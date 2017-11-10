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Госдепартамент США передал в Конгресс два отчета о попытках России повлиять на результаты выборов в странах Европы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя ведомства.

"Госдепартамент представил в соответствующие комитеты Конгресса отчеты, предусмотренные статьями 255 и 256 Закона о противодействии противникам Америки через санкции (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA)", - сказал представитель Госдепа.

Первый отчет относится к СМИ, находящихся под контролем и финансируемых российскими властями, а также аффилированных организаций, работающих как на территории России, так и за ее пределами. Во втором говорится о "финансовых средствах, которые были предоставлены или использовались по указанию правительства Российской Федерации или какого-либо российского лица с целью оказания влияния на исход выборов или избирательную кампанию в странах Европы или Евразии в течение предыдущего года".

В соответствии с законом, Госдепартамент должен был к 31 октября подать эти доклады в комитеты Сената и Палаты представителей по международным делам, по вооруженным силам и по разведке. В будущем такие отчеты должны предоставляться ежегодно. Сами по себе документы не предполагают санкционных последствий - решение об ограничительных мерах принимает Конгресс. Будут ли эти доклады публиковаться, неизвестно. Сами по себе отчеты не секретны, но в них могут быть закрытие приложения.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон CAATSA о новых санкциях против России, а также Ирана и КНДР. Документ был принят в Палате представителей 419 голосами против трех, а в Сенате - 98 против двух. Антироссийским санкциям посвящена примерно половина документа. Отмечается, что они вводятся "в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России".

Документ вводит запрет на передачу американских технологий для разведки и добычи нефти, ограничивает сделки в сфере трубопроводного экспорта углеводородов, а также сделки с участием российских военных и специальных структур. 27 октября Госдепартамент США подготовил и передал в Конгресс перечень российских лиц и организаций, которых могут коснуться новые санкции. В него вошли 33 компании оборонного сектора, в том числе "Рособоронэкспорт", "Ростех", "Уралвагонзавод" "Ижмаш", "Калашников", "Алмаз-Антей" "МиГ", "Сухой", "Туполев", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация. Из разведывательных структур в перечень включены ФСБ, СВР, ГРУ и три организации по производству спецтехники.

1 ноября Минфин США в соответствии с законом расширил санкции США против российских нефтяных компаний на проекты по освоению трудноизвлекаемой нефти. Теперь ограничения распространяются на любые арктические, глубоководные или сланцевые нефтяные проекты на российской территории. Также запрещается сотрудничать с любыми проектами за пределами России, если включенная в санкционный список российская компания владеет 33 процентами или больше в таком проекте, либо контролирует большинство голосующих прав. Последние ограничения не затрагивают проекты, начатые до 29 января 2018 года. Также под санкции не подпадают чисто газовые проекты.