместитель Кромского межрайонного следственного комитета дал мне понять, что если я не "завяжу" со стихами, то у меня могут отобрать компьютер как орудие преступления вместе со всеми электронными носителями. Так что я ко всему готов. На всякий случай запасаюсь писчей бумагой и ручками с карандашами. Надеюсь, хоть их не станут изымать при новом обыске".
В 2014 году против Бывшева одно за другим возбудили два дела по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Поводом к открытию первого послужила публикация поэтом стихотворения "Украинским патриотам", поводом к открытию второго - публикация стихотворения "Украинские повстанцы". Второе дело в начале 2015 года прекратили. Между тем по первому Бывшев 13 июля 2015-го был осужден к 300 часам обязательных работ с двухлетним запретом работать в школе. После этого поэта уволили из поселковой школы, где он преподавал немецкий язык.
30 сентября 2016 года Кромской межрайотдел СКР возбудил против Бывшева новое дело по части 1 статьи 282 УК - по факту публикации поэтом на личной ВК-странице стихотворения "На независимость Украины". Этот текст, по словам автора, представляет собой "полемический ответ" на одноименную антиоду Иосифа Бродского (1992), выдержанную в духе великорусского шовинизма. Во "Вконтакте" свое стихотворение Бывшев поместил 22 февраля 2015-го - уже после того, как ранее в том же месяце текст опубликовал целый ряд украинских изданий.
Следствие ведет замначальника отдела СКР Дмитрий Зубов. Он же, на тот момент еще не замначальника, а старший следователь, занимался обоими предыдущими делами Бывшева.
17 января 2017-го группа силовиков под руководством старшего оперативника ЦПЭ С. Стеблецова провела у Бывшева обыск. Он был санкционирован по ходатайству Зубова судьей Кромского райсуда Еленой Гудковой, которая осенью 2014-го объявила стихотворение "Украинским патриотам" экстремистским материалом. По итогам обыска визитеры изъяли компьютер, все носители информации и записи.
В дальнейшем поэт несколько раз побывал на допросах по делу. От дачи показаний он неизменно отказывается. Меру пресечения Бывшеву не избирали. Как отмечалось, он в любом случае не может покинуть Кромы, поскольку у него на руках больные родители - 87-летний отец, перенесший инфаркт, и полуслепая мать, у которой несколько лет назад был инсульт.
В июле Бывшев сообщил, что прокуратура заинтересовалась его стихами, помещенными в комментариях к публикациям на региональном оппозиционном сайте "Орлец". В редакцию явился оперативник ЦПЭ с официальным запросом надзорного ведомства. "Запрос касался Ваших комментариев на сайте, - предостерегла поэта редакция. - Именно тех, где Вы публикуете ваши стихи. Теперь у них есть IP, с которого Вы запиливали комменты. Будьте бдительны".
"Начинают сбываться предостережения некоторых моих "доброжелателей" о том, что накануне президентских выборов власть постарается заткнуть мне рот, - добавил поэт. - Товарищи в погонах активно готовятся к "интронизации" бывшего носильщика чемоданов Собчака".
В адрес тебя летят пули, снаряды, маты.
(Не наигрались, поди, кацапы в свои "аты-баты".)
"Ишь, захотела свободы! - взвыла Москва. - Вот дерьмо!.."
Твой Майдан для Кремля, как для циклопа бельмо.
Прав был Мыкола Гоголь: эти свиные рыла
Русь захватили "Святую" спереди, с флангов и тыла.
В месте на букву "ж" засели уже глубоко.
Здесь прописались навечно Шариковы и Ко.
К зеркалу подойти боится немытая "Раша".
"Третий Рим", "Китеж-град" и прочее - просто лажа.
Но мечтает по-прежнему в мире иметь всех в рот.
И с похмелья рыгает: "Мы - богоносец народ!"
Северная держава смотрится наглым подростком.
В ней квартирует тьма горячих голов-отморозков.
Бомб ядреных до черта и "калашей" будь здоров...
Дай им топор войны - ох, наломают дров!
"Ватник" захлебывается ненавистью к "укропу"
И на чем свет стоит Штаты клянет и Европу.
НАТО пускай готовит побольше и крепче сеть. -
Русскому хватит медведю на соседей борзеть.
В ледяном Быдлостане ничто под Луной не ново:
Сталина почитают опять как отца родного.
Дружно встать в позу рака - иванушкам самый смак.
Видно, и впрямь без плетки им не прожить никак...
С той, что тебя гнобила, Господь еще спросит строго.
В дебри, леса, болота скатертью ей дорога.
А я на Запад гляжу, слезно небо моля:
"Щастя тобi бажаю, Україно моя!"
Пресса Украины. 11.02.2015
К Александру Бывшеву опять пришли с обыском. Опять подвергли допросу в рамках очередного дела. Теперь его привлекают "за Бродского", то есть за полемический ответ нобелевскому лауреату, исполненный примерно в той же манере, что и нашумевшая отповедь "хохлам", но русский поэт Бывшев обращается к соотечественникам.
В Орловской области завершился суд над школьным учителем Александром Бывшевым. За стихотворение "Украинским патриотам" прокурор требует для него полгода исправительных работ и запрета на профессию. Приговор будет оглашен 13 июля. Мы публикуем последнее слово Александра Бывшева - полный текст и видеорепортаж.