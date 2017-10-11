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10 октября Псковский городской суд по требованию ФСБ вынес постановление об аресте опасного экстремиста Бориса Яковлева. К этому времени 44-летний житель города Дно сбежал из-под подписки о невыезде и попросил убежища в Финляндии. Дело против него открыли за антипутинские песенки в YouTube и посты во "Вконтакте" - до пяти лет по статье о призывах к экстремизму в интернете.
Экспертизу проводил доцент Башкирского университета Андрей Поминов. Он обнаружил в публикациях Яковлева "психологические и лингвистические средства, направленные на побуждение неопределенного круга лиц к осуществлению экстремистских действий, направленных на насильственное изменение существующего государственного строя или на захват власти".
Во время визита Владимира Путина в Хельсинки финская сторона вряд ли поднимала вопрос о судьбе Семена Негрецкулова - первое в России дело о пропаганде "Великой Финляндии" еще только раскручивается ФСБ. За перепосты, в том числе за картинку с Маннергеймом, блогеру вменяют 282-ю статью. Первый выпуск видеосериала "Экстремисты".
Данила Бузанов работал на ВДНХ оператором аттракционов. По соседству шла торговля символикой ДНР-ЛНР, якобы в помощь детям Донбасса. По какой-то бытовой причине Данила подрался с продавцом "донбасской" палатки и отправился на полтора года в колонию за возбуждение вражды к "русским, поддерживающим ДНР и ЛНР". История Данилы во второй серии нашего проекта "Экстремисты".