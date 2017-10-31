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Поэту Александру Бывшеву из пгт Кромы Орловской области предъявлено обвинение по третьему "экстремистскому" делу. Об этом он сообщил на своей ФБ-странице.

В понедельник Бывшев с адвокатом явились по повестке к замначальника Кромского межрайотдела СКР Дмитрию Зубову, который ведет дело. "По иронии судьбы меня пригласили для вручения документа об обвинении по уголовной статье за мои "экстремистские" стихи именно 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий", - отметил поэт.

Помимо постановления о привлечении в качестве обвиняемого Зубов предъявил Бывшеву заключения исследований, проведенных Воронежским региональным центром судебной экспертизы и Орловской лаборатории судебной экспертизы Минюста. Согласно этим бумагам, в стихотворении Бывшева "На независимость Украины" присутствует состав части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды к русским). В редакции, действовавшей на момент публикации стихотворения, эта норма предусматривает до четырех лет колонии.

Во всех ходатайствах, заявленных Бывшевым и его адвокатом, Зубов отказал.

На четверг, 2 ноября, поэт вновь вызван в отдел для ознакомления с частью материалов дела. "Следствие даже не старается соблюсти хотя бы видимость законности и беспристрастности, а просто тупо спешит все завершить по-быстрому", - заметил Бывшев. Зубов прямо заявил, что суд по делу состоится еще до Нового года.