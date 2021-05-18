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статья День памяти жертв депортации

18.05.2021

18 мая - день памяти жертв депортации крымских татар. Террор против этого народа продолжается на протяжении семи лет оккупации: запрет Меджлиса, обыски, аресты, сталинские сроки. Сотни детей, у которых забрали отцов.

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18.05.2021
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Депортация крымских татар 18 мая 1944 года

Забыли про овраги

Борис Соколов, 26.04.2021

30 лет назад Борис Ельцин подписал закон РСФСР "О реабилитации репрессированных народов". Потомки жертв депортации должны были вернуться в "места традиционного проживания". Закон так и остался на бумаге, а его единственным реальным результатом стал кровопролитный осетино-ингушский конфликт.
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