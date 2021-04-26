

Депортация крымских татар 18 мая 1944 года

Тридцать лет назад, 26 апреля 1991 года, председатель Верховного Совета Борис Ельцин подписал закон РСФСР "О реабилитации репрессированных народов".

В статье 2 давалось определение репрессированных народов: это "нации, народности или этнические группы и иные исторически сложившиеся культурно-этнические общности людей, например казачество, в отношении которых по признакам национальной или иной принадлежности проводилась на государственном уровне политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным переселением, упразднением национально-государственных образований, перекраиванием национально-территориальных границ, установлением режима террора и насилия в местах спецпоселения".

Статья 3 гласила: "Реабилитация репрессированных народов означает признание и осуществление их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной политики насильственного перекраивания границ, на восстановление национально-государственных образований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущерба, причиненного государством. Реабилитация предусматривает возвращение народов, не имевших своих национально-государственных образований, согласно их волеизъявлению, в места традиционного проживания на территории РСФСР". Правда, эта статья закона содержала оговорку, которая делала закон невыполнимым: "В процессе реабилитации репрессированных народов не должны ущемляться права и законные интересы граждан, проживающих в настоящее время на территориях репрессированных народов".

Каким образом можно восстановить территориальную целостность ранее упраздненных автономий, чья территория была полностью или частично передана другим субъектам федерации, и не затронуть при этом интересы тех жителей, которые с тех пор поселились на указанных территориях? Этого закон не пояснял. Поэтому на практике он так и не заработал.

А ведь можно было все это прописать в законодательстве - в каких конкретно случаях и как меняются границы между субъектами федерации. А если упраздненную ранее автономию - например, немецкую в Поволжье - восстановить на прежней территории невозможно, то следовало прописать, на какой именно территории, приемлемой для самих российских немцев, она должна быть восстановлена.

Точно так же должен был быть прописан порядок выплаты компенсаций, причем не символических, а достаточно солидных - как тем жителям, которые будут вынуждены переселяться с территорий ранее упраздненных автономий, так и представителям репрессированных народов, которые не захотят покидать места обитания, обретенные после депортации, не говоря уже о компенсациях за саму депортацию и утраченное имущество. Статья 9 лишь провозглашает: "Ущерб, причиненный репрессированным народам и отдельным гражданам со стороны государства в результате репрессий, подлежит возмещению. Порядок возмещения ущерба реабилитированным народам и отдельным гражданам устанавливается законодательными актами Союза ССР, РСФСР и республик, входящих в состав РСФСР". А статья 10 засчитывала время пребывания в ссылке в трудовой стаж в тройном размере, что должно было увеличить размер скромных пенсий.

Бюджетная самостоятельность России тогда еще была во многом ограничена, а российская казна была практически пуста, как и союзная, и денег ни на какие компенсации и выплаты, даже самые скромные, там не было. Теперь понятно, что закон о реабилитации наказанных народов имело смысл принимать только после обретения Россией полной независимости, государственного суверенитета и контроля над финансами и силовыми структурами. И принимать надо было не один этот закон, а сразу целый большой пакет, где были бы детально прописаны границы территорий, отдаваемых под восстановленные автономии, порядок установления новых границ и формирования соответствующих автономий, а также порядок и размер компенсационных выплат как представителям репрессированных народов, так и местным жителям, которые захотели бы переселиться.

Понятно, что подготовка подобного пакета законопроектов потребовала бы как минимум нескольких месяцев, а то и лет, чтобы достичь какого-то консенсуса с региональными и национальными элитами и разъяснить миллионам людей суть и необходимость принимаемых решений. Закон же, принятый 26 апреля 1991 года, носил чисто пропагандистский характер. При этом он запрещал "агитацию или пропаганду с целью воспрепятствования реабилитации репрессированных народов".

Статья 13 предусматривала принятие специальных законодательных актов по каждому репрессированному народу. Фактически до принятия этих актов закон от 26 апреля 1991 года не мог действовать и служил лишь опасным раздражителем как для самих репрессированных народов, так и для тех, кто занял территории, прежде принадлежавшие им.

В результате единственным практическим следствием принятия закона стал кровопролитный ингушско-осетинский конфликт уже в независимой России. В октябре 1992 года ингуши стали массово возвращаться в Пригородный район Владикавказа, отторгнутый от Ингушетии после депортации 1944 года, и требовать его возвращения в состав Ингушетии. Российское правительство в этом конфликте встало на сторону Северной Осетии и перебросило в помощь местным правоохранителям спецподразделения из Москвы и внутренние войска. В результате пятидневных кровопролитных столкновений, происходивших с 31 октября по 4 ноября 1992 года, погибло 105 осетин, от 17 до 27 российских военнослужащих и 407 ингушей. Более 900 человек было ранено, а почти все ингушское население Пригородного района вынуждено было бежать в Ингушетию.



В Пригородном районе Северной Осетии. 1992 год

Немецкая автономия в России так и не была восстановлена. Подавляющее большинство советских немцев, проживавших в России, Казахстане и Киргизии, предпочли в этих условиях эмигрировать в Германию - туда в период 1990-2011 годов приехало около 1,45 миллиона этнических немцев из стран бывшего СССР, в первую очередь из России (612 тысяч) и Казахстана (575 тысяч). В России, по данным переписи 2010 года, осталось только 394 тысячи немцев.

В современной России закон "О реабилитации репрессированных народов" формально продолжает действовать. Однако на практике ни одна из его статей не работает, в том числе та, что запрещает агитацию и пропаганду против реабилитации наказанных народов. В России появляются без каких-либо последствий для их авторов буквально тысячи публикаций, доказывающих, что чеченцы, ингуши, немцы Поволжья и другие депортированные народы были реабилитированы неправильно.

А о том, как проходит "реабилитация" крымских татар после аннексии полуострова, читатели "Граней" прекрасно осведомлены.