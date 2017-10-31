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новость Бывшеву предъявлено обвинение по третьему делу

31.10.2017
Александр Бывшев. Фото Сары Хёрст
Александр Бывшев. Фото Сары Хёрст
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Поэту Александру Бывшеву из пгт Кромы Орловской области предъявлено обвинение по третьему "экстремистскому" делу. Об этом он сообщил на своей ФБ-странице.

В понедельник Бывшев с адвокатом явились по повестке к замначальника Кромского межрайотдела СКР Дмитрию Зубову, который ведет дело. "По иронии судьбы меня пригласили для вручения документа об обвинении по уголовной статье за мои "экстремистские" стихи именно 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий", - отметил поэт.

Помимо постановления о привлечении в качестве обвиняемого Зубов предъявил Бывшеву заключения исследований, проведенных Воронежским региональным центром судебной экспертизы и Орловской лаборатории судебной экспертизы Минюста. Согласно этим бумагам, в стихотворении Бывшева "На независимость Украины" присутствует состав части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды к русским). В редакции, действовавшей на момент публикации стихотворения, эта норма предусматривает до четырех лет колонии.

Во всех ходатайствах, заявленных Бывшевым и его адвокатом, Зубов отказал.

На четверг, 2 ноября, поэт вновь вызван в отдел для ознакомления с частью материалов дела. "Следствие даже не старается соблюсти хотя бы видимость законности и беспристрастности, а просто тупо спешит все завершить по-быстрому", - заметил Бывшев. Зубов прямо заявил, что суд по делу состоится еще до Нового года.

Стихотворение "На независимость Украины", по словам самого автора, представляет собой "полемический ответ" на одноименную антиоду Иосифа Бродского (1992), выдержанную в духе великорусского шовинизма. Бывшеву вменяется публикация этого текста на личной ВК-странице. Во "Вконтакте" поэт поместил эти стихи 22 февраля 2015-го - уже после того, как ранее в том же месяце текст опубликовал целый ряд украинских изданий.

Дело было возбуждено 30 сентября 2016-го. В январе нынешнего года группа силовиков под руководством старшего оперативника ЦПЭ С. Стеблецова провела у Бывшева обыск. Он был санкционирован судьей Кромского райсуда Еленой Гудковой, которая осенью 2014-го объявила экстремистским материалом другое стихотворение поэта - "Украинским патриотам". По итогам обыска визитеры изъяли компьютер, все носители информации и записи.

В дальнейшем поэт несколько раз побывал на допросах по делу. От дачи показаний он неизменно отказывался.

19 октября Зубов взял у Бывшева подписку о невыезде.

Первые два дела против Бывшева возбудили одно за другим в 2014 году. Они также были квалифицированы по части 1 статьи 282 УК, а занимался ими тот же Зубов - тогда еще не замначальника отдела, а старший следователь. Поводом к открытию первого дела послужила публикация поэтом стихотворения "Украинским патриотам", поводом к открытию второго - публикация стихотворения "Украинские повстанцы". Второе дело в начале 2015 года прекратили. Между тем по первому Бывшев 13 июля 2015-го был осужден к 300 часам обязательных работ с двухлетним запретом работать в школе. После этого поэта уволили из поселковой школы, где он преподавал немецкий язык.

24 июля нынешнего года в редакцию регионального оппозиционного сайта "Орлец" явился оперативник ЦПЭ с запросом прокуратуры. Запрос касался стихов Бывшева, помещенных в комментариях к публикациям сайта. "Теперь у них есть IP, с которого Вы запиливали комменты. Будьте бдительны", - в тот же день предостерегла поэта редакция ресурса.

На руках у 45-летнего Бывшева больные родители - 87-летний отец, перенесший инфаркт, и полуслепая мать, у которой несколько лет назад был инсульт.
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31.10.2017
справка Справка

Александр Бывшев. "На независимость Украины"

В адрес тебя летят пули, снаряды, маты.
(Не наигрались, поди, кацапы в свои "аты-баты".)
"Ишь, захотела свободы! - взвыла Москва. - Вот дерьмо!.."
Твой Майдан для Кремля, как для циклопа бельмо.

Прав был Мыкола Гоголь: эти свиные рыла
Русь захватили "Святую" спереди, с флангов и тыла.
В месте на букву "ж" засели уже глубоко.
Здесь прописались навечно Шариковы и Ко.

К зеркалу подойти боится немытая "Раша".
"Третий Рим", "Китеж-град" и прочее - просто лажа.
Но мечтает по-прежнему в мире иметь всех в рот.
И с похмелья рыгает: "Мы - богоносец народ!"

Северная держава смотрится наглым подростком.
В ней квартирует тьма горячих голов-отморозков.
Бомб ядреных до черта и "калашей" будь здоров...
Дай им топор войны - ох, наломают дров!

"Ватник" захлебывается ненавистью к "укропу"
И на чем свет стоит Штаты клянет и Европу.
НАТО пускай готовит побольше и крепче сеть. -
Русскому хватит медведю на соседей борзеть.

В ледяном Быдлостане ничто под Луной не ново:
Сталина почитают опять как отца родного.
Дружно встать в позу рака - иванушкам самый смак.
Видно, и впрямь без плетки им не прожить никак...

С той, что тебя гнобила, Господь еще спросит строго.
В дебри, леса, болота скатертью ей дорога.
А я на Запад гляжу, слезно небо моля:
"Щастя тобi бажаю, Україно моя!"

Пресса Украины. 11.02.2015

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Привлекают за тунеядца

Илья Мильштейн, 18.01.2017

К Александру Бывшеву опять пришли с обыском. Опять подвергли допросу в рамках очередного дела. Теперь его привлекают "за Бродского", то есть за полемический ответ нобелевскому лауреату, исполненный примерно в той же манере, что и нашумевшая отповедь "хохлам", но русский поэт Бывшев обращается к соотечественникам.
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