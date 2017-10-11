10 октября Псковский городской суд по требованию ФСБ вынес постановление об аресте опасного экстремиста Бориса Яковлева. К этому времени 44-летний житель города Дно сбежал из-под подписки о невыезде и попросил убежища в Финляндии. Дело против него открыли за антипутинские песенки в YouTube и посты во "Вконтакте" - до пяти лет по статье о призывах к экстремизму в интернете.

Экспертизу проводил доцент Башкирского университета Андрей Поминов. Он обнаружил в публикациях Яковлева "психологические и лингвистические средства, направленные на побуждение неопределенного круга лиц к осуществлению экстремистских действий, направленных на насильственное изменение существующего государственного строя или на захват власти".