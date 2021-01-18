18 января 1996 года завершилась трагическая эпопея - рейд отряда чеченских полевых командиров Хункара Исрапилова и Салмана Радуева на Кизляр.

9 января чеченские отряды общей численностью около 250 человек атаковали военные объекты в Кизляре - вертолетную базу, оружейный склад, авиационный завод и расположение батальона Внутренних войск. Им удалось уничтожить несколько вертолетов и два бензовоза, а также склад неуправляемых реактивных снарядов.

Отступая, боевики захватили городскую больницу и родильный дом, где взяли более 100 заложников - медицинский персонал и пациентов. Затем в здание больницы согнали 20 захваченных в плен местных милиционеров и более 2000 жителей. Федеральные войска блокировали кварталы возле больницы. Радуев требовал в качестве условия освобождения заложников вывести федеральные войска из Чечни и признать недействительными декабрьские выборы, в результате которых президентом Чечни был избран поддерживаемый Россией Доку Завгаев. Радуев настаивал на участии в переговорах премьер-министра Виктора Черномырдина. В противном случае он угрожал взорвать больницу.

10 января после переговоров с руководством Дагестана боевики с 50 заложниками и 10 представителями дагестанских властей покинули город. Они освободили большинство заложников, оставив группу для прикрытия. Радуев и Исрапилов хотели перейти в Чечню в районе села Первомайское, расположенного в 300 метрах от границы. У приграничной реки Аксай колонна автобусов с боевиками и заложниками была остановлена предупредительным огнем - пострадала машина дагестанского ГАИ, сопровождавшая колонну. В результате боевики вернулись в Первомайское, где разоружили блокпост из 37 милиционеров из Новосибирска, убив одного и взяв остальных в заложники.

11-14 января с Радуевым шли переговоры. 15 января, когда пришло известие, что боевики будто бы расстреляли шестерых милиционеров и двух дагестанских старейшин, начался штурм Первомайского федеральными силами, который был отбит, как и последующие атаки.

В ночь на 18 января боевики смогли прорваться из окружения. 256 из них ушли в Чечню, уведя с собой часть заложников - милиционеров и гражданских лиц. Число возвратившихся боевиков было больше числа участников нападения на Кизляр за счет того, что на помощь Радуеву и Исрапилову 17 января прорвалась из Чечни небольшая группа боевиков, занявшая соседнее с Первомайским село Советское и уничтожившая группу дагестанских омоновцев.

23 января боевики освободили 20 заложников из числа гражданских лиц.

Спустя месяц после случившегося, 9 февраля 1996 года, Госдума специальным постановлением амнистировала боевиков Радуева. После этого он освободил новосибирских милиционеров. Задержанные в Первомайском боевики были отпущены на свободу (фактически их обменяли на 12 милиционеров-заложников), а тела погибших переданы для захоронения.

По утверждению чеченской стороны, в ходе боев в Кизляре и Первомайском российская сторона потеряла около 800 человек убитыми, включая милиционеров и мирное население (не менее 15 мирных жителей), и два бронетранспортера. Официальных данных о потерях федеральных сил нет. Известно, что в ходе прорыва боевиков из Первомайского погиб начальник разведки 58-й армии полковник Александр Стыцина, посмертно удостоенный звания Героя России, а при штурме Первомайского 16 января погиб командир СОБР МВД России подполковник Андрей Крестьянинов, посмертно удостоенный звания Героя России (по одной из версий, он стал жертвой "дружественного огня" с российских вертолетов).

Российские военные заявили, что в ходе операции в Первомайском были освобождены 82 заложника, а еще 13 заложников погибли.

Данных о потерях боевиков нет. Но учитывая сведения о численности отряда Радуева и Исрапилова и прибывшего из Чечни подкрепления, а также о числе вернувшихся из Первомайского в Чечню боевиков, и принимая во внимание, что около 30 боевиков были захвачены в плен и потом обменены на милиционеров-заложников, чеченские потери убитыми вряд ли превышали 20-30 человек.

События в Кизляре и Первомайском продемонстрировали, что наиболее радикальные чеченские полевые командиры готовы и дальше захватывать заложников и использовать их в качестве живого щита и средства шантажа федеральных властей. Стало ясно, что президент Ичкерии Джохар Дудаев не в состоянии эту практику пресечь и вполне вероятно, что он тайно ее поощряет.

В то же время эти события показали неэффективность российских силовых структур на Северном Кавказе. Они располагали информацией о готовившемся нападении на Кизляр, но не смогли его предотвратить. Штурм Первомайского также оказался неудачным - для осады и штурма села использовали главным образом части специального назначения различных ведомств, не обученные действовать как пехота. Да и координация действий была слабой.

Неудачные операции российских силовиков в Первомайском стали как бы прелюдией к поражению федеральных войск в Чечне в августе 1996 года, когда отряды сепаратистов захватили Грозный и вынудили Москву подписать мирные соглашения в Хасавюрте.

А как сложилась судьба тех чеченских полевых командиров, которые участвовали в рейде на Кизляр? Салман Радуев был арестован в Чечне в марте 2000 года и в декабре 2001-го на процессе в Махачкале приговорен к пожизненному заключению. 14 декабря 2002 года Радуев умер в терапевтическом отделении городской больницы Соликамска в результате обширных внутренних кровотечений, вызванных геморрагическим васкулитом (воспалением стенок сосудов) неясного генеза, диагностированного у него 6 декабря. Накануне Радуев пил чай с оперативниками ФСБ и предположительно мог быть отравлен. По мнению семьи Радуева, он был убит, после того как отказался дать показания против Ахмеда Закаева, арестованного в то время в Дании. Расследование обстоятельств его смерти не было проведено.

Хункар-Паша Испрапилов погиб при прорыве чеченских боевиков из Грозного 1 февраля 2000 года. Турпал Атгериев был арестован 28 октября 2000 года в Махачкале. В декабре 2001 года Верховный суд Дагестана приговорил его к 15 годам заключения в колонии строгого режима. Исрапилов умер 18 августа 2002 года в тюремной больнице в Екатеринбурге, по официальной версии - от лейкоза и кровоизлияния в почки (первоначально утверждалось, что он умер от туберкулеза). Адвокаты Исрапилова отрицали наличие у него подобных заболеваний и утверждали, что его убили.

13 ноября 2003 года, вынося решение по делу "Российская Федерация против Ахмеда Закаева", лондонский судья Тимоти Уоркман постановил отказать в выдаче Закаева, в том числе потому, что в России существует угроза для его жизни: "Очевидно, что их (Атгериева и Радуева. - Ред.) гибель вызвала значительные подозрения, однако законы Российской Федерации не позволяют проведения общественного расследования причин их смерти. В лучшем случае это могло быть печальным стечением обстоятельств, а в худшем - бессудной казнью".

Айдамир Абалаев, по утверждению российских властей, был убит в Чечне 1 мая 2002 года. Муса Чараев был убит в Чечне 19 марта 1999 года неизвестными, предположительно связанными с российскими спецслужбами.