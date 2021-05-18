День памяти жертв депортации
18 мая - день памяти жертв депортации крымских татар. Террор против этого народа продолжается на протяжении семи лет оккупации: запрет Меджлиса, обыски, аресты, сталинские сроки. Сотни детей, у которых забрали отцов.
77 лет назад, 18 мая 1944 года, началась депортация крымских татар. pic.twitter.com/ZDeJrmhcd7— Грани.Ру (@GraniTweet) May 18, 2021
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30 лет назад Борис Ельцин подписал закон РСФСР "О реабилитации репрессированных народов". Потомки жертв депортации должны были вернуться в "места традиционного проживания". Закон так и остался на бумаге, а его единственным реальным результатом стал кровопролитный осетино-ингушский конфликт.
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