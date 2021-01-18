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Также: История, Террор, Чечня, Общество, Происшествия, Война | Персоны: Борис Соколов

статья Забытый ад

Борис Соколов, 18.01.2021

18 января 1996 года завершилась трагическая эпопея - рейд отряда чеченских полевых командиров Хункара Исрапилова и Салмана Радуева на Кизляр.

9 января чеченские отряды общей численностью около 250 человек атаковали военные объекты в Кизляре - вертолетную базу, оружейный склад, авиационный завод и расположение батальона Внутренних войск. Им удалось уничтожить несколько вертолетов и два бензовоза, а также склад неуправляемых реактивных снарядов.

Отступая, боевики захватили городскую больницу и родильный дом, где взяли более 100 заложников - медицинский персонал и пациентов. Затем в здание больницы согнали 20 захваченных в плен местных милиционеров и более 2000 жителей. Федеральные войска блокировали кварталы возле больницы. Радуев требовал в качестве условия освобождения заложников вывести федеральные войска из Чечни и признать недействительными декабрьские выборы, в результате которых президентом Чечни был избран поддерживаемый Россией Доку Завгаев. Радуев настаивал на участии в переговорах премьер-министра Виктора Черномырдина. В противном случае он угрожал взорвать больницу.

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10 января после переговоров с руководством Дагестана боевики с 50 заложниками и 10 представителями дагестанских властей покинули город. Они освободили большинство заложников, оставив группу для прикрытия. Радуев и Исрапилов хотели перейти в Чечню в районе села Первомайское, расположенного в 300 метрах от границы. У приграничной реки Аксай колонна автобусов с боевиками и заложниками была остановлена предупредительным огнем - пострадала машина дагестанского ГАИ, сопровождавшая колонну. В результате боевики вернулись в Первомайское, где разоружили блокпост из 37 милиционеров из Новосибирска, убив одного и взяв остальных в заложники.

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11-14 января с Радуевым шли переговоры. 15 января, когда пришло известие, что боевики будто бы расстреляли шестерых милиционеров и двух дагестанских старейшин, начался штурм Первомайского федеральными силами, который был отбит, как и последующие атаки.

В ночь на 18 января боевики смогли прорваться из окружения. 256 из них ушли в Чечню, уведя с собой часть заложников - милиционеров и гражданских лиц. Число возвратившихся боевиков было больше числа участников нападения на Кизляр за счет того, что на помощь Радуеву и Исрапилову 17 января прорвалась из Чечни небольшая группа боевиков, занявшая соседнее с Первомайским село Советское и уничтожившая группу дагестанских омоновцев.

23 января боевики освободили 20 заложников из числа гражданских лиц.

Спустя месяц после случившегося, 9 февраля 1996 года, Госдума специальным постановлением амнистировала боевиков Радуева. После этого он освободил новосибирских милиционеров. Задержанные в Первомайском боевики были отпущены на свободу (фактически их обменяли на 12 милиционеров-заложников), а тела погибших переданы для захоронения.

По утверждению чеченской стороны, в ходе боев в Кизляре и Первомайском российская сторона потеряла около 800 человек убитыми, включая милиционеров и мирное население (не менее 15 мирных жителей), и два бронетранспортера. Официальных данных о потерях федеральных сил нет. Известно, что в ходе прорыва боевиков из Первомайского погиб начальник разведки 58-й армии полковник Александр Стыцина, посмертно удостоенный звания Героя России, а при штурме Первомайского 16 января погиб командир СОБР МВД России подполковник Андрей Крестьянинов, посмертно удостоенный звания Героя России (по одной из версий, он стал жертвой "дружественного огня" с российских вертолетов).

Российские военные заявили, что в ходе операции в Первомайском были освобождены 82 заложника, а еще 13 заложников погибли.

Данных о потерях боевиков нет. Но учитывая сведения о численности отряда Радуева и Исрапилова и прибывшего из Чечни подкрепления, а также о числе вернувшихся из Первомайского в Чечню боевиков, и принимая во внимание, что около 30 боевиков были захвачены в плен и потом обменены на милиционеров-заложников, чеченские потери убитыми вряд ли превышали 20-30 человек.

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События в Кизляре и Первомайском продемонстрировали, что наиболее радикальные чеченские полевые командиры готовы и дальше захватывать заложников и использовать их в качестве живого щита и средства шантажа федеральных властей. Стало ясно, что президент Ичкерии Джохар Дудаев не в состоянии эту практику пресечь и вполне вероятно, что он тайно ее поощряет.

В то же время эти события показали неэффективность российских силовых структур на Северном Кавказе. Они располагали информацией о готовившемся нападении на Кизляр, но не смогли его предотвратить. Штурм Первомайского также оказался неудачным - для осады и штурма села использовали главным образом части специального назначения различных ведомств, не обученные действовать как пехота. Да и координация действий была слабой.

