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новость Шесть конгрессменов-демократов запустили процедуру импичмента Трампа

16.11.2017
Дональд Трамп на сессии Генассамблеи ООН. Кадр трансляции "Радио Свобода"
Дональд Трамп на сессии Генассамблеи ООН. Кадр трансляции "Радио Свобода"
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Шесть депутатов Палаты представителей США от Демократической партии запустили процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом в среду сообщило AP. С инициативой выступили Стив Коэн (Теннесси), Луис Гутьеррес (Иллинойс), Эл Грин (Техас), Марсия Фадж (Огайо), Адриано Эспайят (Нью-Йорк) и Джон Ярмут (Кентукки).

Конгрессмены обвиняют Трампа по пяти пунктам. Один из них - увольнение в мае директора ФСБ Джеймса Коми, которое демократы расценили как попытку воспрепятствовать расследованию российского вмешательства в прошлогодние президентские выборы.

Также депутаты заявляют, что Трамп без санкции Конгресса получал вознаграждения от иностранных государств и от администрации США. Кроме того, президента обвиняют в подрыве системы юстиции и атаке на свободу прессы.

Как отмечает агентство, большинство демократов не склонны открыто выступать против Трампа, пока спецпрокурор Роберт Мюллер, после отставки Коми возглавивший расследование российского вмешательства в выборы, не представит доказательств связей президента с Москвой. Лидеры Демпартии утверждают, что запуск процедуры импичмента вызовет раздражение партии Трампа - республиканцев в преддверии ротационных выборов будущего года.

Депутат Коэн, один из инициаторов импичмента, признал, что республиканцы, контролирующие нижнюю палату, едва ли позволят провести слушания по этому вопросу. Акцию, предпринятую совместно с коллегами, он объяснил "серьезным беспокойством за страну, Конституцию, национальную безопасность и демократию".

Инициатива импичмента Трампа вносится в нижнюю палату Конгресса не впервые. Еще в середине июля депутат-демократ от Калифорнии Брэд Шерман зарегистрировал подобный документ. Он также обвинял Трампа в воспрепятствовании расследованию вмешательства Москвы в выборы, упоминая в частности увольнение Коми.

Из однопартийцев Шермана поддержал лишь Грин, один из авторов нынешней инициативы. Лидеры демократов более или менее определенно высказались против.

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16.11.2017
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