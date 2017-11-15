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новость Англичанке гадят

Великобритания обвиняет Россию в кибератаках на СМИ и энергетику
15.11.2017
Кирен Мартин. Фото: cbi.org.uk
Кирен Мартин. Фото: cbi.org.uk
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В течение последнего года Россия постоянно предпринимала хакерские атаки на британские СМИ, телекоммуникационный и энергетический секторы. Об этом заявил глава Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) Кирен Мартин, сообщает The Telegraph.

"Я не буду раскрывать детали материалов разведки, но могу подтвердить, что вмешательство России, которое засек Национальный центр кибербезопасности, включало атаки на британские медиа, связь и энергетический блок", - сказал Мартин.

Москва "пытается подорвать международную систему", и ее деятельность служит "поводом для беспокойства", подчеркнул глава NCSC. По его словам, ведомство "активно взаимодействует" с с международными партнерами, представителями бизнеса и гражданским обществом для противодействия этой угрозе.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Владимир Путин пытается "подорвать свободные общества", вмешиваясь в выборы и ведя кибершпионаж. Мэй также осудила российскую аннексию Крыма и разжигание конфликта на Украине.

По словам Мэй, ее послание Путину очень простое - он должен выбрать другой путь по сравнению с тем, которым Москва шла в последние годы. "Мы знаем, чего вы добиваетесь, и у вас ничего не выйдет. Потому что вы недооцениваете устойчивость наших демократий, постоянное притяжение свободных и открытых обществ и приверженность западных стран альянсам, которые нас связывают", - подчеркнула британский премьер.

Россия могла бы стать ценным партнером Запада, но только если она будет "играть по правилам", заявила премьер-министр. "Мы предпримем необходимые меры для противодействия российской деятельности, - сказала Мэй. - Но это не те отношения с Россией, которых мы хотим. Мы не хотим возвращаться к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации".

По словам Мэй, она надеется, что когда-нибудь Россия "выберет другой путь", но, пока она этого не сделала, "мы будем действовать сообща, чтобы защитить наши интересы и мировой порядок, от которого они зависят".

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15.11.2017
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