Неудачные операции российских силовиков в Первомайском стали как бы прелюдией к поражению федеральных войск в Чечне в августе 1996 года, когда отряды сепаратистов захватили Грозный и вынудили Москву подписать мирные соглашения в Хасавюрте.

А как сложилась судьба тех чеченских полевых командиров, которые участвовали в рейде на Кизляр? Салман Радуев был арестован в Чечне в марте 2000 года и в декабре 2001-го на процессе в Махачкале приговорен к пожизненному заключению. 14 декабря 2002 года Радуев умер в терапевтическом отделении городской больницы Соликамска в результате обширных внутренних кровотечений, вызванных геморрагическим васкулитом (воспалением стенок сосудов) неясного генеза, диагностированного у него 6 декабря. Накануне Радуев пил чай с оперативниками ФСБ и предположительно мог быть отравлен. По мнению семьи Радуева, он был убит, после того как отказался дать показания против Ахмеда Закаева, арестованного в то время в Дании. Расследование обстоятельств его смерти не было проведено.

Хункар-Паша Испрапилов погиб при прорыве чеченских боевиков из Грозного 1 февраля 2000 года. Турпал Атгериев был арестован 28 октября 2000 года в Махачкале. В декабре 2001 года Верховный суд Дагестана приговорил его к 15 годам заключения в колонии строгого режима. Исрапилов умер 18 августа 2002 года в тюремной больнице в Екатеринбурге, по официальной версии - от лейкоза и кровоизлияния в почки (первоначально утверждалось, что он умер от туберкулеза). Адвокаты Исрапилова отрицали наличие у него подобных заболеваний и утверждали, что его убили.

13 ноября 2003 года, вынося решение по делу "Российская Федерация против Ахмеда Закаева", лондонский судья Тимоти Уоркман постановил отказать в выдаче Закаева, в том числе потому, что в России существует угроза для его жизни: "Очевидно, что их (Атгериева и Радуева. - Ред.) гибель вызвала значительные подозрения, однако законы Российской Федерации не позволяют проведения общественного расследования причин их смерти. В лучшем случае это могло быть печальным стечением обстоятельств, а в худшем - бессудной казнью".

Айдамир Абалаев, по утверждению российских властей, был убит в Чечне 1 мая 2002 года. Муса Чараев был убит в Чечне 19 марта 1999 года неизвестными, предположительно связанными с российскими спецслужбами.

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Борис Соколов, 18.01.2021
в блоге Блоги
59
Александр Скобов 19.11.2013
в блоге За что убивают Стомахина
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Если б не было войны

Илья Мильштейн, 31.03.2009

Наверняка остались в живых и все братья Ямадаевы, и юный Рамзан, окончивший школу, пошел по стопам своего отца-муфтия. Он проповедует довольно мирный ислам и в большой семье Ахмата-хаджи слывет любимым сыном. Аслан Масхадов командует местной армией, которая ни с кем не воюет.

Турпал-Али Атгериев. Фото с сайта www.ntvru.com

Последний выстрел полевого командира

Владимир Темный, 22.08.2002

Личность Атгериева не укладывалась в расхожие стереотипы. Это был чеченский полевой командир - но не "отморозок", зацикленный на крови и насилии. Министр ичкерийского правительства - но не фанатик, исключающий любой компромисс с Москвой. Воин - и цивилизованный, умеющий считаться с реалиями политик. Если бы Москва пожелала наладить диалог с такими противниками, ее политика в Чечне была бы несравненно эффективней.
Турпал-Али Атгериев. Архивные съемки РТР

Наседка для Атгериева

Илья Мильштейн, 25.12.2001

Главным персонажем на этом процессе был вовсе не сумасшедший Салман, но Атгериев. Хотя бы просто по статусу, не говоря уж об уровне интеллекта. И тот факт, что приговор Атгериеву остался почти незамеченным, затерялся в тени главного приговора, говорит о том, что суд над Радуевым прошел даже успешнее, чем можно было предполагать.

Салман радуев. Фото АР

Смерть на карачках

Илья Мильштейн, 16.12.2002

Предположения о причинах смерти Салмана Радуева многообразны. Начальник центра общественных связей Минюста г-н Калягин, прославившийся правдивостью и изобретательностью в качестве советского журналиста-международника, считает, что чеченский полевой командир не выдержал тягот мусульманского поста. По другой, не столь изощренной версии, "Титаник" скончался от побоев. В соликамской тюрьме для пожизненных заключенных не видят большой разницы между кровоизлиянием и кровопусканием.

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22.08.2002 Сообщение о смерти Турпал-Али Атгериева получило официальное подтверждение →
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