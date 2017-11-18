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Также: США, Россия, Российско-американские отношения, Мир, Политика | Персоны: Александр Торшин, Дональд Трамп

новость Миссия Торшина

NYT: Зампред ЦБ предлагал организовать встречу Путина и Трампа в мае 2016 года
18.11.2017
Александр Торшин. Фото: banki.ru
Александр Торшин. Фото: banki.ru
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В мае 2016 года заместитель председателя Центрального банка России Александр Торшин пытался организовать встречу президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом, который тогда вел борьбу за право стать кандидатом в президенты от Республиканской партии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В ходе расследования в Сенате США связей команды Трампа с Россией стало известно об электронном письме от имени Торшина, в котором зампред ЦБ предлагал организовать ужин для Трампа и Путина. С письмом ознакомился зять Трампа Джаред Кушнер, бывший одним из основных сотрудников предвыборного штаба кандидаты в президенты США. Именно Кушнер решил, что от предложения следует отказаться, сообщили источники издания.

Письмо стало основанием для того, чтобы юридический комитет Сената обвинил Кушнера в сокрытии важной переписки. Однако его адвокаты отвергли это обвинение, заявив,что письмо не было адресовано Кушнеру, а прошло по длинной цепочке, прежде чем попасть к нему.

"Хотя встреча так и не состоялась, просьба г-на Торшина является очередным примером того, как российские власти активизировали свои усилия по контактам и влиянию на кампанию Трампа в прошлом году, - пишет издание. - Последние свидетельства о г-не Торшине, который является ведущей фигурой в партии Путина "Единая Россия", свидетельствует о прямом участии высокопоставленного российского чиновника в пропагандистской кампании Кремля". В NYT также отмечают связи Торшина "как с российскими службами безопасности, так и с организованной преступностью".

В августе прошлого года Bloomberg со ссылкой на заявление испанской полиции сообщало, что Торшин в бытность членом Совета Федерации мог инструктировать членов Таганской ОПГ по вопросам отмывания денег через банки и недвижимость в Испании. Утверждалось, что лидер ОПГ Александр Романов называл Торшина "крестным отцом" или "боссом" и проводил "операции и инвестиции" от его имени.

Сам Торшин наличие каких-либо связей с ОПГ отрицал. По его словам, с Романовым он знаком еще с начала 1990-х годов, однако его связи носят "исключительно социальный" характер. Запред ЦБ добавил, что не общался с Романовым с момента его ареста в 2013 году. "Я должностное лицо и я не прячусь", - заявил Торшин.

В 2004 году Торшин возглавил комиссию Совета Федерации по расследованию теракта в Беслане. В декабре 2006 года комиссия опубликовала доклад, к котором действия силовиков были признаны правильными.

В апреле The Washington Post писала, что в начале декабря 2016 года Кушнер на встрече с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком предложил установить секретный контакт между командой Трампа и Кремлем через российское посольство или консульство, чтобы избежать утечки информации. Как сообщалось, Кисляка такая идея обескуражила, поскольку это было опасно как для Москвы, так и для команды избранного президента.

В июле в своих показаниях Сенату Кушнер заявил, что во время встречи посол лишь поинтересовался у него, есть ли во временном офисе избранного президента безопасная линия связи, для того чтобы провести переговоры с российскими генералами относительно Сирии. Кушнер также заверил, что не был в сговоре "ни с одним иностранным правительством". О том, чтобы в таком сговоре состояли другие члены штаба Трампа, ему также ничего не известно, заявил Кушнер.

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18.11.2017
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Веселися, храбрый Росс

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В "Райском досье" обнаружились интересные сведения о связях министра торговли США Уилбура Росса с российским бизнесом. Министр через офшоры владеет 31 процентом судоходной компании Navigator Holdings, зарегистрированной на Маршалловых островах, а ее крупнейший деловой партнер - российский нефтехимический холдинг "Сибур".
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