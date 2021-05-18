30 лет назад Борис Ельцин подписал закон РСФСР "О реабилитации репрессированных народов". Потомки жертв депортации должны были вернуться в "места традиционного проживания". Закон так и остался на бумаге, а его единственным реальным результатом стал кровопролитный осетино-ингушский конфликт.