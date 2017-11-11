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Во время продолжающегося кризиса с Каталонией многие провокационные сообщения в соцсетях поступают с территории России. Об этом заявила министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль, сообщает El Pais.

"Правительство подтвердило тот факт, что многие сообщения и операции, которые были замечены в социальных сетях, поступают с территории России, - сказала де Коспедал. - Я использую корректное выражение: с территории России. Это не значит, что мы решили, что это российские власти. Поэтому мы должны действовать с особой осторожностью. Мы должны четко понимать их происхождение. Они частично поступают с территории России, частично из других стран, также вне ЕС".

"Это серьезная проблема, когда демократия должна противостоять вызовам новых технологий", - отметил представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго. По его словам, министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис поднимет этот вопрос вопрос на следующем совета глав МИД Евросоюза. ЕС следует подойти к проблеме очень серьезно и не допускать, чтобы "иностранные силы... пытались изменить конституционные устои", подчеркнул де Виго.

Цель этого вмешательства - попытка дестабилизировать Европейский Союз, считает редставитель Народной партии Испании в Европейском парламенте Эстебан Гонсалес Понс. "И на данный момент основное внимание в достижении этой цели было уделено Каталонии", - сказал он.

В пятницу Дастис также заявил, что есть "достаточно хорошо подтвержденные данные" о том, что "российские сети или хакеры стоят за действиями, которые нацелены не только на Испанию, а на то, чтобы дестабилизировать ЕС".

Как сообщает издание, в соцсетях из России и Венесуэлы публикуются "поддельные или искаженные новости, связанные с Каталонией и Испанией". В чатности, в одной из таких "новостей" говорилось, что Балеарские острова выступают за независимость Каталонии, а в другой сообщалось, что в школах региона перестали преподавать кастильский язык. Отмечается, что с продолжением каталонского кризиса количество подобных новостей только увеличивается.

В четверг Госдепартамент США передал в Конгресс два отчета о попытках России повлиять на результаты выборов в странах Европы. Первый отчет относится к СМИ, находящихся под контролем и финансируемых российскими властями, а также аффилированных организаций, работающих как на территории России, так и за ее пределами. Во втором говорится о "финансовых средствах, которые были предоставлены или использовались по указанию правительства Российской Федерации или какого-либо российского лица с целью оказания влияния на исход выборов или избирательную кампанию в странах Европы или Евразии в течение предыдущего года".

31 октября Facebook, Google и Twitter представили Конгрессу США данные о публикации российской политической рекламы. Они свидетельствуют, что вмешательство Москвы во внутреннюю политику Соединенных Штатов оказалось более масштабным, чем представлялось ранее. При этом во всех трех интернет-компаниях сделали вывод, что контент разрабатывала и продвигала "фабрика троллей" - петербургское "Агентство интернет-исследований".